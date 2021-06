Kiel

Wie eine Tonkaskade prasseln die guten Tipps auf der Empore von Kiels St. Nikolai auf Benedikt Zimmer ein. Der 16-jährige hochbegabte Organist aus Rellingen hat nach einem erfreulichen Zweiten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ jüngst in Bremen einen besonderen Bonus ergattert: Einen kleinen Meisterkurs bei einer der prominentesten Orgel-Künstler der aktuellen Musikwelt, Iveta Apkalna.

Temperamentvolle Schirmherrin aus Lettland: Iveta Apkalna

Die temperamentvolle Titular-Organistin der Elbphilharmonie hat als Schirmherrin des „Instruments des Jahres 2021“ dieser Idee des Landesmusikrates Schleswig-Holstein gerne zugestimmt – und noch ein eigenes Kurzkonzert gestern Abend angehängt.

Instrument des Jahres: Fragen der Interpretation und Haltung

Wie schärft man die interessanten Dissonanzen in Mozarts f-Moll-Fantasie KV 608? Was bringt die Pedalkoppel? Welche Note innerhalb einer Verzierungsformel ist die wichtigste? Warum ist das Stück so besonders schwer, obwohl es so einfach klingt? Wie wirkt sich die Körperhaltung an den Manualen auf das klangliche Ergebnis im Kirchenraum aus?

Zwei Minuten manchmal entscheidender als zwei Semester

Iveta Apkalna hat sichtlich und erklärtermaßen Freude daran, „meine Erfahrung, meine eigenen Fehler, meine Perspektiven zu teilen“, wie sie betont. „Und ich lerne dabei auch selber wieder!“ Zwar sei der Kurs viel zu kurz und mit kontinuierlichem Unterricht nicht annähernd zu vergleichen, „aber manchmal sind es im Leben eines Künstlers auch Momente, die einen weiter bringen können in der eigenen Entwicklung. Es kommt manchmal nicht auf die Quantität, sondern auf den richtigen Zeitpunkt und sich kreuzende Lebenswege an. Da können auch zwei Minuten entscheidender werden als zwei Semester. So ging es mir zum Beispiel mit den Dirigenten Mariss Jansons oder Claudio Abbado.“

Rundum Zufriedenheit über den Meisterkurs

Zimmer ist begeistert von den Anregungen gerade in Bezug auf stilgerechte Phrasierung oder die Einbeziehung des Raumes an einem bislang unbekannten Instrument. Auch die 14-Jährige Minyu Cho aus Kiel profitiert in dieser Weise von ihrem Zweiten Bundespreis. LMR-Präsident Volker Mader, Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf und der Gastgeber, Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner, sind überaus zufrieden, dass das Konzept dieser Talentförderung so gut funktioniert und so viel Werbung für die Orgel macht.

Apkalnas neue CD als Zusatz-Bonus für die Talente

Am Schluss schenkt Apkalna den beiden Meisterkurs-Schülern noch ihre neue CD „mit einem Repertoire, was man als Organist früher oder später auf jeden Fall spielt...“: Iveta Apkalna mit Werken von Widor und Vierne auf der größten Orgel Asiens im National Kaohsiung Center Weiwuying, erschienen bei Berlin Classics.