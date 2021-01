Kiel

Zusammen mit acht weiteren LMR-Dachverbänden in Deutschland will man nicht nur die stattliche Zahl von Kirchenorgeln in den Fokus rücken, sondern „Hürden niedrig halten“ (Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf), Schulklassen einbeziehen, Kurse anbieten, „Unerwartetes, Überraschendes“ ( Apkalna) erklingen lassen, um das „aufregendste Instrument der Welt“ (wieder Apkalna) und ihr neuestes oder rares altes Notenmaterial bekannter zu machen.

Kirchenorgel, Konzertorgel , Wurlitzer oder Hammond

Auch gegen die pfeifenlosen Varianten Wurlitzer oder Hammond spreche dabei nichts, so der Kieler LMR-Präsident Volker Mader, der prompt auf ein geplantes Projekt mit dem Landesjugendjazzorchester verweist. Oder auf einen Lego-Orgelbausatz, mit dem man in Schulen Aha-Effekte erzielen möchte.

Orgellandschaft Nordkirche: Zuspruch und Spendenbereitschaft

Hamburg hat im Arp-Schnitger-Gedenkjahr 2019 gerade einen rauschenden Orgel-Höhenflug hinter sich gebracht. Und Schleswig-Holstein muss nicht zwangsläufig dahinter zurückstehen, denn der Fachmann Wulf bescheinigt Land und Leuten in der Fläche der Nordkirche große Spendenbereitschaft zu Pflege und Ausbau der jahrhundertealten Orgellandschaft mit so mancher kleinen Perle in recht gutem Zustand.

Stillstand der Konzertorgeln im Kieler Schloss und Deutschen Haus

Nicht nur, wenn es um allseits bedauerte Stillstände wie bei den Konzertorgeln im Kieler Schloss oder im Deutschen Haus Flensburg geht, ist gerade Iveta Apkalna eine optimal gewählte Leitfigur. Gerade hat sie beim Label Berlin Classics eine überaus imposante Widor- und Vierne-CD auf der größten Orgel Asiens im National Kaohsiung Center Weiwuying der taiwanesischen Millionenstadt Kaohsiung herausgebracht.

Instrument des Jahres: Wieder spät am Start

Werden ansonsten alle Register gezogen? „22 Tage des Jahres sind schon verstrichen“, scharrt Apkalna mit den Füßen, „wir müssen Gas geben!“ Weiterhin krankt das an sich so schöne Projekt aber an der späten Verkündung. Veranstalter planen ihre Saison mindestens ein bis zwei Jahre im voraus, können sich also nur noch mit im Nachhinein eingeschobenen Sonderveranstaltungen an der Feier des Instruments beteiligen oder zufällig passende Konzerte unter dem Label anmelden.

Iveta Apkalna : Corona als Chance

Im Moment bremst der Corona-Lockdown sowieso die Königin der Instrumente. Aber ihre strahlende Hofdame Apkalna sieht sogar darin etwas Positives: „Weil wir zu digitalen Formaten gezwungen werden, ergibt sich vielleicht eher die Chance, am Bildschirm ein junges, sonst schwer zugängliches Publikum zu erreichen.“