Kiel

Ihr liebstes Hobby, Berufung und Beruf zugleich: Orgeln ausprobieren, wo sie nur kann. Iveta Apkalna, lettische Titular-Organistin der Elbphilharmonie, ist aktuell Schirmherrin des Landesmusikrat-Projektes „Instrument des Jahres“. Deshalb taucht sie verstärkt an den Manualen und Pedalen im „echten Norden“ auf. Am Freitag, 11. Juni, ist es die Nikolaikirche Kiel am Alten Markt, wo die 44-Jährige die reizvoll gekoppelten Orgeln (Kleuker von 1965 und Cavaillé-Coll-Mutin von 1920) testet – und um 18 Uhr exklusiv für Organistinnen und ihre Schüler, Kirchenmusiker und Orgel-Studierende aus Schleswig-Holstein und Hamburg vorführt. Das Programm enthält Kompositionen aus ihrer baltischen Heimat von Kalnins bis Vasks sowie von Philip Glass. Sollte die zugelassene Kapazität es erlauben, kann auch noch der eine oder andere Orgelfan eingelassen werden, wenn er nachweislich vollständig geimpft oder zertifiziert negativ getestet ist – und sich bei Projektleiterin Lydia Hofmann angemeldet hat (Tel. 0431 / 9865810; hofmann@landesmusikrat.de). Vor dem Konzert will Apkalna unterrichten: In einem Orgel-Meisterkurs will sie den „Jugend musiziert“-Bundespreisträger aus Schleswig-Holstein, Minyu Cho und Benedikt Zimmer, wertvolle Tipps geben. cst

Max Raabe begrüßt in Eutin das Glück

Spielraum vom 7. Juni 2021

Es bleibt nicht allein bei Oper und Musical: „Guten Tag, liebes Glück“, singt Max Raabe kurz nach Start der Eutiner Festspiele (2. Juli bis 21. August) am Sonntag, 11. Juli, ab 18 Uhr auf der Freilichtbühne im Schlosspark. Ein angemessener Gruß zum Neustart nach den schmerzhaften coronabedingten Einschränkungen. Wieder da, wollen die Eutiner Festspiele in ihrer 70. Saison eine neue Reihe präsentieren, mit dem Ziel, „ein möglichst breites musikalisches Spektrum erlebbar zu machen. Da kommt noch mehr!“, kündigt Festspiele-Geschäftsführer Falk Herzog an.

Max Raabe gastiert zum ersten Mal mit seinem Palastorchester in Eutin. Nach einer Fülle von Terminverschiebungen wird das Konzert bei den Festspielen erst der zweite öffentliche Auftritt für den charmanten Chansonnier nebst Anhang in diesem Jahr sein. „Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein“, heißt es ja auch in einem seiner Lieder. Sollte passen, wenn sich die Pandemie-Lage weiter so entspannt. Weshalb mittlerweile immerhin 950 Plätze auf der See-Tribüne zum Verkauf stehen: www.eutiner-festspiele.de bkm

Ein beliebter "Sittich vor Landschaft" - Spielraum vom 3. Juni 2021

Peter Nagel wollte rund um seinen 80. nicht nur einen bunten Querschnitt seines Werkes zeigen – er wollte es auch wissen. Welche seiner Arbeiten im Stile des neuen Realismus’ nämlich das Publikum der Stadtgalerie am liebsten mag. Und nun ist das Voting rund um die von 3834-fach besuchte Retrospektive ausgewertet. Immerhin 928 Besucherinnen und Besucher nahmen daran teil. Zum „Lieblingswerk“ wurde „Sittich vor Landschaft“, 2019 (105 Stimmen) erkoren. Auf dem zweiten Platz landete der „Zirkuselefant“, 2012 (92 Stimmen) und auf dem dritten Platz „Tulpen mit rotem Stuhl“, 2017 (82 Stimmen).

24 Personen haben genau das geahnt und auf das knallbunte Spitzen-Trio getippt. Für dieses gute Gespür will sie der in Flintbek lebende Künstler mit einer Grafik belohnen. Wer die Abstimmung nachvollziehen will, kann das auch nach Ende der Ausstellung noch im Netz tun und dabei seinen persönlichen Favoriten ausspähen: Die Videoführung mit Peter Nagel wurde schon 2000 Mal geklickt, und kann über www.stadtgalerie-kiel.de auch weiterhin angesteuert werden. Angesichts der Vielfalt ist zu ahnen, dass Peter Nagel sich auch künftig nicht allein auf Sittiche konzentrieren wird. bkm

Elbphilharmonie: Abschluss als Auftakt - Spielraum vom 2. Juni 2021

Nach fast sieben Monaten Zwangspause startet die Kultur in Hamburg jetzt wieder richtig durch. So öffnete am Montagabend die Elbphilharmonie ausgerechnet mit dem Finale des 2021 ansonsten nur gestreamten Musikfestes Hamburg. Rund 600 Menschen (geimpft, genesen oder mit negativem Testergebnis und Maske am Platz) waren wieder live dabei, als die Trilogie „Song of America: A Celebration of Black Music“ mit Bariton Thomas Hampson, weiteren Gesangssolisten und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen ihren gefeierten Abschluss fand.

