"Die Trojaner": "Grand Opéra" in XXL

In Hector Berlioz’ fünfaktiger Grand Opéra Die Trojaner sieht Daniel Carlberg den „linksrheinischen Gegenentwurf“ zu Wagners Ring des Nibelungen – hier wie dort ein gewaltiger Stoff, von einem kühnen Bühnenvisionär (jeweils in Personalunion als Texter und Komponist!) zu einer Einheit geschmiedet.

"Die Trojaner": Herkules-Aufgabe für den Dirigenten

Kiels Stellvertretender Generalmusikdirektor stellt sich gerne der „Herkules-Aufgabe“, die entfesselten Massen auf die Möglichkeiten des hiesigen Opernhauses einzustellen und sie zu koordinieren. Denn die Trojaner bieten in seinen Augen die Krönung der Grand-Opéra-Serie (nach Meyerbeers Hugenotten, Rossinis Wilhelm Tell und Aubers Die Stumme von Portici) der vergangenen Jahre, allenfalls noch übertroffen durch den fünfaktigen französischen Don Carlos von Giuseppe Verdi. „ Berlioz aber war ein eigenwilliger Typ, gar nicht unbedingt ein typischer Vertreter des auf glanzvolle Äußerlichkeiten zielenden Pariser Genres“, so der Dirigent, „und zugleich tief verwurzelt in der französischen Tradition von Lully bis Gluck.

„Les Troyens“ von Hector Berlioz (1803 – 1869) Berlioz erarbeitete den Text (nach Vergil und Shakespeare) und die Musik seiner gewaltigen Grand Opéra „Les Troyens“ in den Jahren 1856 bis 1864, erlebte selber aber keine vollständige Aufführung. Die Handlung ist zweiteilig: Auf „Die Einnahme Trojas“ (Akte I und II) folgt „Die Trojaner in Karthago“ (Akte III bis V). Die Belagerung Trojas scheint nach zehn Jahren endlich beendet. Trotz der Warnungen Kassandras lässt Aeneas ein hölzernes Pferd, das die Griechen wie ein göttliches Symbol zurückgelassen haben, durch die Festungsmauern in die Stadt hineinziehen. Die darin versteckten Feinde setzen alles in Brand. Kassandra und die Frauen begehen Selbstmord, um Entehrung und Sklaverei zu entgehen. Aeneas folgt den einflüsternden Befehlen toter Helden (wie Hector) und flieht mit dem Goldschatz des Volkes aufs Meer, um in Italien eine neue Heimat zu gründen. In Karthago zwischengelandet, kann er der dortigen Königin Didon bei der Verteidigung ihres aufgeblühten Staates helfen. Die beiden werden ein Liebespaar. Doch Aeneas kann seine Sendung nicht vergessen. Er bricht nach Italien auf. Die tief enttäuschte Didon nimmt sich das Leben. Ihre Karthager schwören ewige Rache gegen das zukünftige römische Reich.

Gastregisseurin Alexandra Liedtke begeistert Berlioz

„Das ganze Haus rennt“, lacht Gastregisseurin Alexandra Liedtke, wenn es zum Beispiel im zweiten Akt gilt, neben Chor und Orchester auch noch drei Bühnenmusik-Ensembles zum Teil sogar sichtbar in Raum und Zeit einzubeziehen. Die 40-jährige Dortmunderin, die im vorigen Jahr an der Wiener Staatsoper Saint-Saens’ Samson und Dalila mit Stars wie Elina Garanca herausbringen durfte und als Nächstes am Salzburger Landestheater das österreichische Schmerzensdrama Heldenplatz von Thomas Bernhard inszenieren wird.

"Die Trojaner": Grand Opéra in zwei Teilen

Ihr Hauptaugenmerk gelte dem Versuch, die beiden zu Lebzeiten von Berlioz nie zusammen aufgeführten Hälften sinnvoll zu verbinden, so Liedtke. Eines müsse man sich vorab klarmachen: „Die einzige lebende Figur in beiden Teilen scheint der Held Aeneas zu sein, der nach Fehlentscheidungen in Troja zumindest an Reife gewinnt. Doch je mehr ich mich mit dem Werk beschäftigt habe, umso wichtiger wurden die beiden Frauenfiguren für mich – und vor allem ihre Ähnlichkeiten. Kassandre ist eine Prophetin, Didon wird es im Verlauf zunehmend auch. Beide verbindet die Angst vor einem großen Krieg, den beide – mahnend, aber unerhört – voraussagen; Kassandra sogar noch ein zweites Mal als Geist. Für mich war es wichtig, auch schon bei ihr eine enge Beziehung zu Aeneas herauszuarbeiten, eine, die nicht so unmittelbar auf der Hand zu liegen scheint wie bei Didon. Aber beide Frauen stehen erst in Verbindung zu Aeneas – und werden dann zu seinen Gegenspielerinnen.“

Aeneas, Kassandra, Didon: Drei Hauptfiguren und der Chor

Regisseurin und Dirigent sehen im Chor den vierten zentralen Protagonisten mit unterschiedlichen Funktionen: handlungstreibend, kommentierend (wie ein griechischer Chor in der klassischen Tragödie), aber auch und wohl erstmals in der Musikgeschichte als „Klangträger“ ( Carlberg), der zur atmosphärischen Verstärkung des zauberhaften Orchestergewebes im retardierenden Moment des an Shakespeare orientierten vierten Akts nur Vokalisen beisteuert.

Die Gefahr, durch die Verortung in mythologischer Vorzeit ästhetisch im Sandalenfilm stecken zu bleiben, sieht Liedtke grundsätzlich nicht: „Es geht ja gar nicht um eine konkrete Zeit, in der das spielt, sondern darum, dass sich Menschen erschreckend schnell mobilisieren lassen, extrem schnell von großer Trauer auf überschwängliche Freude umschalten und euphorisch in den Krieg ziehen. Leider werden wir heute in Ausnahmesituationen noch genauso schnell blind wie vor 2000 Jahren.“ Von Kindesbeinen an habe Berlioz dieser ’Wahn-Sinn’ nach Vergil fasziniert – er heiße ja nicht umsonst Hector mit Vornamen.

Französische Stimmfächer für das "Poème lyrique" Les Troyens

Auch was die stimmlichen Anforderungen angeht, fordert Berlioz das Extrem: „Aeneas hat viel heldische Power nötig und muss dennoch lyrische Passagen in dem ’Poème lyrique’ bewältigen“, so Carlberg. Die beiden Frauen repräsentieren in seinen Augen typisch französische Gesangsfächer im Zwischenbereich: „Didon liegt etwas tiefer, hat aber als strahlende Königin eines gebildeten Karthago mehr leuchtende Spitzentöne als die düstere Kassandra.“

"Die Trojaner": Gründungsmythos des Römischen Reiches

Die große Mahnung und der Gründungsmythos des Römischen Imperiums wird sich in Kiel aus einem „in Fels gehauenen Troja“ heraus entwickeln: „Ohne zu viel zu verraten“, orakelt Liedtke, „Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Aeneas den Untergang Trojas überhaupt überlebt ...“

Die Daten der Berlioz-Premiere an der Oper Kiel

