Diesen Abend wird Torsten Sträter nicht vergessen. Wie die 7000 Zuschauer im Publikum. Viele in der ausverkauften Sparkassen-Arena in Kiel litten mit dem Komiker, während einige, die ihn wegen Tonproblemen nicht verstanden, protestierten. Doch Sträter hielt den Abend enorm souverän in der Spur.