Aber im Großen Saal, der zu knapp einem Drittel besetzt werden darf, geht es munter weiter. Und hört im Sommer gar nicht recht auf. Denn die große Pause hat man im winterlichen Lockdown bereits vorgezogen, um die Orgel zu putzen und Kräfte zu sammeln: Vor der neuen, fünften Saison soll der Elbphilharmonie-Sommer vom 26. Juli bis zum 29. August (neben etlichen SHMF-Terminen) 44 Konzerte in 24 Programmen bieten. Klassikgrößen wie Daniel Barenboim, die Labèque-Schwestern, Igor Levit, Janine Jansen oder Matthias Goerne werden, oft mit Doppel-Auftritten, erwartet, aber auch hochrangige Vertreter aus Jazz, Pop, Film und Weltmusik. Da lockt vieles, der Vorverkauf (www.elbphilharmonie.de) läuft. Und für manchen ist nach wie vor allein die Plaza in 37 Meter Höhe einen Ausflug wert. bkm

Wenn Kunst und Mensch sich begegnen - Spielraum vom 29. Mai

Die Museen, sie waren im März die ersten, die uns nach dem langen Winterlockdown wieder Live-Begegnungen mit der Kunst (und auf Abstand auch anderen Menschen) bescherten. Und das fand angesichts eines breitgefächerten Angebotes quer durchs im Land viel Zuspruch. Auch als die Inzidenzwerte eine Registrierung notwendig machten, Kapazitäten limitiert wurden, war das nicht das große Problem. Als es dann aber Mitte Mai im Land um allerlei, oft tourismusfördernde Lockerungen ging, wurde plötzlich still und leise ein negatives Testergebnis Voraussetzung für den Museumsbesuch. Was eigentlich keiner so recht verstehen konnte, zu dezenten Protesten und dann massiven Besucherrückgängen führte. Denn Museen haben sich wahrlich nicht als Infektionsherde erwiesen.

Ab Montag nun ist mit der neuen Landesverordnung das Vertrauen in die Hygienekonzepte der Museen zurückgekehrt, der auch spontane Besuch ohne Testpflicht wieder möglich. Weitestgehend risikofrei. Und es wird noch besser: Führungen, vorerst mit bis zu 25 Personen, sind auch erlaubt. Nachvollziehbar, dass sich etwa Kiels Kunsthallendirektorin Anette Hüsch nun wieder freut über die „Begegnung von Kunst und Mensch, die Möglichkeit, über die Kunst miteinander ins Gespräch zu kommen“. bkm

Noldes Stellvertreter aus der Großstadt - Spielraum vom 26.5.2021

Nicht in Seebüll, sondern auf der Gottorfer Schlossinsel sitzen derzeit Emil Noldes „Dame und Herr an einem Weintisch“ (1910/11). Als Leihgabe der Nolde Stiftung ist das Aquarell neben neun anderen der Serie „Farben der Großstadt“ vier Monate lang quasi Stellvertreter für die in der Stiftung Rolf Horn üblicherweise vertretenen Südsee-Bilder Noldes. Denn die bereichern zur Zeit die Ausstellung „Nolde und Kirchner“ in Kopenhagen und danach Amsterdam: Corona verhindert Kunst-Reisen nicht (mehr). Kuratorin Uta Kuhl freut sich über die neue Facette. Die Aquarelle aus Berliner Theatern und Kabaretts fangen die Stimmung einer pulsierenden Großstadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein. Sie muss den Norddeutschen nachhaltig fasziniert haben: Jenseits seiner Landschaften bildete er allein im Winter 1910/11 das schillernde Berliner Nachtleben in 17 Gemälden und weit über 300 Aquarellen und Tuschpinselzeichnungen ab. bkm

Open Air: Optimismus und offene Fragen - Spielraum vom 8. Mai

Für die Kultur sind noch viele Fragen offen. Und auch wenn anerkannte Aerosol-Forscher das Infektionsrisiko unter freiem Himmel als extrem gering einstufen, tun sich Bund und Land bislang schwer mit einem Corona-Regelwerk für den Open-Air-Sommer. Was es für Veranstalter wie die Kieler Bühnen mit dem Sommertheater, die Eutiner Festspiele, aber auch das SHMF samt Jazz Baltica nicht eben leichter macht. Bis Ende Mai brauche man Rahmenbedingungen (und hofft auf ein Ja zum Schachbrettmuster), heißt es immer wieder. Und, dass man in guten Gesprächen sei. Unbestritten stehen noch viele offene Fragen im Raum. Für die Veranstalter können das existenzielle Fragen sein, weil sie mit einer Mindestauslastung kalkulieren und den Vorverkauf entsprechend steuern müssen.

Immerhin stimmt die Entwicklung der Inzidenzwerte derzeit optimistisch. Die Eutiner Festspiele haben zwar den Vorverkaufsstart erneut verschoben, zugleich aber eine vertrauenserweckende Anzeigenkampagne gestartet. Und eine „Wunschliste“. Da kann sich vormerken lassen, wer schon (?) jetzt Interesse an einer Aufführung auf der Bühne im Schlosspark anmelden will. Die Resonanz stimmt euphorisch: Binnen vier Tagen gingen bereits über 6500 Vormerkungen in der Opernscheune ein. Bei einer bis dato vorsichtig angesetzten und wirtschaftlich gerade noch vertretbaren Kapazitätsgrenze von 600 (statt 1886) Plätzen wären damit rein rechnerisch elf der 21 Vorstellungen schon „ausverkauft“: Der Wille beim Publikum ist da, allein es fehlt der Rahmen – nicht nur, um mehr als ein Drittel der Publikumsplätze belegen zu können. bkm

Kunst schaffen: Boote raus, Bilder rein - Spielraum vom 7. Mai 2021

„Kunst schaffen“ hieß gleich nach dem ersten Corona-Lockdown die beherzte Initiative des Flensburger Werftchefs Oliver Berking, der im Mai 2020 rund 60 Bildhauern, Malern, Grafikern und Kunsthandwerkern aus dem norddeutschen Raum Gelegenheit gab, sich unter strengsten Corona-Auflagen in den Hallen der Robbe & Berking Werft wieder öffentlich zu präsentieren. 13000 Besucherinnen und Besucher nutzten in dreieinhalb Wochen das Angebot, vieles zu sehen, (mit Mundschutz) zu reden, (mit weißen Silberschmiedehandschuhen) zu be-greifen – und oft auch zu kaufen. Die Resonanz war auch in Künstlerkreisen überwältigend – weshalb es nach einer durch den zweiten Lockdown frühzeitig ausgebremsten „Winter-Werft“-Initiative nun zum zweiten Mal „Kunst schaffen“ heißt.

