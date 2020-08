Rendsburg

Bernhard G. Lehmanns Sonderschau ist etwas mehr als eine einfache Kunstausstellung: „Die Ausstellung zeigt, wofür die Person Bernhard Lehmann steht“, sagt Museumsleiter Martin Westphal. Den ursprünglichen Plan, Arbeiten zum Thema Krieg als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu präsentieren, hat der mit internationalen Preisen ausgezeichnete Künstler aus aktuellem Anlass erweitert. Und so gibt es neben einer (beinahe poetischen) Auseinandersetzung mit dem Corona-Virus, das in aggressiver Schönheit als pastellfarbene Windrose erstrahlt, auch Werke zum Rassismus sowie eine berührende Arbeit zum Tod von George Floyd.

Der Mensch und seine parasitären Seiten

„Mit seinen parasitären Eigenschaften ist der Mensch Ursprung vieler Dinge“, so der Künstler. Und weil nicht wenige dieser „Dinge“ von Übel sind, zeigt er sie auf in seinen Bildern, die, mit Chinatusche in Mischtechnik gemalt und mit kürzelhaften Zeichen gespickt, oft erstaunlich zart daherkommen. Zu jedem Bild, jedem Objekt in der Ausstellung gibt es eine Geschichte und während der 76-Jährige erzählt, wird seine innere Betroffenheit spürbar.

Am Indianer-Thema von Kindheit an drangeblieben

Der erste Sklavenmarkt Europas in Lissabon regte ihn zu einer Arbeit an, die Zerstörung des spanischen Dorfes Guernica ist Gegenstand einer mehrteiligen Serie. Die „Hands-Up-Bewegung“ der Schwarzen in Amerika ist Thema mehrerer Bilder, ein Triptychon beschäftigt sich mit den Flüchtlingen auf dem Mittelmeer. Oder es geht um die leidvolle Geschichte der Indianer. So mahnt eine Arbeit zum 100. Jahrestag des Massakers am Wounded Knee an, „dass der parasitäre Mensch zerstört, um selbst etwas zu bekommen.“ Seit er mit acht Jahren Karl Mays „Schatz im Silbersee“ geschenkt bekam, ist Lehmann am Indianer-Thema „drangeblieben“. „Je älter ich wurde, desto mehr hat mich ihre wahre Geschichte interessiert.“

Tuschezeichnungen mit literarischen Einlagen

Immer wieder tauchen Worte auf in seinen expressiven Tuschezeichnungen, darunter Zitate aus Gedichten von Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Überhaupt spielt die Literatur für ihn eine große Rolle. In Vitrinen liegen Bücher aus, die ihn begleitet haben – eines von Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, Goyas „Desastres de la Guerra“ oder „Die Pest“ von Albert Camus.

Lehmann will aufmerksam machen, nicht anklagen

„Ich will mit dieser Ausstellung niemanden anklagen“, so der Künstler. Vielmehr will er die Besucher mit seinen abstrakt verschlüsselten Bildgeschichten aufmerksam machen auf Ereignisse, aus denen der Mensch nichts gelernt zu haben scheint. Dennoch ist seine Schau nicht pessimistisch angelegt. Stellvertretend für alle Themen formuliert er in seinem Zyklus zu Covid19 die Hoffnung, dass aus der Katastrophe etwas Neues erwachsen möge.

"Vieles kann man nachschlagen"

„Es wäre schön, wenn Sie schreiben würden, dass es in dieser Ausstellung viele Informationen und viel zu sehen gibt“, sagt Bernhard Lehmann am Ende des Rundgangs. „Vieles kann man nachschlagen, dann versteht man die Schau besser.“ Da hat er völlig Recht. Sth

Museen im Kulturzentrum, Arsenalstraße 2. Bis 18. Oktober. Di-Fr 10-18, Sa+So 10-17 Uhr

