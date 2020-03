Gelungener Kraftakt: Berlioz' "Trojaner"

Kiel

Christa Wolfs literarische Kassandra-Rufe prangen als dritte weibliche Stimme der Vernunft und Verzweiflung an der Wand: „Gegen eine Zeit, die Helden braucht, richten wir nichts aus ...“ Alles andere ist hier männliche Beschränktheit und selbstzerstörerischer Massenwahn.

Berlioz' Trojaner in starken Bild-Tableaus

Die Regisseurin Alexandra Liedtke hat in der Oper Kiel mit enorm starken Bild-Tableaus Hector Berlioz’ gigantische Mythen-Oper Die Trojaner als düsteres Fanal gegen unbedachte Kriegstreiberei zu fassen bekommen. Und der Grand-Opéra-erfahrene Dirigent Daniel Carlberg zündet mit den faszinierend wendigen Philharmonikern und einem großartigen Sängerensemble dazu die raummusikalisch aufgefächerten Effekte. Er lässt die oft erstaunlichen Klangfarben der französischen Riesenpartitur dräuen und schillern, hetzen und schmeicheln. Entsprechend begeistert und beeindruckt reagiert das Premierenpublikum der Kieler Erstaufführung – gut 150 Jahre nach Entstehung des Werkes.

Opern- und Extrachor in Hochform

Schlüssel zur Wirkungsmacht ist die Platzierung und oft stilisierte Bewegung der Volksmasse in Philip Rubners klaustrophobisch betongepanzertem, elliptischem Bühnenraum, der gleichermaßen aktuelle Assoziationen an Video-Spiele wie Flüchtlingselend weckt. Da Opern- und Extrachor in archaisch-asiatischer Kampf-Choreographie auch noch beeindruckend singen (Einstudierung: Lam Tran Dinh), geraten die viereinhalb Stunden nirgends aus der Spannung.

Aeneas, der panische Anti-Held

Vom Kollektiv wird hier beim sagenhaften Untergang Trojas und auf der Zwischenstation in Karthago ein Anti-Held bedrängt. Den vermeintlich strahlenden Aeneas zeigt Liedtke überall in Reaktion: hilflos am Grab des Vorbilds Hektor ( Thomas Hall); panisch mit den tödlichen Schlangen Laokoons; schlafend beim Überfall der Feinde; betört von Königin Dido; hörig folgsam den Schatten der Vergangenheit ...

Ji-Min Park debütiert als Aeneas

Der im Kern noch lyrische Ji-Min Park steigert sich bei seinem Debüt bravourös in die latent heldische Partie hinein und setzt in seiner großen Soloszene vor dem klammheimlich geplanten Abschied von Dido ein hochemotionales tenorales Ausrufezeichen. Sein Schmelz passt perfekt ins französische Fach – zumindest, wenn er der idiomatischen Sprachformung noch mehr Sorgfalt widmen würde.

Heather Jurgensen verkörpert die stumme Klage der Andromache

Kein Wunder aber, dass sich Ascanius, der Sohn dieses labilen Recken, dem Vigdis Bergitte Unsgard szenisch und sängerisch so plastisch burschikos pubertäre Gestalt verleiht, das Heldentum seines Vaters in der allerstärksten Szene der Inszenierung zu Beginn des musikalisch besonders magischen vierten Akts herbeiträumen muss. Ähnlich eindrucksvoll gelingt im ersten Teil, die im wahrsten Sinne von Kiels Ballettchefin Heather Jurgensen sprachlos „verkörperte“ Klage von Hektors Witwe Andromache.

Starke Frauen: Kassandra und Dido in "Die Trojaner"

In Kassandra und Dido begegnen Aeneas zwei übermächtig starke Frauen. In Troja ist es die fatalerweise unerhörte Seherin, die Tatia Jibladze mit wunderbar bitteren Mezzosopran-Tönen rüstet. Aufrecht opfert sie sich nach dem Tod ihres Verlobten Choroebus (nobler Bariton: Sihao Hu) ihren Überzeugungen. Auf Aeneas’ Flucht wird es dann die Königin Dido sein, die im nordafrikanischen Karthago einen vorbildlich leuchtenden Sonnenstrand-Staat gegründet hat.

Kiels "Trojaner": Diskussion über Kostüme

Im dritten und vierten Akt bleibt die Inszenierung am ehesten hier und da in betulichen Bildern der Opernkonvention stecken. So wie die Kostüme von Johanna Lakner gefährlich zwischen Steppjacken-Schikeria, Fantasy und Obdachlosen-Schlafsack an der Lächerlichkeitsgrenze entlangschrammen. Dafür beleuchtet Liedtke auch hier manche Details mit beachtlicher Sorgfalt – wie den Verbleib von Aeneas’ Dolch oder das Verhältnis von Dido zu ihrer Schwester Anna (prächtiger Contralto: Maria Gulik) und deren Faible für den hinreißend singenden Tenorissimo Iopas ( César Cortés).

Kassandras Geist, Didos Empörung

Im gesteigerten Kontrast zu Anna ist die Partie der Dido nicht mit einem extrem geforderten Mezzosopran, sondern mit dem jugendlich-dramatischen Sopran von Agnieszka Hauzer besetzt. Und der glänzt mit königlicher Würde, mit leuchtender Liebe und am fatalen Schluss mit flammender Empörung. Kein Wunder, dass Didos unbeirrbar ritualisierte Selbstopferung, flankiert von Kassandras Geist, hier zu einer aggressiv skandierten Racheparole ihres Volkes führt – und der heere Mythos der römischen Staatsgründung ausgerechnet durch den so verwundbaren Aeneas stark in Frage gestellt wird.

Die Aufführungsdaten in der Oper Kiel

Opernhaus Kiel. Termine am 22. März, 10. und 19. April, 16., 21. und 28. Mai sowie 7. und 12. Juni. Karten: 0431 / 901 901. www.theater-kiel.de

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.