"67 Kinder und sechs Erwachsene“ bilanziert Inspizientin Nora Köhler gewissenhaft, als das vorher in tadellosen Zweiergruppen an ihr vorbeigezogene Publikum in der vorschriftsmäßig auf Abstand bestuhlten Turnhalle der Grundschule Holtenau Platz genommen hatte - zur Premiere des Landestheaters.