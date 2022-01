Kiel

Aus Langeweile in Mathestunden begann Pepe, Texte für Raps zu schreiben. Freunde hatten ihn dazu animiert. Er möge doch Musik und auch Wortspiele, da wäre doch Rap „die Hochzeit von beidem“, erinnert sich der 33-Jährige, der seit 16 Jahren in Kiel-Gaarden lebt. Nicht nur dort, auch im Rest der Republik kennt man ihn nach einigen Touren als LPP 143. Seine Tracks sind oft politisch, sozialkritisch – und manchmal auch auf Plattdeutsch.

Mit seinem bürgerlichen Namen hält der Mann, der mit Spitznamen Pepe genannt wird, lieber hinterm Berg. Weil er Erzieher an einer Grundschule in Gaarden ist und nicht möchte, dass sein Job mit seiner Musik vermischt wird. „Ich rappe zwar nicht die ganze Zeit über Gewalt und Drogen, aber trotzdem müssen das die Kinder nicht unbedingt hören.“

Im Künstlernamen steckt ein Stück Gaardener Postleitzahl

Sein Künstlername sei in einer Zeit entstanden, als es gängig gewesen sei, längere Namen mit drei Buchstaben abzukürzen, erzählt Pepe. Bei ihm stehe das vokallose LPP für den spanischen Artikel „el“ und seinen Spitznamen Pepe, 143 sind die letzten drei Ziffern der Gaardener Postleitzahl.

Pepes Style ist eher oldschool wie bei den ersten Raps, die er gehört hat – wie „Weck mich auf“ von Samy Deluxe. „Das fand ich einfach abgefahren, die Ausdrucks- und Aussagekraft“, erinnert sich Pepe, „weil ich bis dahin an politischer Musik mehr so Punk mitgekriegt habe.“ Wo anders als im Rap eher die Aussagen im Vordergrund stünden als der Inhalt. Pepe macht Conscious Rap, seine Tracks tragen Titel wie „Spuck auf Rechts“ oder „Die Gedanken sind frei“.

Oder „Dörti Daler“. Denn Pepe rappt beizeiten auch op Platt. Früher habe er viel in Flensburg Musik gemacht, da seien auch Leute von der Westküste gewesen, „die das alles so’n büschen konnten“. Einer habe sogar „auf Plattdeutsch gefreestylt“, und Pepe fand, dieses eher weiche, dem Englischen nahe Platt passe vom Flow her echt gut zum Rapping – dazu noch die kürzeren Wörter.

Irgendwann setzte Pepe sich hin und verfasste „Min Hart blöt“, seinen ersten niederdeutschen Rap-Text. „In Gettorf, wo ich aufgewachsen bin, steht in der Kirche hintendran: „,Min Hart blöt, aver Du givst mi Kraft’. Und ich habe daraus die Zeile gemacht ,Min Hart blöt, aver de Musik givt mi Kraft’.“ Lange habe er an dem Text herumgekaut, denn er habe damals in Gettorf nur ein paar Brocken aufgeschnappt, „meine Oma hat ’n büschen Platt geschnackt“ und er habe dann viele niederdeutsche Texte gelesen, um seinen Wortschatz zu pimpen.

Ein bis zwei Stunden für Strophe auf Platt

Noch immer textet er aus Zeitgründen lieber auf Hochdeutsch. „Da schreibe ich eine Strophe in zehn, 15 Minuten, auf Platt brauche ich ein bis zwei Stunden.“ Der Text ist fast immer zuerst da („was so in meinem Kopf vorgeht“), und die Beats bauen für Pepe Freunde vom Gaardener Kiez oder im Internet. 40 Songs sind so mittlerweile entstanden, drei EPs – „Klabautermann“ mit der Bremer Rapperin Presslufthanna als Gast und „Guerilla Warfare“ und seit Dezember „Bruder ich ertrag“ – gibt’s von LPP 143.

Für den Winter plant Pepe sein Debütalbum mit dem Titel „Die Angst“ und Coba als Gast, ebenfalls ein Conscious Rapper aus Gaarden. Auf dem Album wird diesmal noch nicht Pepes Trompete zu hören sein – er fing mit sieben Jahre an zu spielen – aber auf dem Tonträger danach.

Auf Konzerttouren baut LPP 143 die plattdeutschen Songs gern in ein Spiel ein – das Publikum muss raten, worum es geht. Wer’s schafft, kriegt eine Kassette oder ein Bier. „Ein einziges Mal hat jemand was verstanden, irgendwo in NRW“, erzählt Pepe, „südlich davon verstehen die Leute dann wirklich nix mehr.“ In Gaarden fühle er sich übrigens sehr wohl. Als er hergezogen sei, hätten bereits viele Freunde hier gewohnt. „Das“, sagt Pepe, „ist mein Lebensmittelpunkt.“