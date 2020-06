Rendsburg

„All you need is Bach!“ lautet dabei das Motto des in Berlin lebenden US-Amerikaners Carpenter. Auf dieser außergewöhnlichen Tournee spielt er an acht Tagen vor Pflegeheimen, Seniorenanlagen und Krankenhäusern vornehmlich aus den berühmten „ Goldberg“-Variationen – als Abwechslung für alte und kranke Menschen, die in Coronazeiten besonders unter der Isolation zu leiden haben.

Ein Extra für Menschenb, die unter Corona besonders leiden

Stecker rein, Plane ab, und los geht’s: „Die Menschen, für die ich auf dieser Tournee spiele, können schon in normalen Zeiten meist nicht ins Konzert gehen. Unter Corona leiden sie besonders und verdienen definitiv ein kleines Extra. Ich genieße es, auf dem Lkw unter freiem Himmel zu spielen und Bachs Musik mit diesen Menschen zu teilen,“ sagt der der Grammy-nominierte Organist, der schon häufiger durch außergewöhnliche Auftritte von sich reden machte. In Kiel wie auch im Büdelsdorfer Kunstwerk Carlshütte spielte er auf seiner gewaltigen digitalen Touring-Orgel, die auf einer Lkw-Ladefläche gar nicht zu verstauen wäre. Cameron Carpenter macht sich für das Liveerlebnis von Kultur stark: „Corona beeinträchtigt unser Leben auf sehr unterschiedliche Weise. Wir sollten füreinander da sein und uns unterstützen – die Bürgerstiftungen machen es vor. Dankbar bin ich schon jetzt, denn ich spiele Konzerte, was zurzeit nur ganz wenigen Musikern möglich ist.“

Anzeige

Konzerte vor den Fenstern der Stadt

Entwickelt wurden die „Konzerte vor den Fenstern der Stadt“ von dem Musikdramaturgen Christian Reichart, der bereits über 100 solcher Live-Auftritte Berlin, Zürich und Basel initiierte. In Berlin nahm die Reihe Ende April ihren Anfang. Nun ist Cameron Carpenter, der den Leonard-Bernstein-Award im SHMF 2012 erhielt, vom 30. Juni bis zum 7. Juli in Stuttgart, Herzogenrath, Gronau, Schaumburg, Hannover, Region Rendsburg, Neubrandenburg und Barnim Uckermark unterwegs – täglich sind fünf etwa 30minütige Auftritte geplant. Koordiniert wird Konzertreihe vom Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands in Kooperation mit den Bürgerstiftungen vor Ort. Um Menschenansammlungen in der Coronalage zu vermeiden, werden die fünf Konzertorte in und um Rendsburg vorab nicht bekannt gegeben.

Weitere KN+ Artikel

Mehr Kultur aus der Region hier