Kurator Thomas Gädeke hat diesmal 80 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die sich auf rund 1800 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren und auch produzieren können. Von Friedel Anderson bis Wolfgang Werkmeister – das gibt einen guten Überblick über das aktuelle Kunstgeschehen im Norden. Vor einem Jahr lief alles infektions- und reibungslos. Das soll nun vom 8. bis 30. Mai, täglich (außer montags) von 11 bis 18 Uhr wieder so sein. Und wer sich vor Ort testen lassen möchte, kann das am Flensburger Harniskai 13 auch noch tun. Es ist erneut ein starkes Signal für die Kunst in Corona-Zeiten. bkm

Feridun Zaimoglus Bekenntnis zur Heimat - Spielraum vom 6. Mai 2021

„Zaimoglus Werk ist wortgewaltig und weltoffen, steht aber auch für seine Liebe zum Norden,“ schwärmt Maike Manske. Sie betreut die Handschriftensammlung in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek. Und sie hat Grund zum Schwärmen: Feridun Zaimoglu, deutschlandweit bekannter Schriftsteller aus Kiel, hat seinen Vorlass an die Landesbibliothek übergeben – und der ist weitgehend von Hand geschrieben. Warum Kiel und nicht etwa das Literaturarchiv in Marbach? Das war für Zaimoglu eine klare Sache: „Mein Vorlass gehört in die Landesbibliothek, denn Schleswig-Holstein ist meine Heimat“. Nun ist er froh, „dass das Material gut aufgehoben ist. Und es wächst. Dass auch mein kommendes Werk in der Landesbibliothek landen wird, ist beruhigend."

Im Kieler Sartori-Speicher steht sein Vorlass neben den Nachlässen etwa von Theodor Storm und Klaus Groth nun einer breiten Öffentlichkeit zur Forschung bereit und kann immer wieder neu entdeckt werden: „Denn das Werk ist klüger als der Schreiber“, so der Autor, der rund 15 dicke Ordner übergeben hat – die Manuskripte sämtlicher bisher erschienenen Texte und Bücher, daneben auch Presseartikel, Plakate, Fotos. Ja, und auch das hat SHLB-Direktor Martin Lätzel herausgehandelt: Selbstverständlich darf eine passende Schreibmaschine nicht fehlen – sowie ein Gartenzwerg aus der umfangreichen Sammlung in Zaimoglus Kieler Wohnung. Für dessen Artgenossen dürfte dort künftig mehr Platz sein. bkm

Aufgeweckte Muthesius-Kunst: Powernap - Spielraum vom 4. Mai

In Japan, das keineswegs als Schlaraffenland der Müßiggänger verschrien ist, findet man zur Mittagszeit Millionen von Köpfen auf den Schreibtischen. In maximal zwanzig Minuten lädt die Nation im „Powernap“ die Batterien auf, um dann umso effektiver weiterzuarbeiten. In nur vermeintlich aufgeweckten deutschsprachigen Gefilden löst ein solches Mittagsschlaf-Gebahren immer noch Befremden aus. Dabei ist die positive Wirkung wissenschaftlich unstrittig. Die Pole Macht, Kraft, Energie oder gar Gewalt (Power) auf der einen und Nickerchen, Ruhe oder Frieden (nap) elektrisieren jetzt die Kunst: Mit Paula Oltmann, Alvar Bohrmann und Maximilian Flachsenberg untersuchen Studierende der Muthesius-Kunsthochschule „aus erquickendem Kurzschlaf erwacht“ in ihrer Ausstellung „Powernap“ die komplementäre Ambivalenz dieser Begrifflichkeiten. Die Künstlerinnen und Künstler befragen in skulpturalen, malerischen und grafischen Arbeiten noch bis zum 10. Mai in den Kieler Räumen der Flämische Straße 18-20 die Verhältnismäßigkeit zwischen Härte und Flexibilität, Ohnmacht und Macht. Sie schaffen auf diese Weise Dialoge zwischen Extremen. Hellwache Kunstfreunde haben jeweils am Freitag, Sonnabend und Sonntag Zugang zwischen 15 und 19 Uhr Zutritt. cst

Jelinek zu Corona in der Warteschleife - Spielraum vom 2. Mai

In Hamburg geben stetig sinkende Inzidenzwerte Anlass zu vorsichtigem Optimismus. So steht auch das Deutsche Schauspielhaus in den Startlöchern und kündigt schon mal „Das Beste kommt zum Schluss“ an, die brandaktuelle Uraufführung eines Stücks von Elfriede Jelinek (74) zur Corona-Krise. Karin Beiers Inszenierung von „Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!“ solle, wenn irgend möglich, noch in dieser Spielzeit zu sehen sein, heißt es aus Deutschlands größtem Sprechtheater – und sonst eben in der kommenden. Die Proben jedenfalls seien bereits abgeschlossen.

Die österreichische Literatur-Nobelpreisträgerin befasse sich in dem Stück mit der Kakophonie streitender Stimmen über die Pandemie in den Medien, heißt es aus dem Schauspielhaus. Sie überblende eine der berühmtesten Orgien der antiken Literatur, das Gelage bei der Zauberin Kirke, die Odysseus' Gefährten in Schweine verwandelt, mit der zügellosen Welt der Superspreader von Ischgl, die das Coronavirus in ganz Europa verbreiteten. Klingt nach „unverschämtem Witz“, gewohnt schonungslosem Tiefgang – und einem furiosen Saison-Schluss. bkm

Transall mit künstlerischer Dimension - Spielraum vom 23. April 2021

In Hohn sind sie verschwunden, mitten in Düsseldorf tauchen sie wieder auf: Dort wurden gerade Teile eines abgewrackten Transall-Transportflugzeuges der Bundeswehr als spektakuläre Kunstaktion vorm Schauspielhaus platziert. Auf dem sanierten Gustaf-Gründgens-Platz inmitten futuristischer Stadtarchitektur sind sie Teil der vom Schauspielhaus und der Künstlergruppe Raumlabor Berlin geplanten multifunktionalen Installation „Third Space“, die sich als Veranstaltungs- und Erlebnisraum bis zum Theatersaisonstart im September stetig verändern soll. Auch eine modulare Besuchertribüne gehört dazu.

