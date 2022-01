Kiel

Nach sieben Wochen Probe war es ein Schock: Corona-Test positiv, neun Tage vor der Premiere. Michael Müller-Kasztelan stand im Opernhaus auf der Bühne, als ihn Intendant Daniel Karasek herauswinkte und nach Hause schickte. „Ich konnte das gar nicht glauben. Wir waren in voller Fahrt, wollten raus mit dem Musical. Und ich hatte ja überhaupt keine Symptome“, sagt der Sänger, der im Musical „Sunset Boulevard“ die männliche Hauptrolle singt und spielt. Joe Gillis, ein erfolgloser Drehbuchschreiber in Hollywood, der per Zufall in den goldenen Käfig des verglühenden einstigen Stummfilmstars Norma Desmond gerät.

„Ein tolles Musical und eine tolle Rolle“, sagt der Tenor, seit der Spielzeit 2009/10 fest im Ensemble der Kieler Oper, „ich habe da sehr viel Energie hineingesteckt und sehr lange dran gefeilt, weil die Schauspielanteile doch größer sind als in der Oper. Im Grunde ist das ein Kammerspiel.“ Und das sollte nun alles einfach verpuffen? Glücklicherweise, erzählt er, habe ihm das Theater die Rolle offen gehalten. Der Zeitrahmen hätte gereicht, sich vor der Premiere am 22. Januar wieder freizutesten.

Es hätte noch klappen können mit der Premiere ...

Erst recht, nachdem klar wurde. dass die bei Michael Müller-Kasztelan diagnostizierte Virenlast extrem gering war. „Der Infektiologe im Testlabor hätte mich nach einer ausführlichen Mundspülung wieder auf die Bühne gelassen“, scherzt er, „bei mir als Sänger sei wahrscheinlich nur Totmaterial auf dem Stäbchen gelandet, hat er gesagt. Letzteres war ernst gemeint.“

Im Vertrauen auf die baldige Freiheit testete sich Michael Müller-Kasztelan täglich selbst – stets negativ. „Es hätte also noch klappen können mit der Premiere“, sagt er. Als das Theater dann aber zwei Tage später das gesamte Premierenwochenende absagte, weil das Monitoring knapp 30 Positiv-Testungen in allen drei Ensembles ergeben hatte, war der Frust schon etwas abgeklungen. „Ich war auch etwas ausgepowert – und plötzlich konnte ich die kleine Zwangspause auch ein bisschen positiv sehen.“

Der Zwangspause die guten Seiten abgewinnen

Zeit, den Kopf freizumachen, sich schon mal auf kommende Projekte einzustimmen. Haydns „Jahreszeiten“ für das Philharmonische Konzert zum Beispiel, den Cassio im „Othello“ oder die Rolle in der Strauss-Oper „Salome“ beim Bergen Festival im Mai in Norwegen. Zeit aber auch für die Familie mit den beiden kleinen Söhnen. „Ich versuche sowieso, den Dingen die guten Seiten abzugewinnen“, sagt er, „mit einem positiven Mindset kommt man weiter.“

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das half auch, als sich letzten Sonntag doch Erkältungssymptome einstellten – und der PCR-Test eine deutliche Virenlast ergab. So war Corona doch noch bei Müller-Kasztelan angekommen; „der Kleine hat es aus der Schule mitgebracht“. Und während der Sänger nun wieder zu Hause festsitzt, kam auch Post vom Gesundheitsamt – mit der Nachricht, er sei jetzt genesen und könne die Quarantäne beenden ...