Neumünster

„Unter dem Titel „OutsideInside“ zeigen Brigitte Gerisch, Witwe des Stifters Herbert Gerisch (1922-2016), und ihr Team alles, was die stetig wachsende Sammlung hergibt. Und das kann sich sehen lassen.

Großskulpturen im Park, Grafiken im Haus

Von den 38 Künstlerinnen und Künstlern, die mit einer Großskulptur im Park vertreten sind, werden an sieben Ausstellungsorten im Innenbereich Bilder, Grafiken, Installationen und Kleinskulpturen präsentiert. Mehr als 200 Werke, darunter einige wenige Leihgaben, sind in dieser facettenreichen Schau zu bestaunen – man sollte also Zeit mitbringen.

Damit der Besucher angesichts dieser Vielfalt auch ohne fachkundige Führung die Orientierung behält, stellen Texttafeln mit Fotos die Verbindung zwischen den Arbeiten innen und außen her. „Das entspricht vielleicht nicht der üblichen Ausstellungsästhetik, erschien uns aber sehr nützlich“, so Brigitte Gerisch wie gewohnt bestechend pragmatisch.

Kleiner Ritter auf großem Sockel

Tatsächlich macht dank der Tafeln der Gang durch die Innenbereiche – neben den Privaträumen sind mit dem renovierten Pfauenhaus und dem ehemaligen Büro des Stifters zwei repräsentable Orte dazugekommen – noch mehr Spaß. Etwa, wenn man durch ein Fenster im Café Harry Maasz von einer ironischen Fotoarbeit des Trashkünstlers Thorsten Brinkmann auf dessen kläglich kleinen Ritter "Alex dû Horse" (2020) im Hof blickt, der auf einem viel zu großen Sockel thront. Das Innen spiegelt ergänzend das Außen und umgekehrt – so einfach ist das.

Brigitte Gerisch: "Wir haben einfach gesammelt"

„Wir sind keine Museumsmenschen, wir haben einfach gesammelt“, sagt die Hausherrin. „Aber es hat sich über die Jahre eine Richtung ergeben.“ Das arkadische Prinzip ist ein durchgehendes Thema der Sammlung, vielfältig reflektiert je nach Künstlerpersönlichkeit – humorvoll, poetisch, hintersinnig oder nachdenklich.

"Gefallenes Laub" und "Kissing Birds"

Einige spektakuläre Neuerwerbungen gibt es zu entdecken. Der bronzene Tiermensch "Osiel" (2005/06) von Magdalena Abakanowicz gehört dazu. Überlebensgroß hockt er im Foyer der Villa Wachholtz – im Park zählt ihre Installation "Schreitende" (2004) zu den ersten aufgestellten Arbeiten. Ebenfalls neu ist die bedrückende Bodeninstallation "Shalechet – Gefallenes Laub" (1997-2001) von Menashe Kadishman, die auch im Jüdischen Museum zu Berlin ausliegt. Bestehend aus eisernen Gesichtern mit fratzenhaft aufgerissenen Mündern, verweist sie auf das Leid, das der Mensch den Menschen antut. Romantisch verspielt und leicht wirkt im Park dagegen dessen Großskulptur "Kissing Birds" (1999/2000) – übrigens die erste Anschaffung der Stiftung, die in stilisierter Form deren Logo ziert.

Drei Fragen an Brigitte Gerisch Welche Erwartungen hatten Sie bei der Gründung der Stiftung vor 20 Jahren? Brigitte Gerisch: Mein Mann hatte damals die Vision, ein Highlight für Neumünster zu schaffen und ich war immer an seiner Seite. Mit nichts als dieser Vision, einer Stiftungssatzung und dem nötigen Kleingeld haben wir dieses Projekt gestartet und keiner hat an uns geglaubt. Wenn heute die Skeptiker von damals durch unsere Anlage laufen würden – sie würden sicherlich staunen. Was hat Sie am meisten überrascht und erfreut? Besonders schön war, dass uns mit Christoph Brockhaus, dem langjährigen Direktor des Lehmbruck Museums, und Herwig Guratzsch, damals Leitender Direktor der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen auf Schloss Gottorf, zwei ausgewiesene Skulpturenkenner zur Seite standen. Wir hatten nichts als Beharrlichkeit, Kunstsinn und Leidenschaft, mit der wir uns ziemlich unbekümmert in die Kunst stürzten. Und sie sagten: „Wir begleiten das.“ Über sieben Jahre wurden wir zudem kuratorisch gut betreut von Martin Henatsch. Seit dem Tod meines Mannes 2016 konnte ich das Schiffchen gemeinsam mit meiner tollen Mannschaft alleine schaukeln. Weiterzumachen ist für mich das Ziel, denn es gibt noch viele tolle Möglichkeiten… Wie kommt die Stiftung bei der Bevölkerung in Neumünster an? Die Neumünsteraner könnten durchaus öfter zu uns kommen. Wenn Besuch da ist, wird oft stolz der Gerisch-Park präsentiert. Dann sind wir scheinbar die erste Adresse. Aber hier ist sicher noch Luft nach oben.

"Skulpturenbrüter" aus Porzellan

Für ein audiovisuelles Erlebnis sorgen die farbigen "Skulpturenbrüter" aus Porzellan, eine Arbeit von Performancekünstlerin Birgit Ramsauer. 31 Vogelnistkästen aus Porzellan, die ein bisschen an ausgequetschte Tuben denken lassen, markieren im Außenbereich verschiedene Hörstationen. Über die App „Gerisch-Park“ laden sie mit Texten zur Natur und Kunst zum poetisch-lyrischen Rundgang. Ein weiteres Highlight dieser äußerst sehenswerten Jubiläumsschau.

Brachenfelder Straße 69, Neumünster. Bis 19. Dezember. Mi-So 11-18 Uhr, bis September Sa+So 11-19 Uhr.