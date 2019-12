Der lichte Wahnsinn: Lucia di Lammermoor

Kiel

Die in New York ausgebildete koreanische Sopranistin Hye Jung Lee hat, das war zu erwarten, die Koloraturgewandtheit und gleißende Höhe für die virtuosen Belcanto-Kapriolen. Und in den weiteren Vorstellungen werden die bestimmt gegenüber dem Debüt- und Premierenfieber noch an Lockerheit gewinnen. Aber vor allem begeistert die Sopranistin mit warmherzig flutenden Piano-Tönen und erlesenen Pianissimi – und entsprechend inniger Ausdrucksintensität.

Erstarrte Männergesellschaft: Regie Paris Mexis

Das legitimiert die Regie von Paris Mexis allemal, sie als einzig lebendigen Mittelpunkt in einer in zeichenhaften Ritualen erstarrten Männergesellschaft vorzuführen wie ein selten gewordenes menschliches Pierrette-Phänomen.

Farbkreise und -wände: George Tellos ' Lichtkonzept

In den faszinierend bunt changierenden Farbkreisen, Lichtwänden und -Kegeln, die der Designer George Tellos da in perfekter Zusammenarbeit mit Martin Witzels Beleuchter-Team in den schottischen Hochmoor-Nebel auf der völlig leeren Bühne schießt, assoziiert man mehrfach faschistische Formationen. Aus ihnen heraus werden Akteure auf der Drehbühne spannungsvoll in Front gebracht oder aus dem (von Lam Tran Dinh wieder glasklar einstudierten) Chor herausgeschält. In guten Momenten ist man mit der Enträtselung von eingefrorenen Gesten à la Robert Wilson beschäftigt, in schwächeren lächelt man milde über etwas Star-Trek-Nostalgie und eingeschränkte Dämonie.

Drahtzieher Ashton und seine Schachfiguren

Zwischentitel erscheinen wie Menetekel auf den Filmschnitt-Zwischenvorhängen: „der Hass“, „der falsche Brief“, „ Wahnsinn“ … Unter der Lichtlupe und unter geheimnisvoll herabhängenden oder videotechnisch animierten geometrischen Elementen treffen Lucia und ihre Vertraute Alisa (mit apart rauer Mezzo-Farbe: Margaret Newcomb) auf den Drahtzieher Lord Enrico Ashton und seine Schachfiguren (alle solide singend: Michael Müller-Kasztelan als Lord Bucklaw, Ivan Scherbatyh als falscher Vertrauter Raimondo, Fred Hoffmann als Normanno): Tomohiro Takada gibt den politisch unter Druck geratenen Bruder Enrico als letztlich ungerührten Befehlshaber mit rotglühend erregtem Haarschopf und stimmstark attackierendem Bariton.

Dramatische Emphase: Yoonki Baek als Edgardo

Selbst Lucias Traummann Edgardo scheint schon halb erstarrt in Uniform und Gesellschaftskonvention: Der Tenor Yoonki Baek bietet mit einigen eher spröden Tönen vielleicht kein restlos betörendes Donizetti-Belcanto, aber er erreicht den Hörer dennoch mit viel dramatischer Emphase und eindringlich durchgezogenen Gesangslinien.

Farbenspiel auch im Orchester

Wenn im Orchester noch hier und da die Sicherheitsbremse gelockert wird und sich die Blechbläser vor dem heiklen Beginn besser warmspielen, wird auch über den Graben Bestes zu berichten sein. Unter der Leitung von Kapellmeister Sergi Roca werden viele Farben der Partitur schon abgerufen und korrespondieren so sehr schön mit dem Lichtgeorgel auf der Bühne. Der hier bestens koordinierte, aller hässlichen Realität entrückte Dialog von freischwebender Solo-Flöte ( Ursula Freimuth) und irrlichternder Lucia-Stimme in der Wahnsinnsszene lässt ohnehin niemanden kalt. Riesenjubel für Hye Jung Lee, kein Widerstand gegen die arg schematische, aber allemal großartig „erleuchtete“ Inszenierung.