Die Flugzeugteile hat sich das Künstlerkollektiv über das Internet bei der Bundeswehr in München besorgt, hieß es von Benjamin Foerster-Baldenius. Er ist einer von neun Architekten, die hinter dem bereits mehrfach bei der Architektur-Biennale in Venedig vertretenen Raumlabor Berlin stehen. „40 Jahre lang hat die Transall der Bundeswehr gedient, jetzt wird sie auseinander gesägt und verschrottet“, sagt er: „Für mich ist der Flieger der Trabant der Lüfte, vermutlich konnte man ihn mit Schraubenzieher und Hammer reparieren. Das hat eine menschliche Dimension.“ Offenkundig auch eine künstlerisch inspirierende. bkm

Digitale Spechte am Meisenknödel - Spielraum vom 22. April

„Spechte am Meisenknödel“ ist der schön paradoxe Titel einer neuen Ausstellung, deren großes Manko ist, dass man sie bislang nicht besuchen darf. Dabei mag der Titel ja durchaus auch auf Hunger nach Kultur hinweisen, auf Kunst als Lebensmittel und Energiequelle. Die experimentierfreudige Bildhauereiklasse von Prof. Elisabeth Wagner an Kiels Muthesius Kunsthochschule hatte im Hamburger Ernst Barlach Haus bereits 2020 angeklopft, um einen erfrischend kontrastierenden Beitrag zum 150. Geburtstag des „Hauskünstlers“ zu leisten. Doch dann sorgte Corona für eine Zwangspause. Mittlerweile sind die Arbeiten der über 20 jungen Künstlerinnen und Künstler als breit angelegter Parcours zwischen Aquarellmalerei und Zementskulptur, Audiotapes und Windschutzscheiben im Jenischpark installiert – nun aber ausgebremst von der aktuellen Hamburger Inzidenz.

Was ja eine digitale Performance nicht ausschließt: Am Freitag, 23. April, ab 20 Uhr wollen die in der Ausstellung vertretenen Künstlerinnen Lisa Karnauke und Sanna Maier mit den Klangkünstlern Sven Miesner und Christian Werner Sierra im Live-Stream aus dem gläsernen Atrium die gezeigten Werke „in einer modulierten und faszinierenden Form neu interpretieren und zitieren“. Zu verfolgen ist der „Spechte“-Remix über Youtube, Facebook, später auch www.barlach-haus.de. Das mag ein wenig Kultur-Hunger stillen – und die Lust aufs Liveerlebnis noch verstärken. Könnte klappen: Die Ausstellung wurde schon mal bis 12. September verlängert. bkm

Musikfest als Frühlingsfestival der Streams - Spielraum vom 21. April 2021

Das Internationale Musikfest Hamburg wird zum Frühlingsfestival der Streams. Wie gerne hätte man die Künstler in der Elbphilharmonie endlich mal wieder live erlebt – doch angesichts von Lockdown und dräuender Notbremse bleibt nur der Weg ins Netz. Den man im Konzerthaus an der Elbe ja schon mehrfach beachtenswert beschritten hat.

Also geht’s nun eine Woche später, am 6. Mai, los mit einem gestreamten Reigen von bisher 18 Konzertprogrammen. Das vierwöchige Festival wird vom Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter Kent Nagano eröffnet, mit der Uraufführung „Alisma“ des Schweizer Komponisten William Blank sowie Beethovens Fünfter. Herzstück des Musikfests ist das Projekt „Song of America: A Celebration of Black Music“ von und mit dem Bariton Thomas Hampson und afroamerikanischen Sängerinnen und Sängern. An drei Abenden werden Lieder und Orchesterwerke überwiegend schwarzer US-Komponisten aus dem 20. Jahrhundert aufgeführt, die, wie es aus Hamburg heißt, „von der bisherigen Musikgeschichtsschreibung sträflich vernachlässigt wurden“. Auch ein Grund, weshalb man das Musikfest nicht einfach schnöde streichen wollte. Alle drei großen Hamburger Orchester sind dabei – und natürlich auch Residenzkünstlerin Patricia Kopatchinskaja (Violine). Es gibt viel Neues zu hören über www.elbphilharmonie.de. Besser so, als gar nicht. bkm

27 Abende Europe bei Hope - Spielraum vom 10.4.2021

Daniel Hope ist ein gastfreundlicher Musiker. In mehreren Zyklen hat er während der Corona-Lockdowns Millionen Menschen übers Netz in sein Wohnzimmer mitten in Berlin eingeladen. Und unzählige Künstler, die mit dem Stargeiger zusammen musizierten. Hope@Home hieß das zunächst, und zuletzt wurde dann Hope durch Europe ersetzt: Europe@Home. Von Finnland bis Malta – 27 Abende mit durchaus nicht nur klassischen Künstlerinnen und Künstlern sowie Kompositionen, aber auch Literatur aus jeweils einem anderen EU-Land wird Daniel Hope hinter sich haben, wenn er die Online-Reihe am Sonntag ab 19 Uhr beendet. Einen weiteren Lockdown mag man sich wirklich nicht wünschen, gegen weitere Wohnzimmerkonzerte hingegen wäre sicher wenig einzuwenden. Denn es ist ein charmantes Konzertformat, ungewohnt, wohlklingend, informativ.

Die Dernière am Sonntag bestreiten der Geiger Michael Barenboim und die Pianistin Natalia Pegarkova-Barenboim – ab 19 Uhr am Stream auf Arte zu verfolgen. Es habe Spaß gemacht, resümiert der umtriebige Gastgeber, den Menschen zu Hause in der ganzen Welt einen Hauch von Freiheit und Sehnsucht zu vermitteln. Und kulturelle Vielfalt. Dafür hat er daheim bei sich der Musik gern noch mehr Platz gemacht. Aber ein wenig Privatleben ist nun wohl auch ganz gut. Wer trotzdem noch mal sein gemütliches Wohnzimmer besuchen möchte, kann das über die Arte-Mediathek bzw. Arte Concert noch ein paar Wochen lang tun. Während Daniel Hope (Foto: Waldhecker/Arte) wohl schon wieder Neues ersinnt. bkm

Von Kosten, Rahmen und Risiken - Spielraum vom 8.4.2021

Eigentlich sollte so etwas keine Extra-Meldung sondern selbstverständlich sein: Das wegen hoher Baukosten umstrittene Berliner Museum des 20. Jahrhunderts liegt nach neuen Berechnungen noch im jüngsten Kostenrahmen, hieß es vor ein paar Tagen. Aktuell gehe man von 353 Millionen Euro aus. Vonseiten des Bundes waren vor anderthalb Jahren 364 Millionen Euro bewilligt worden, zusammen mit Indexsteigerung und Risikokosten bis zu 450 Millionen Euro.

