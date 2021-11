Owschlag

„Susanne, soll ich Dir was Geheimes schreiben?“ Es ist 0.30 Uhr, als der österreichische Regisseur Peter Brunner der Owschlager Pastorin Susanne Jensen diesen Satz aus dem spanischen Sitges schickt. „Was?“, antwortet sie. Keine Antwort. „Waaas? Dich soll der Werwolf holen.“ Da kommt Brunners Sprachnachricht: „Du hast den Gorilla gewonnen, und der Franz kriegt den auch.“ Es sind die Preise bester Schauspieler und beste Schauspielerin für ihre Hauptrollen in Brunners Film „Luzifer“, der in der ersten Oktoberhälfte im Wettbewerb des Sitges Film Festival lief – ein weltweit bedeutendes Festival des fantastischen Films.

Es ist der allererste Spielfilm, in dem Susanne Jensen mitwirkt. An der Seite von Franz Rogowski, der im Film ihren geistig zurückgebliebenen, erwachsenen Sohn Johannes spielt und nach Rollen in Filmen wie „Victoria“, „Lux – Krieger des Lichts“, „Transit“ oder „Große Freiheit“ zu den Shooting-Stars des deutschen Films zählt. Susanne Jensen bekam eine Laiendarstellergage. „Mein Verdienst ist das hier“, sagt sie und zeigt auf den bronzefarbenen „Gorilla“-Award auf dem Tisch im heimischen Wintergarten.

Welturaufführung beim Locarno Film Festival

Gedreht wurde der Film, der seine Welturaufführung im August beim Locarno Film Festival feierte und auch schon auf dem Fantastic Film Fest im texanischen Austin lief, an 35 Tagen im September und Oktober 2019 in Tirol und Südtirol, vieles in und nahe der Adlerhütte am Höllenstein in Tux im Zillertal – in 2700 Meter Höhe. Teils zwölfstündige Drehtage, manche Szene zog sich über zwei bis drei Stunden.

Vor allem die Authentizität habe sie gereizt an diesem auf dem wahren Fall eines Exorzismus’ beruhenden Film, als Brunner damals anfragte – auch wegen ihrer Tattoos. Die beiden Castings liefen im Garten hinterm Haus in Owschlag. „Er suchte eine wahrhaft Gläubige, die sehr fromm ist“, erzählt Susanne Jensen. Außerdem habe sie es gereizt, in dem Setting „einen Filmsohn“ zu haben. Mit ihrer „Lebenstrauer“, keine Kinder bekommen zu wollen wegen der sexuellen Gewalt, die sie als Kind erfahren habe durch einen katholischen Pfarrer.

Der Film als „Seelenbild“

„Peter Brunner hat sich eine Szene gewünscht, in der ich Johannes ins Gesicht schlage. Das habe ich nicht gekonnt. Ich habe nicht selbst geschlagen.“ Im Grunde sei der Film „ein Seelenbild“ von ihr. Sie leide unter chronischer posttraumatischer Belastungsstörung, habe eine multiple Persönlichkeitsstörung, sei trockene Alkoholikerin und habe „dauernd Schmerzen“.

Später habe Rogowski dann gesagt, sie habe ihn gecoacht, erinnert sich Susanne Jensen. „Wir hatten eine ganz irre Arbeit zusammen. Ich hab’ den Franz gefordert, auch menschlich. Weil ich diese Maria glaubhaft rüberbringen wollte mit ihrer merkwürdigen Religiosität, ihr Fleisch und Blut und Seelenkampf geben. Wenn die Maria geweint hat, dann hat sie echt geweint.“

Mit dem Regisseur um Szenen gerungen

Vieles, etwa die Gebete, seien improvisiert gewesen. Gerungen habe sie mit dem Regisseur um manche Szenen, um Dialoge. Brunner schlug vor, sie könne ein Tagebuch der Maria schreiben. „Und das Drehbuch wurde dann anders.“ Manch zentrale Szene kam auf ihre Initiative hinzu, etwa das rituelle Reinwaschen von Sünde, das auch im Filmtrailer zu sehen ist.

„Ich finde den Film super gut, weil er sehr viel Abwehr erzeugt“, sagt Susanne Jensen, „in seinem Erschrecken und in der Erschütterung, die er auslöst.“ Sie wisse auch, wo die Abwehr liegen werde beim Zuschauer – „dass gleich eine Bedrohung da ist, nicht erst eine heile Welt“. Aber in so einer Zeit lebten wir nun mal. „Es tut mir in der Seele weh, wenn Tiere leiden und die Natur so zugemüllt wird.“ In „Luzifer“ kommt die Bedrohung von außen: Der Grund, auf dem Maria und Johannes leben, soll touristisch erschlossen werden. „Da kann ich mich hineinfühlen“, sagt Susanne Jensen, „mit diesem existenziellen Bedrohungsgefühl lebe ich mein ganzes Leben.“

Im Gottesdienst statt auf dem roten Teppich

Für die Dreharbeiten hatte Susanne Jensen von der Kirche ein Sabbatical bekommen. Doch war sie weder in Locarno auf dem roten Teppich noch in Austin und auch nicht in Sitges, wo der Festivalleiter am Anfang seiner Rede gesagt habe: „Ein umstrittener Film ist Luzifer.“ Sondern habe gearbeitet als Pastorin – Trauerfeiern, Gottesdienste, wie in den 20 Jahren davor. Dankbar sei sie vor allem ihrem Mann Martin, der habe ihr sehr geholfen in der Zeit. „Jetzt wünsche ich mir im Frühjahr einen supergeilen, fetten Kinostart in Österreich und Deutschland, wo ich hinkann.“

Was sollen die Leute mitnehmen, wenn sie aus dem „Luzifer“ rausgehen? „Ich wünsche mir, dass sie trotz allem mit der Maria mitfiebern und mitfühlen und mit dem Johannes.“ Marias Glaube gehe nach hinten los, der implodiere. Es gehe um Mitleid und Achtsamkeit – „kein Horror, sondern Ewigkeitsmomente“. Im Grunde, sagt Susanne Jensen, sei das „ein Anti-Exorzismus-Film reinster Couleur“.