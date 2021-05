Kiel

Wo ihn der Telefonanruf am sonnigen Pfingstvormittag erreicht? „Na, in Schleswig-Holstein“, sagt Detlev Buck trocken und in diesem unverkennbar verschliffenen Norddeutsch, „da, wo ich herkomme.“ Auf dem Bauernhof in Nienwohld bei Bargteheide. Flaches Land, weite Wiesen. Ein Moor gibt es auch. Da ist der Filmemacher in den Sechziger- und Siebzigerjahren aufgewachsen, hat sich als Einzelkind zwischen Scheune und Schweinestall Geschichten ausgemalt und 1984 mit Erst die Arbeit und dann? seinen ersten Spielfilm gedreht. Über einen wortkargen Jungbauern, den es auf dem Trecker in die große weite Welt nach Hamburg treibt. Eintrittskarte für die Deutsche Film- und Fernsehakademie in Berlin.

Buck erzählt Geschichten vom Aufbrechen

„Ich mache Filme, um den Blick auf Dinge zu lenken, die mir auffallen. Auf das, was passiert in der Welt“, sagt er und wird beinahe gesprächig, „bei mir geht es immer um Leute, die aufbrechen.“ Rein in die Welt heißt dabei nicht immer raus aus der Provinz. Manchmal dreht sich auch einfach das Leben, wie für die beiden schrägen Brüder in Wir können auch anders (1994) oder die Dorfpolizisten in Karniggels (1991), der sowas wie die Mutter aller Landkrimis ist. Aber auch Herr Lehmann (2003) nach Sven Regeners Roman passt in die Reihe, Bucks 3D-Debt Die Vermessung der Welt (2012) nach Daniel Kehlmann, die Jugend in Neukölln in Knallhart (2006), die Dealer und Hochstapler in Asphaltgorillas (2018). Und auch das Zufallspärchen, das in Wir können nicht anders mit dem Camper in eine Tarantino-Provinz-Action-Posse gerät. „Den hast du wohl noch nicht gesehen“, sagt Buck, „weil der wegen Corona auf Netflix statt im Kino läuft …“

Die Pandemie hat auch den Filmregisseur ausgebremst. Vor zwei Wochen hat er seinen ersten Tatort abgedreht. Mit Udo Lindenberg im Hotel Atlantic: „Da hatten wir freie Bahn …“, sagt er, und irgendwie klingt da ein breites Grinsen mit. Serien dagegen sind für ihn meistens „Zeitklauer“: „Die dümpeln voran wie schlechter Fußball. Wenn ich einen Film mache, will ich einen Bogen erzählen, und am Ende habe ich dann eine Aussage. Das ist wichtig, dass der Film am Ende für etwas steht.“

„Ich wollte immer Unterhaltung machen“

Für das Raus- und Weggehen zum Beispiel. „Darum geht es doch. Dass man die Dinge anders macht. Nichts im Leben ist so beständig wie die Veränderung. Das wissen bloß nicht alle.“ Detlev Buck hat es selbst auch so gemacht. Nach dem Abi ein Jahr Landwirtschaftslehre, dann Film. „Ich wollte immer Unterhaltung machen“, erzählt er, „aber da haben die mir an der Hochschule gleich gesagt: Das lassen Sie mal gleich nach …“ Hat nichts genützt. Buck dreht Filme. Und tut ersowieso möglichst das Gegenteil von dem, was man ihm sagt. „Unabhängigkeit ist mir wichtig“, sagt er. Auch deshalb hat er seit 1991 mit Claus Boje seine eigene Produktionsfirma.

Auch wenn seine Filme lang schon überall in der Republik und der Welt spielen - der Norden klebt an ihm. Da sind die einprägsam schrulligen Werbefilme für das Flensburger Pilsener und die einprägsamen Mini-Clips, die beim NDR zwischen den Sendungen erklären, was das Beste am Norden ist. Eine Art fortlaufender Identitätssuche, die in 12 Sekunden auf den Punkt kommt. Der Bauer, der schätzt, das hier alles bleibt, wie es ist. Oder die Frau im Garten, die auf die besorgte Nachfrage, wie es dem Mann gehe, der gerade im Krankenhaus war, trocken kontert: „Er lebt.“ „Das sind Geschichten, die ich hier beobachte“, sagt Buck, der immer wieder auch als Schauspieler vor der Kamera steht, „und ich versuche, daraus eine Philosophie zu entwickeln für den Norden.“

Ob er das auch für Bayern machen könnte? „Klar“, sagt er. „Du musst einfach ein Gefühl haben für die Leute.“

Im Rhythmus von Film und Landwirtschaft

Und was ist für ihn das Beste am Norden? „Mhm“, sagt der 58-Jährige, und dann ist erstmal Pause. „Wortkarg“, fällt ihm ein. „Dass wir hier wortkarg werden, wenn zuviel gequatscht wird. Bei Zoom nervt mich das. Aber der Norddeutsche, der guckt da lässig drauf und lässt sich locker zurückfallen.“

Soweit zum Gefühl für die Menschen. Dafür hat Detlev Buck jetzt von Ministerpräsident Daniel Günther den Landesorden erhalten. Ebenso wie für das breite soziale Engagement für Kinder und Flüchtlinge, das der Filmemacher und Produzent in Schleswig-Holstein pflegt. Vielleicht auch für die Treue zu Schleswig-Holstein. Draußen auf der Weide hat Buck seine Milchkühe stehen, 25, 30 hat er behalten. Und klar, sagt er, „natürlich gebe es da eine Gemeinsamkeit zwischen Filmemachen und Landwirtschaft: „Der Rhythmus. Die Landwirtschaft vollzieht sich im Jahreszyklus, der Film auch. Und außerdem sind beides Dinge, die dem Leben was Gutes tun.“