Damals wird man tief durchgeatmet haben. Denn ursprünglich war von 130 Millionen Euro für das nicht unumstrittene Großprojekt am Kulturforum die Rede, 2014 lag die Summe dann bei 210 Millionen – wobei die Nutzfläche nicht unerheblich mitgewachsen ist.

Jetzt sollte der Rahmen aber passen. Zumal es sich ja um einen Neubau handelt – die bösesten Überraschungen gibt’s erfahrungsgemäß, wird Neues mit Bestands-(alt)bauten geplant. Wobei man gleich an die Elbphilharmonie auf Hamburgs altem Kaispeicher A denkt. Da explodierten die Kosten von 77 auf 866 Millionen Euro. Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen beiden Projekten: Die Entwürfe stammen von den Schweizer Architekten Herzog & de Meuron.

Ob die Auguren recht haben, die schon von 600 Millionen Euro für Berlin reden, werden wir 2026 wissen. Dann soll der Neubau fertiggestellt sein. Auch nach neuesten Berechnungen bestätigt. Nebenan wird Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie, seit 2015 für 140 (statt anfangs veranschlagter 100) Millionen Euro saniert, dann bereits fünf Jahre wieder geöffnet haben. bkm

Der kleine Prinz, ein Dauerbrenner - Spielraum vom 6.4.2021

„Die großen Leute waren einmal Kinder gewesen, aber nur wenige erinnern sich daran“, schreibt Antoine de Saint-Exupéry gleich zu Beginn seines Erfolgsbuches „Der kleine Prinz“. Vor genau 75 Jahren ist es erstmals in Frankreich erschienen und mit 200 Millionen verkauften Exemplaren heute das bekannteste, meist übersetzte und meist gelesene Werk der französischen Literatur. Kein Kindermärchen – die Symbole, mit denen der Autor Themen wie Liebe, Freundschaft, Macht, Einsamkeit und Tod aufgreift, „kann man erst als Erwachsener wirklich verstehen“, sagt Verleger Marc Wiltz (Gallimard) und spricht von einem „Kondensat des Lebens“.

Wie der Kleine Prinz auf seiner interplanetaren Reise den Erwachsenen einen Spiegel vorhält, lässt sich seit 1993 im Kieler Rathaus-Innenhof erleben, wenn die Komödianten zum sommerlichen Freilichttheater einladen. Nachdem das 2020 wegen Corona nicht ging, ist das Team um Markus Dentler in diesem Jahr um so mehr entschlossen zu spielen. 2021 soll es eine Neuinszenierung des mit allen Charakteren bestens vertrauten Theaterdirektors geben, erstmals mit Marie Dollenberg in der Titelrolle. Das könnte mit entsprechenden Hygienekonzepten wohl klappen – im Mai soll der Vorverkauf beginnen. Markus Dentler: „Ich kann mir ein Theaterleben ohne den Kleinen Prinzen gar nicht vorstellen“. Er hat schon mehrfach bewiesen: So reich an Aphorismen, regt der Dauerbrenner bis heute zu immer wieder neuen Akzenten an. bkm

Unter Freunden: Helme Heine zum 80. - Spielraum vom 3.4.2021

Für jeden einzelnen der Drei wäre das wohl nichts geworden, mit dem Fahrradfahren. Aber zu dritt kriegen Johnny Mauser, Franz von Hahn und der dicke Waldemar das spielend hin. So wurden die eigentlich unmöglichen, aber freundlich knuffigen Kameraden in den Achtzigern im Bilderbuch Freunde und auf zahllosen Postkarten zum heiteren Sinnbild für Freundschaft. Und ihr Erfinder, der Zeichner und Autor Helme Heine (Foto: dpa), berühmt. Am 4. April wird er 80 Jahre alt.

Helme Heine war in seinen Bildern immer ein bisschen einfacher und freundlicher als die Kollegen. Nicht zauselig wie Janosch, nicht frech wie Gaymann. Einfach nett. Und klar in seiner Botschaft. Die verstärkte auf den Karten oft noch der schlicht einleuchtende Satz: „Richtige Freunde helfen einander.“ Das versteht jedes Kind. Auch in Japan, Korea, Argentinien – seine an die 50 Kinderbücher sind in 35 Sprachen übersetzt. Und den gebürtigen Berliner trieb es selbst hinaus, nach Südafrika, nach Irland und schließlich nach Neuseeland, wo er seit 1990 lebt. Als Weltenbummler hat er vermutlich oft selber Freunde gebraucht – und sie sich vielleicht selbst gezeichnet. Den kleinen Drachen Tabaluga hat Helme Heine übrigens auch erfunden, zusammen mit Peter Maffay, der das Musical dazu schrieb. Auch Tabaluga ist so ein zuverlässig freundlicher Gefährte. Klar, so funktioniert Freundschaft. ben

Der mit der Klarinette singt - Spielraum vom 25.3.2021

Musiker haben es schwer in Pandemie-Zeiten. Doch Giora Feidman blockt schwere Gedanken ab. „Ich habe Zeit. Ich nehme Musik auf“, sieht der Klarinettist das Virus auch als „Gelegenheit.“ Einen Auszug seiner Corona-Schaffensphase enthält die CD „85“, die anlässlich seines heutigen Geburtstages erscheint, wie zuvor schon ein Buch mit dem bezeichnenden Titel „Klang der Hoffnung“.

