Mit dieser Eröffnung macht der Multi-Percussionist klar, dass das heutige Programm diesen berauschenden Konzertabend 2017 noch übertrumpfen soll. Queen-Fan ist der 36-Jährige sowieso, den Film „Bohemian Rhapsody“ über Frontmann und Sänger Freddie Mercury habe er mit seinem Sohn gleich sechs Mal gesehen, erzählt Martin Grubinger bei seiner Begrüßung des Publikums. Keine Frage also: The Show must go on, und der Österreicher will das Publikum des SHMF nicht enttäuschen.

Das allerdings ist noch nie passiert. Grubinger gastiert seit mehr als 20 Jahren regelmäßig beim Festival in unterschiedlichen Formationen – mit der Verleihung des Leonard Bernstein Awards 2007 an den damals 24-Jährigen hatte die Karriere des Weltklasse-Schlagwerkers noch einmal kräftig an Schub gewonnen. Mit seinem Großprojekt Percussive Planet tourt Grubinger seit 2011 in unterschiedlich starken Besetzungen, um seinem Publikum die Vielfalt und die Traditionen von Percussionmusik auf allen Kontinenten nahe zu bringen.

Ritt durch die Filmgeschichte

An diesem Abend zählt das Ensemble 21 Musiker: neben den sieben Schlagwerkern und Percussionisten eine zehn Mann starke Bläsergruppe, ein Pianist, ein Keyboarder und zwei Brüder an E-Bass und E-Gitarre. Dem furiosen Auftakt folgt ganz großes Kino – Grubinger präsentiert eine Special Edition der bekanntesten Filmmusiken von John Williams, dessen Melodien sich aus zahlreichen Blockbustern in die Gehörgänge gesetzt haben. Das Medley ist eine musikalische Re-Inszenierung, die Bilder und Emotionen der großen Leinwand-Epen Hollywoods wieder aufsteigen lässt. Weltraumschlachten der „Starwars“-Sternenkrieger werden auf Trommeln geschlagen, in einem Hasch-mich-Spiel zwischen Marimba und Saxofon entfleucht erneut Leonardo DiCaprio als fintenreicher Hochstapler aus „Catch Me If You Can“, das Saxofon singt mit leiser Stimme das tief melancholische Thema aus „Schindler’s Liste“ und „Superman“ eilt unter aufrauschendem Applaus und Trommelfeuer zur Rettung der Erde.

Dieser Ritt durch die Filmgeschichte ist ein oscarreifes Spektakel, das Regisseur Martin Grubinger zusammen mit seinem euphorisch dirigierenden Vater an diesem Abend filmreif zur Aufführung bringt. Immerhin wird die Show in der Sparkassen Arena von mehreren Kameras nicht nur auf die große Leinwand über der Bühne, sondern per Facebook-Livestream auch in die Welt hinaus übertragen.

Finale ist Reise durch die Geschichte des Jazz

Mit Piazzollas „Libertango“, facettenreich bearbeitet von Grubinger senior, geht es von Hollywood nach Argentinien, und man darf sicher sein: Martin Grubinger wiederholt sich nicht in seinen Konzerten für das SHMF, er ist hungrig, neugierig, experimentierfreudig. Das zeigt sich auch in seinen abwechslungsreich gestalteten Programmen. Eine wuchtig tönende Taiko-Session führt nun mit dem Marimba Spiritual "The Wave" nach Japan. Die beiden großen Taiko-Trommeln im Zentrum der Bühne werden auf beiden Seiten bespielt von vier Musikern, die mit wuchtigen Schlägen einen tiefen hallenden Rhythmus erzeugen; darüber legt sich majestätisch ein Bläsersound. Es ist ein potenter Kraftgesang, das Anrufen einer elementaren Kraft, begeistert bejubelt im nahzu ausverkauften Handballtempel.

Mit „Jovano Jovanke“ geht es auf den Balkan, bevor Martin Grubinger auf den Marimbas in schwindelerregendem Tempo mit „Caribé“ durch Lateinamerika wirbelt - ein schnelles, mitreißendes Furioso mit dem sich der wie besessen spielende Grubinger einmal mehr an Dynamik und Präzision selbst überbietet. Das 35 Minuten lange Finale ist eine Reise durch die Geschichte des Jazz, die das Ensemble heute zum ersten Mal darbietet: Ein pralles Paket der vielfältigen Stile und Jazz-Standdards, das mit einigen Brüchen und fehlenden Überleitungen noch nicht ganz ausgefeilt wirkt, am Ende aber mit dem wunderbar arrangierten „Birdland“ an Grubingers Auftritt in Kiel vor zwei Jahren anknüpft. Zwei Zugaben später - zum Abschluss noch einmal Queen mit "Bohemian Rhapsody" - entlässt des Meister des großen Spektakels nach zweieinhalb Stunden ein selig erschöpftes Publikum.

Von Regine Ley