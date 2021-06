Flensburg

Opernchefin Kornelia Repschläger spult am Tresen eines Bar-Bistros gekonnt ein „Dramolett der Liebe“ ab, das von zwei begnadeten Rampensäuen in Berliner-Schnauze-Schwung gebracht wird: Die Mezzosopranistin Eva Schneidereit und der Bass Kai-Moritz von Blanckenburg schenken sich altes Kneipenpärchen nichts.

Operettengold: Ideal schräges Pärchen Schneidereit / von Blanckenburg

Mit Wuchtbrummen-Aplomb singt, flötet, krakeelt und schnauzt sich Schneidereit herrlich rotzig durch Hollaenders Der-Blaue-Engel-Song "Kinder, heut Abend, da such ich mir was aus ...“. So kommt kein Zweifel auf, dass sie sich tatsächlich „einen Mann, einen richtigen Mann“ greifen wird. Der Ensemble-Kollege bietet sich als Offenbachs General Bum-Bum an, wird aber wohl trotz Macho-Attitüde auch nach Jahrzehnten nicht erhört.

Liebeswirren am Landestheater: Primadonnen und Sternchen

Drumherum tummeln sich, jeweils beflügelt von der Musik Abraham, Léhar, Millöcker, Kollo, Kálmán, Lincke, Strauß und Straus, die hagestolzen Primadonnen und flatterhaften Bühnensternchen (Ayelet Kagan, Amelie Müller, Anna Schoek), der betörende Tenor (Riccardo Romeo) oder der schüchterne Bariton-Schwärmer (Rastislav Lalinsky).

SH-Sinfoniker bilden sechsköpfige Salonorchester-Combo

Vielleicht wäre es noch schöner gewesen, die kleine sechsköpfige „Salonorchester“-Combo mit dem polnischen Kapellmeister Borys Sitarski am Klavier nicht im Graben zu versenken, sondern auf die Bühne zu holen. So klingen die fröhlich frechen Arrangements von Roland Fister etwas verloren aus der Versenkung. Aber ewig gültigen Lehrsätzen tut das keinen Abbruch: "Ach Jott, wat sind die Männer dumm" und "das Studium der Weiber ist schwer" gelten auch im 21. Jahrhundert noch.

Die Daten der Aufführung am Landestheater

Termine am Fr 11. Juni um 19.30 Uhr im Rendsburger Stadttheater (Tel. 04331 / 234 47) sowie am So 20. und Fr 25. Juni in Flensburg.