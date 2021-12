Kiel

„Der Wiedereinbau wäre eine interessante Herausforderung, der wir uns gerne stellen würden“, sagt Holger Redlich, Geschäftsführer der Rudolf von Beckerath Orgelbau GmbH in Hamburg-Wandsbek. Doch zunächst ist man nur für den fachgerechten Abbau und die Einlagerung der Konzertsaal-Orgel im Kieler Schloss zuständig.

Die mehreren tausend Pfeifen, die in der dreimanualigen Orgel mit 59 Registern 1964 von der Lübecker Firma Kemper eingerichtet und 1979 vom Kieler Orgelbau-Institut Hinrich Otto Paschen überarbeitet wurden, haben den Konzertsaal bereits verlassen. Die kleineren sind in 45 Kisten und die größeren in mit Folien geschützten Ständern in einer von der Stadt Kiel angemieteten Halle in der Falckensteiner Straße in Kiel-Friedrichsort verschwunden.

Dort, so die Einschätzung von Holger Redlich, können sie die Bauzeit der Konzertsaalrenovierung unbeschadet überstehen, bevor sie dann – frisch gereinigt von Staub und Patina – zurückkehren. Tatsächlich habe man wenig Schäden festgestellt: „Es hat vor allem keine Schimmelbildung gegeben.“ Ein paar Dellen in den aus dem Orgelprospekt herausragenden „Spanischen Trompeten“, hier und da ein paar unter der Last von Zinn- und Bleipfeifen eingesackte Pfeifenfüße – das sei wohl schon alles.

Imposant: Pfeifen des Prinzipal 16’ im Foyer. Quelle: Olaf Struck

Allerdings müsste, dem Baujahr entsprechend, bei einem Wiedereinbau die elektrische Anlage erneuert werden, da sie in Sachen Kabeldurchmesser, Sicherungen, Funkenschutz oder Dioden nicht den heutigen Sicherheitsstandards entsprächen.

Frisch vermessen und dokumentiert: Orgel im Kieler Schloss

Redlich und die Beckerath-Truppe haben die Orgel zunächst auch klanglich noch einmal unter die Lupe genommen, um sie theoretisch nahezu identisch wiedereinbauen zu können: „Wir mussten ja etliche Parameter messen und dokumentieren, zum Beispiel die Winddrücke abnehmen, da die in den verschiedenen Werken unterschiedlich stark ausfallen.“

Was in knapp drei Jahren tatsächlich mit der Orgel passieren soll oder könnte, hält er zunächst für reine Zukunftsspekulation: „Stellen Sie da fünf Sachverständige hin, dann haben Sie sieben Meinungen dazu.“ Es sollte, das klingt aus seiner Perspektive dezent durch, aber auf jeden Fall etwas geschehen, was über den Status quo in die Zukunft weist. „Salopp gesagt handelt es sich mehr um eine Kirchen- als um eine Konzertsaal-Orgel“, so Holger Redlich.

Kreative Ideen seien ihm und seinen Fachleuten durchaus gekommen. Mit „ein bisschen weniger kann manchmal auch mehr sein“ deutet er an, dass im Verzicht auf ein paar der üppig vielen Register oder durch ihre Umwidmung vielleicht der Charakter eines sinfonisch-romantischen Instruments sinnvoll angesteuert werden kann.

Die Sanierung läuft: Der Konzertsaal des Kieler Schlosses in diesen Tagen, ohne Stühle und ohne Orgel auf der Unterkonstruktion. Quelle: Thomas Eisenkrätzer