Randsburg.

„All you need is Bach!“ lautet dabei das Motto des in Berlin lebenden US-Amerikaners. Er will mit dieser besonderen, vom Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands koordinierten Tournee alten und kranken Menschen eine Abwechslung bieten, die in Coronazeiten besonders unter der Isolation zu leiden haben.

40 Bach-Konzerte in acht Tagen

Stecker rein, Lkw-Plane ab, und los geht’s auf der mobilen Orgel: Seit dem 30. Juni ( Stuttgart) und noch bis zum 7. Juli (Barnim/ Uckermark) ist Cameron Carpenter unterwegs – täglich sind fünf etwa 30minütige Auftritte geplant. Um Menschenansammlungen in der Coronalage zu vermeiden, werden die fünf Konzertorte in und um Rendsburg vorab nicht bekannt gegeben.

Anzeige

Ein Gespräch mit dem unkonventionellen Musiker über eine ungewöhnliche Tour.

Fünf Auftritte an einem Tag, wie fühlt man sich so als „Straßenmusiker“?

Weitere KN+ Artikel

Cameron Carpenter: Oh, ich hätte gerne die Freiheit und die Flexibilität eines Straßenmusikers. Aber ich spiele 40 Konzerte in acht Tagen in acht verschiedenen Städten. Die Planung und der logistische Aufwand sind enorm.

Was gab den Impuls für diese Aktion, wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen?

Zu Beginn der Pandemie fiel es mir extrem schwer, die Aussicht akzeptieren, nun wochen- oder monatelang nicht öffentlich zu spielen. Der Dramaturg Christian Reichart, ein guter Freund von mir, machte mir dann den Vorschlag, mit der Orgel auf dem Lkw Seniorenheime zu besuchen und vor den Fenstern zu spielen. Das hat mich sofort überzeugt. Die Erfahrung ist unbeschreiblich. Selten ist mir die Bedeutung von Musik, was Musik sein kann, so deutlich geworden, wie in diesen Konzerten.

Sie könnten andernorts schon wieder mehr und andere Menschen erreichen. Was ist Ihre Mission auf dieser Altenheim-Tour, auf der Sie ja nicht unbedingt Ihre Stammklientel bedienen?

Ich spiele ja auch schon wieder ‚normale‘ Konzerte, bin etwa vor wenigen Tagen beim MDR Musiksommer in Erfurt aufgetreten. Aber wissen Sie, ich halte Musik für ein Allgemeingut. Alte Menschen leiden besonders unter der Isolation und verdienen eine kleine Aufmunterung.

Sie wollen nach dem Motto „All you need is Bach“ spielen – warum brauchen Sie Bach?

Zwei Gründe: Ich habe nur 30 bis 40 Minuten Zeit für ein Konzert, da will ich höchste Qualität abliefern – und ich kenne keinen besseren Komponisten als Johann Sebastian Bach. Die Schönheit von Bachs Musik entsteht aus einer strengen Form und schafft Ordnung im Verstand – wir können das gerade gut gebrauchen.

Sie treten am Sonntag auch in Büdelsdorf auf – was empfinden Sie da, ausgerechnet am Tag der SHMF-Eröffnung als Bernstein-Preisträger des Jahres 2012?

Einerseits ist es eine schöne Erinnerung, andererseits eben auch der Hinweis, dass momentan alles anders ist. Eine zwiespältige Empfindung.

Ist man derzeit spontan als Künstler? Wäre auch eine spontane Einlage beim SHMF für Sie derzeit denkbar?

Natürlich ist man spontan. Jede Planung ist über den Haufen geworfen.

Nehmen Sie wahr, dass sich die Corona-Lage vorsichtig wieder lockert? Wann werden Sie wieder mit ihrer großen Touring-Orgel auftreten – wie in früheren Jahren schon im Kieler Schloss und auf der Nordart in der Büdelsdorfer Carlshütte?

Noch haben die Lockerungen keinen größeren Effekt auf Auftritte. Gehen Sie davon aus, dass ich zu den ersten gehören will, die wieder regelmäßig auftreten – sobald davon keine Gefahr für das Publikum ausgeht.

Wie haben Sie die Zeit des Corona-Shutdowns erlebt – haben Sie darunter gelitten, als Künstler quasi isoliert zu sein?

Ich habe großes Glück: durch das Engagement des Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands, das diese „Konzerte vor den Fernstern“ koordiniert, und der Bürgerstiftungen vor Ort – in diesem Fall der Bürgerstiftung Region Rendsburg – habe ich in den letzten Wochen über 45 Konzerte gespielt und rund 20 stehen noch aus. Ich habe sicher weniger gelitten als andere.

Zeichnen sich für Sie als Künstler schon jetzt absehbare Konsequenzen aus Corona über das Jahr hinaus ab?

Was sich abzeichnet, ist anhaltende Ungewissheit.

Mehr Kultur aus der Region hier