Ein Kick in die Luft. Wieder einer. Und noch einer. Émilie Parisien kanalisiert seine Energie nicht nur vehement durch sein Sopransaxofon. Unwillkürlich scheint der Franzose ganz dringend auch seine Beine zu brauchen, um die kreativen Schübe ventilieren zu können. Schlicht phänomenal war das, was Parisien und sein Landsmann Vincent Peirani am Knopfakkordeon im sehr gut besuchten Kieler Kulturforum boten. Das Publikum konnte eigentlich gar nicht anders, als deren Performance – gleich zweimal – mit Standing Ovations zu feiern.

Vor allem Tango im Programm

Vor allem Tango stecke im neuen Repertoire, kündigt Parisien an. Ein durchaus weites Feld. Das sich noch ausdehnt, wenn es dieses fantastisch eingespielte und eng befreundete Duo, das 2015 den „Echo Jazz“ gewann, mit blindem Verständnis beackert. Parisien zeitweise auf einem Barhocker, obwohl er es auf dem Sitz nie lange aushält. Peirani agiert wie gewohnt barfuß – vielleicht, weil er sich so erdet. Macht später manchmal Schnalz- und Schmatzgeräusche oder ächzt wohlig beim Spielen.

Eine „Umarmung“ von Émilie Parisien und Vincent Peirani

„Temptation“ von Rumba-König Xavier Cugat markiert den Start ins Set; der Titel passt natürlich vorzüglich zu dem, was nun die kommenden anderthalb Stunden folgen sollte. Peirani, der das Stück arrangiert hat, gibt einen sehr groovigen Tango-Rhythmus vor, auf den Parisien butterweich eine Melodie bläst. Zwei schmiegsame Sounds, die sich umschlingen und umschmeicheln. „Abrazo“ heißt ihr aktuelles Duo-Album – spanisch für Umarmung. Schon bald gleitet der Saxofonist vom Hocker, vollführt mit den Beinen vogelähnliche, elastische Bewegungen, zuckt. Peirani wippt nur mit den Füßen, den Kopf – wie oft an diesem Abend – konzentriert nach links gedreht, die Augen geschlossen.

An Piazolla führt kein Weg vorbei

Wer Tango sagt, kommt natürlich an Astor Piazolla kaum vorbei. Das französische Doppel-P vereint „Fuga Y Mysterio“ und „Deus Xango“ aus der Feder des Erfinders der Tango Nuevo jazzig und sehr verspielt zu einem kleinen Medley. Peirani lässt den Klang seines Instruments leidenschaftlich an- und abschwellen, zeitweise klingt’s wie eine Orgel. Das Tempo seiner Finger ist atemberaubend. Nicht minder bei Parisien als er mit dem Saxofon einsteigt, die Töne flirren und irrlichtern. Es wirkt, als spielten sich beide in einen Rausch hinein.

Intensiv bis ins kleinste Zittern der Töne

Gebannt, aber teils unweigerlich wippend, verfolgt das Publikum diese temperamentvolle musikalische Symbiose. Intensiv bis ins kleinste Zittern der Töne, dann wieder extrem dynamisch und wild, immer voller Spannung. Manchmal scheint es, als blicke man wie in einen Vogelkäfig, in dem die Töne pfeilschnell umherfliegen, aber koordiniert nie kollidieren und sich alles wundersam fügt trotz all dieser enormen Komplexität.

Als letzten Song bringt das Duo den Song „A Bebernos Los Vientos“, den der Gitarrist Tomás Gubitsch, in seinem Heimatland Argentinien ein Rockstar, geschrieben hat. Ein nervöses, von Peirani als Tango arrangiertes Stück, mit vielen schnellen und wenigen ruhigen Parts. Das Akkordeon markiert zackige Tango-Akkorde. Parisien wringt beim Spielen seine Hände ums Saxofon, als wollte er noch ein paar Töne mehr rausquetschen.

Zwei Zugaben und ein Spiel mit den Zuschauern

Das Publikum erhebt sich kollektiv, erklatscht sich eine Zugabe – das kongenial neu arrangierte „Army Dreamers“ von Kate Bush. Auch dieses Stück holt sie von den Stühlen, und in der zweiten Zugabe spielt dann das Duo ein paarmal humorvoll mit seinem beifallfreudigen Publikum, das in Spielpausen hineinapplaudiert, obwohl noch nicht Schluss ist. Verschmitzt lächelnd und mit gesenktem Haupt lässt Peirani dann verneinend seinen Zeigefinger wackeln, und sie spielen weiter bis zum abrupten Finale.Tosender Beifall.