Feidman, der 1936 in Buenos Aires geboren wurde, den Großteil seines Lebens aber in Israel verbrachte, verzaubert seit Jahrzehnten mit seiner Klezmermusik. Auf der Klarinette „singt“ er, was ihn in Herz und Seele bewegt. Es ist vor allem die Musik osteuropäischer Juden – ausgelassen und wehklagend, beschwingt und nachdenklich. Aber auch argentinische Tangos und klassische Werke gehören zum Repertoire Feidmans, dessen Soli in Spielbergs Holocaust-Drama „Schindlers Liste“ so nachhaltig wirkten.

In Deutschland wurde der „King of Klezmer“ 1984 durch Peter Zadeks „Ghetto“-Inszenierung bekannt, ist auch in Caroline Links „Jenseits der Stille“ (1996) und Joseph Vilsmaiers „Comedian Harmonists“ (1997) zu hören. Seinen Geburtstag feiert der mehrfache Großvater wegen Corona fernab seiner Familie in einem kleinen Dorf bei Tel Aviv in Deutschland. Und plant weiter unermüdlich Konzerte – im Juni etwa in Plön, dann erneut beim SHMF, dem er von Anbeginn an verbunden ist. Und die Pandemie? Giora Feidman (Foto: dpa) nimmt’s pragmatisch: „Wenn ich eingeladen werde, dann gehe ich“. Andernfalls werde er weiter Platten aufnehmen. Der gefühlvoll-weise Weltbürger hat auf jeden Fall noch viel mitzuteilen. bkm

Die "Laborantin“ und ihre Botschaft - Spielraum vom 19.3.2021

Eigentlich hatte der Künstler Marc Fromm sich schon vor der Corona-Pandemie mit der „Laborantin“ befasst. Doch nun steht seine Holzskulptur in einem neuen, brisanten Kontext. Das dreieinhalb Meter hohe Kunstwerk ist während der bis Ende Oktober andauernden Ratspräsidentschaft des pandemiegeplagten Landes Sachsen-Anhalt im Lichthof des Berliner Bundesratsgebäudes zu sehen – dort, wo vor zwei Jahren auch der Kieler Peter Nagel „achtersinnige“ Botschaften verbreitet hatte.

Ursprünglich war für die große Holde mit lockigem Haar auch eine Maske vorgesehen. Aber mit Corona fiel sie weg – „das hätte wie ein banaler Kunstgriff gewirkt“, begründet der aus Hessen stammende und heute in Halle lebende Künstler. Er wollte eine solche, „ganz andere Dynamik“ vermeiden. „Die Laborantin“ fertigte der gelernte Schreiner Fromm (49) aus Lindenholz, anschließend bemalte er sie mit Ölfarbe. Vermittelt hat die Präsentation die Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Für Direktorin Manon Bursian wird so nicht nur „die Vielfalt und Wirkmächtigkeit der Kunstszene aufs eindrucksvollste gezeigt“. Vor allem richte „Die Laborantin“ den Blick auf all jene, „die in den vergangenen Wochen und Monaten der Pandemie so herausragende Arbeit geleistet haben“. In diesem Sinne sollte sie nicht zu übersehen sein. bkm

Zwei Kieler und ein Schwarzes Schaf - Spielraum vom 18.3.2021

Hanns Dieter Hüsch bezeichnete sich selbst als das „Schwarze Schaf vom Niederrhein“ – weshalb der „Poet unter den Kabarettisten“ vor 22 Jahren den Wettbewerb „Das Schwarze Schaf“ gründete. In Duisburg läuft er gerade, wie es sich in diesen Zeiten gehört – online. Das macht’s immerhin leichter, auch über ein paar hundert Kilometer hinweg reinzuhören. Und es gibt einen guten Grund, das am heutigen Donnerstagabend, 18. März, um 19.30 Uhr auch zu tun. Da tritt im Wettbewerb der in Kiel wohlbekannte Schauspieler und zweifache Landesmeister im Poetry Slam Florian Hacke mit einem 15-minütigen Ausschnitt aus seinem aktuellen Programm an. Und das Publikum kann – über Feedbeat auch interaktiv – in dieser letzten von vier Vorrunden gemeinsam mit der Jury darüber entscheiden, welche fünf der insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten aus ganz Deutschland ins (Online-)Finale am 1. Mai einziehen.

Unter ihnen könnte übrigens auch eine weitere Kielerin sein: Poetry-Slammerin Victoria Helene Bergemann hat die Vorrunde bereits in der Vorwoche absolviert. Was gelaufen, aber immerhin noch nachzuverfolgen ist unter www.dasschwarzeschaf.com. Nun, Florian Hacke dürfte für Zuspruch aus Kiel am 18. März dankbar sein. bkm

Starautor nimmt sich Fußballstar vor - Spielraum vom 17.3.2021

Nach fünf Minuten habe man sich geduzt; kurz darauf war das Projekt besiegelt: Sportlicher Auftakt eines Buchprojektes, das in einem Sitzungszimmer am Zürcher Flughafen seinen Anfang nahm und am 29. September 2021 greifbar wird. Bastian Schweinsteiger (36) war ein deutscher Top-Fußballer – Martin Suter (73) ist ein Schweizer Bestseller-Autor, der jetzt einen biografischen Roman über den mehrmaligen deutschen Meister schreibt: „Einer von euch“. Es sei ihm nicht in die Wiege gelegt worden, alles zu erreichen, was man als Fußballer erreichen kann, heißt es vom Diogenes-Verlag. Der Schweizer Autor („Small World“, „Ein perfekter Freund“) werde mit allerlei „Wahrem und fast Wahrem“ erzählen, wie Basti (re., Foto: dpa) ein Star wurde.

