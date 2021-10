Flensburg/Kiel

Sie haben die Räume der Stadtgalerie in einer Langzeitperformance mit farbigem Tape in Bewegung versetzt, im Kulturforum den Tanz von der Bühne ins digitale Netz erweitert. Und im Theater Pilkentafel in Flensburg experimentierte das Performance-Trio Merle Mischke Klee gerade mit den Möglichkeiten von Stoffen und Bewegung. „Why change?“ heißt das mit Landesmitteln geförderte Stück, das nach der Flensburger Premiere jetzt im Theater im Werftpark gastiert.

Transformation ist das Thema, das den aus Neumünster stammenden Tänzer Mark Christoph Klee, die Tänzerin Coralie Merle und den Spoken-Word-Künstler Jasiek Mischke umtreibt. Und weil Veränderungen oft beginnen, bevor es einer überhaupt merkt, ist erst mal alles Ruhe auf der Bühne in der Pilkentafel. Wie schlafend liegen sie da. Drei Körper auf leuchtend orangem Stoff. Breiten sich aus in sanfter kleiner Bewegung, räkeln sich, gleiten und robben hinein eine Welle. Den Stoff nehmen sie einfach mit, in all seinen Verwicklungen und Verknäulungen: Nichts bleibt, wie es ist.

Wogen in Metamorphosen und Zwischenwelten

So wogt der Abend in immer neue Metamorphosen, Übergänge und Zwischenwelten. Das bühnenfüllende Patchwork-Textil, das die Künstlerinnen Guusje de Bruin und Sarah Kerbosch entworfen haben, schafft dafür nicht nur flüchtige poetische Räume, es ist auch vielfältiges Spielmaterial: in steter Bewegung, nachgiebig und sperrig zugleich. Flauschig, kühlglatt, transparent – Stoff zum Höhlenbauen oder zum Verpuppen.

Fragiles Konstrukt: Mark Christoph Klee und Coralie Merle im Theater Pilkentafel. Quelle: Ina Steinhusen

Und was Merle, Mischke und Klee darauf, darin und damit anstellen, erweist sich als fortgesetzter Versuch. Es hat etwas Kosmisches, wie Coralie Merle dasteht, in Zeitlupe die Glieder dehnt, das Bein gen Himmel reckt, den Körper dreht. Oder wie sie mit Mark Christoph Klee zum abstrakten Doppelwesen verwächst – ein sorgfältig ausbalanciertes Objekt, im Gegen- und Miteinander der Bewegung gefangen. Daneben fungiert Jasiek Mischke als Beobachter und Erzähler, der erst mal das Publikum einlullt wie ein Yoga-Lehrer seine Jünger im Ashram.

Das wirkt zunächst banal, tut aber seine Wirkung. Und spätestens über den japanischen Mythos der Frau, die zum Fuchs wird, als ein Hund die Zweisamkeit mit ihrem Mann stört, spürt das Trio auch den Balanceakten im eigenen künstlerischen Modell nach.

Merle Mischke Klee wecken Bilder von Veränderung

„Das Stück ist während der Pandemie entstanden und in einer Zeit politischen Wandels“, sagt Mark Christoph Klee, der das beim Tanzstudium in Amsterdam entstandene Kollektiv vor einigen Jahren in Neumünster ansiedelte. „Wir wollten Bilder wecken von diesen kleinen oder großen Veränderungen. Und zeigen, wie die Menschen damit umgehen.“

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als De Bruin und Kerbosch dann einen Haufen Segeltuch anschleppten, war das wie eine kleine Offenbarung: „Wir haben uns draufgestellt und geguckt, was passiert, was der Stoff von uns will. Wir sind ausgerutscht, hängengeblieben – und wir haben gemerkt, wie laut das war.“ Das Rascheln und Knistern des Stoffs wird im zweiten Teil zum Soundtrack für die Bewegung, treibt den Tanz an und in eine wütende Materialschlacht. Ein weißes Rauschen, das die schmerzliche Metamorphose begleitet, in der sich die Akteure aus dem Stoff pellen und halb spielerisch, halb mutwillig über die Bühne jagen. Bis sie am Ende dasitzen wie nach dem Rausch, gefangen im Kater zwischen Aufbruch und Stillstand.

Theater im Werftpark: 29./30. Oktober. Theater in der Stadthalle, Neumünster: 1./2. November. www.merlemischkeklee.com