Der frühere Mittelfeldspieler aus Oberaudorf bei Rosenheim hatte im Oktober 2019 seine Karriere beendet – nachdem er vor allem beim FC Bayern mit acht Meistertiteln, sieben Erfolgen im DFB-Pokal und 2013 dem Triumph in der Champions League die größten Siege gefeiert hatte. 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister in Rio de Janeiro. Und heute? Moderiert er auch schon mal ein Holstein-Spiel (gegen den FC Bayern) mit. Man ist ja offen. Ähnlich Suter: Der hatte zuletzt einen Gesprächsband („Alle sind so ernst geworden“) mit seinem Bestseller-Autorenkollegen Benjamin von Stuckrad-Barre vorgelegt. bkm

Grund genug, mal näher hinzuschauen - Spielraum vom 8.3.21

Sie habe das Bild von ihrer Schwiegermutter geschenkt bekommen, sagte die Krankenschwester aus New York: „Es sah ehrlich gesagt nicht so aus, als wäre es etwas Besonderes“. War es aber doch. Nämlich ein Werk aus der Serie "Struggle: From the History of the American People" des afroamerikanischen Künstlers Jacob Lawrence (1917-2000) aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung in den 50er Jahren. 30 Teile umfasste diese kunsthistorisch bedeutsame Reihe, von denen das Metropolitan Museum auf der anderen Seite des Central Parks nur 25 zeigen konnte, weil fünf seit Jahrzehnten als vermisst galten. Mittlerweile fehlen nur noch drei: Denn bereits im Herbst hatte eine Besucherin der Schau ein Serienteil bei ihren ahnungslosen Nachbarn entdeckt. Diese Zufallsgeschichte wiederum veranlasste besagte Krankenschwester, sich mit ihrem Sohn das in ihrer Wohnung auf der Upper West Side hängende Gemälde "Immigrants admitted from all countries" genauer anzuschauen... Die Hinweise verdichteten sich und Experten des Peabody Essex Museum in Massachusetts wie auch des Metropolitan Museums urteilten einhellig: Passt!

Die Lawrence-Schau soll im Frühjahr noch in Seattle und dann im Sommer in Washington zu sehen sein – mit beiden wiederentdeckten Bildern. Wenn die Resonanz so groß ist wie in New York, stehen die Chancen nicht schlecht, dass die drei fehlenden Teile auch noch auftauchen. bkm

Und diesmal gibt’s „David Gilmour" - Spielraum vom 6.3.2021

Seine Gitarre klingt immer ein bisschen wie aus dem Off. Untergründig wie in Money, jaulig entrückt wie in Shine On You Crazy Diamond. Lullig körperlos wie in Dark Side Of The Moon. Flächig wallend wie in Another Brick In The Wall. Unüberhörbar der Hang zum Weitläufigen, auch zum Hypnotischen. Damit wurde David Gilmour zum Klangarchitekten von Pink Floyd. „Man kann ihm eine Ukulele geben, und er lässt sie wie eine Stradivari-Violine klingen“, schwärmte Bob Ezrin, der The Wall produzierte. Nicht nur Gilmours schwelgerisches Solo in Comfortably Numb hat immer noch seine Fans. Knapp 20 Millionen Aufrufe zählt Youtube allein für den Auftritt im Londoner Earl’s Court 1994. Er habe fünf oder sechs Soli rausgehauen, erzählte Gilmour dazu im „Guitar World“-Magazin. Und es dann gemacht wie immer: „Ich höre mir jedes Solo noch mal an und mache eine Tabelle, in der ich notiere, welche Teile gut sind. Daraus kreiere ich ein großes Solo, bis alles zusammenfließt.“

Musik macht er immer noch, wenn er Lust hat. Aber selbst auf seinem bislang letzten Solo-Album Rattle That Lock (2016) ist der Nachhall von Pink Floyd kaum zu überhören. Auch wenn der Titelsong aus einem Jingle der französischen Bahn entstand. Fand Gilmour gut: „Der macht mir Lust auf Singen und Tanzen“. Vielleicht tut er das heute – da wird der Gitarrist, der einst auch der jungen Kate Bush zum ersten Plattenvertrag verhalf, 75 Jahre alt. ben

Bei Anruf Drama - Spielraum vom 4.3.2021

Vier Monate Lockdown, und ein Ende ist auch über den 31. März hinaus noch nicht so recht absehbar. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und auch wenn die große Bühne leer bleibt, finden Künstler immer wieder neue und vor allem kreative Wege, den Kontakt zum Publikum zu suchen. Wenn es denn live nicht oder allenfalls im 1:1-Kontakt geht, dann eben im Video-Stream – oder auch ganz ohne Bild am Telefon. Die Komödianten konzipierten das als „Schlaftheater“, das Landestheater will wohl eher aufrütteln und nennt sein neues Angebot „Bei Anruf: Drama“.

Und wie funktioniert’s? Das Schauspiel-Ensemble steht ab 10. März montags, mittwochs, freitags und sonnabends zwischen 19.30 und 20.30 Uhr für jeweils drei rund 20-minütige Telefonate bereit. Da werden Monologe genauso vorgetragen, wie auch eine Plauderei rund um Theater in Corona- und Lockdown-Zeiten denkbar ist. Dennis Habermehl etwa hält Auszüge aus Kleists „Michael Kohlhaas“ bereit, und Kristin Heil (Foto: LT) gibt die Lotte aus Goethes „Leiden des jungen Werther“ – Überraschungen nicht auszuschließen. Ab 5. März kann man sein Drama am Telefon über die Theaterkassen ordern, ansonsten lohnt sich der Blick auf die Webseite www.sh-landestheater.de. Denn es sind, ob nun von der Bühne oder aus dem Homeoffice, weitere künstlerische Lebenszeichen aus allen Sparten angekündigt. Für den Erstkontakt nach vielen Wochen ohne. Und für noch mehr Vorfreude auf das Liveerlebnis. bkm

Ein Notruf aus guten Gründen - Spielraum vom 2.3.2021

Vor dem magischen Datum des Bund-Länder-Treffens am heutigen Mittwoch, 3. März, häufen sich die Appelle, besser: Notrufe. Nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch aus der Kultur, die nicht wieder vergessen oder gar zu grob klassifiziert werden möchte, wenn es jetzt zumindest um Stufenkonzepte, um Fahrpläne aus dem Lockdown geht.

Besonders interessant ist da die Rolle des Hamburger Kultursenators Carsten Brosda, der zugleich Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist. Und als solcher nicht der erste, der dringend appelliert, bei entsprechend niedriger Inzidenzzahl die Öffnung von Theatern, Museen und Konzerthäusern vorrangig ins Auge zu fassen. Weil „unserer Gesellschaft zentrale Orte des soziokulturellen Miteinanders, der wertebildenden Orientierung und des Diskurses in unserer Demokratie fehlen“. Genug Studien, die infektiologische Risiken als gering attestieren, liegen mittlerweile vor. Da kann sich die Kultur im Vergleich zu Einzelhandel, Mehrfachbüros, Sporthallen oder Restaurants bestens behaupten. Schnelltestungen, neue Apps erleichtern es, gesellschaftliches Leben zügig wieder zu ermöglichen statt länger in Stillstand zu investieren, heißt es in Sehnsucht „nach kultureller Intervention und Inspiration“.

Parallel spricht der Museumsbund von „Halt und Hoffnung“, die Museen als sichere Orte bieten könnten. Und der Börsenverein des Buchhandels warnt, „unsere Gesellschaft kann nicht länger auf ihre geistigen Tankstellen verzichten“. Und, und und... Ja, ein klares Signal für die Kultur ist überfällig. bkm

Theater Kiel: testen und proben - Spielraum vom 1.3. 2021

Einmal kurz geräuspert und in den Becher gespuckt, dann eine Probe auf den Teststreifen, 15 Minuten warten, fertig. Diese Prozedur macht es möglich, dass Schauspieler und Sänger, Tänzer und Bühnentechniker, Ankleider und Maskenbildner jetzt wieder auf die Bühne dürfen. In Opern- und Schauspielhaus sowie im Werftpark-Theater können sich jetzt all jene, die unmittelbar am Bühnengeschehen beteiligt sind, zweimal die Woche auf Covid 19 testen lassen. Zusätzlich neben Maske und Abstand. Im Fall des Falles geht es weiter zum offiziellen PCR-Test.

Gute Maßnahme. Auch, weil sie bedeutet, dass wieder geprobt wird im Theater Kiel. Im Schauspielhaus, so Pressesprecherin Ulrike Eberle, stehen mit Alice und Z zwei Projekte auf dem Programm, die im April als Theaterfilme Online-Premiere feiern sollen. An der Oper arbeitet erst mal nur das Orchester an einem brandneuen Stück, „das aus der Situation heraus geboren wurde“.

Das Ballett steht mit seinem kurz vor dem Lockdown fertiggestellten Stück Das Bildnis des Dorian Gray jederzeit in den Startlöchern. Und im Werftpark-Theater kann man als PC-Gamer virtuell bald wieder den Golem 24143 unterstützen. Damit fachlich alles rund läuft bei den Testungen, helfen bis Mitte März Mitarbeiter vom DRK; danach sollen die „Laientests“ in Eigenregie weiter durchgeführt werden. Sicherheit 97 Prozent – so beschreibt Ulrike Eberle das Ergebnis. Bleibt zu hoffen, dass mit so einem Schnelltest irgendwann bald auch der Theaterbesuch wieder möglich wird. ben

Die Kinos leuchten - Spielraum vom 26. 2. 2021

Die Leinwände bleiben leer, die Kinosäle auch: Zeit, im Stillstand der Pandemie endlich Licht ins Dunkel zu bringen. Genau das werden am Sonntag ab 19 Uhr die Kinos in Kiel tun. Indem sie in ihren Häusern sämtliche Lichter anknipsen. Im Foyer, per Leuchtreklame, in Schaukästen. Die Fassadenstrahler sowieso. Also mit allem, was draußen gut sichtbar ist. Zum ersten Mal seit vier Monaten gehen dann in den Kieler Kinos die Lichter wieder an – wenn alles gut läuft übrigens gleichzeitig in der ganzen Republik. Kino leuchtet. Für Dich. heißt die Aktion der AG Kino Gilde, die zeigen soll, dass sie noch da sind. Und darauf warten, die Türen zu öffnen und dem Film den Rahmen zu bieten, in dem er wirken kann. Und dem Publikum ein sicheres Kinoerlebnis.

Das Metro reicht dazu Popcorn, und das Kino in der Pumpe lässt im Eingangsbereich in Endlosschlaufe eine Reihe Filmklassiker-Ausschnitte über die Wand flimmern – von Star Wars über Vertigo bis zu Spiel mir das Lied vom Tod. Also los, auf zum Kino-Stadtspaziergang – zur Hasstraße, die Bergstraße rauf zum Dreiecksplatz, über die Gutenbergstraße in den Grasweg und zurück auf die Holtenauer! Immer den Lichtern nach. ben

Das Festival Orchestra mit Reserven - Spielraum vom 25.2.2021

Ein Festivalorchester mit 100 jungen Musikern aus aller Welt in Zeiten der Pandemie? Für SHMF-Intendant Christian Kuhnt war es ganz wichtig, „dass wir erst mal den Musikerinnen und Musikern ein positives Signal senden konnten“, nachdem sie ja schon für 2020 ausgewählt waren. Aber natürlich muss man auch vorbereitet sein, falls es im Sommer 2021 mit Anreisen aus China etwa oder den USA nicht klappt. Der Situation entsprechend wurde das Orchester von sonst rund 120 auf nun 100 reduziert. Und SHFO-Leiterin Agnes Monreal ist sich wohl bewusst, dass sie eventuell kurzfristig Ersatz finden muss. Das hat sie auch mit Ehemaligen geregelt – die Rückmeldungen dazu waren „überwältigend“. Kuhnt: „So haben wir in Europa einen großen Pool an Möglichkeiten“.

Ansonsten gibt es für die jungen Leute unter der jungen taiwanesischen Dirigentin Lin Liao sowie Christoph Eschenbach, Ton Koopman, Manfred Honeck, Andris Poga und Stefan Geiger viel zu tun: Vom Wiener Walzer über Hans Zenders komponierter "Schuberts Winterreise"-Interpretation, Brahms (4. Sinfonie), Beethoven (7. Sinfonie), Tschaikowsky und Schubert (jeweils 5. Sinfonie) bis hin zum Filmkonzert zu "The Kid" von und mit Charlie Chaplin. Kein Wunder, dass die Musiker dem hochmotiviert entgegenfiebern. Aber bitte virenfrei... bkm