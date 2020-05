100 Jahre Grenzgeschichten in Flensburg erleben

Flensburg

Bei der Pressekonferenz an einem Freitag, 13. hatte ein sichtlich bestürzter Michael Fuhr verkündet, dass die Eröffnung der Ausstellung " Perspektivwechsel 2020 – 100 Jahre Grenzgeschichten" zwar wie geplant am 15. März auf dem Flensburger Museumsberg stattfinden würde. Einen Tag später müsste die „finanziell aufwendigste Schau, die je in der Stadt entwickelt wurde“ jedoch coronabedingt dicht machen. Zwei Monate später ist das Haus wieder geöffnet – und wendet sich mit einer ungewöhnlichen Präsentation so direkt wie selten an die Besucher.

Es geht weniger um das Ereignis als um die Auswirkungen

1,2 Millionen Euro hat Flensburg für das von der örtlichen Lokalpolitik initiierte Projekt in die Hand genommen, das Vielfalt und Entwicklung der Grenzregion in den Mittelpunkt stellt. Dabei ist die Abstimmung über den Verlauf der deutsch-dänischen Grenze vom 14. März 1920 zwar Anlass, aber nicht Inhalt der Schau. „Wir thematisieren nicht das historische Ereignis“, so Fuhr. „Wir fragen vielmehr, was die Grenze für die Menschen in der Region bedeutet hat und immer noch bedeutet.“

Zur Galerie Blick in die Ausstellung "Perspektivwechsel 2020 – 100 Jahre Grenzgeschichten"auf dem Flensburger Museumsberg.

Ein Schatz an spannenden, berührenden und kuriosen Kleinodien

Und so lebt dieses umfangreiche, in seiner Präsentation kleinteilige Projekt vor allem von der Bürgerbeteiligung. Objekte, private Fotos und Erinnerungen finden sich als „ Grenzgeschichten“ zwischen Plakaten und Zeitungstexten – ein Schatz an spannenden, berührenden, kuriosen und witzigen Kleinodien, für den man Zeit mitbringen sollte. Videos nebst Hörstationen ergänzen die reich bestückten Stellwände. Dazu geben – so die aktuellen Hygienevorschriften es erlauben – Mitmachstationen allerorten Gelegenheit zur kreativen Interaktion – Reaktionen und Kommentare der Besucher dringend erwünscht. „Die Ausstellung wird sich verändern und wachsen“, hofft Fuhr. „Wer eigene Geschichten beisteuern will, kann dies tun.“

Perspektivwechsel an drei Standorten in Flensburg

In Flensburg wird „ Perspektivwechsel 2020“ an insgesamt drei Standorten gezeigt. Im Schifffahrtsmuseum dreht sich alles um die Grenze im Wasser – von Schmugglern über Butterfahrer bis zur Seebestattung. Das Thema Minderheiten bestimmt die Schau in der Dänischen Zentralbibliothek. Eine weitere Station ist im Sonderburger Multikulturhaus geplant. Auf dem Museumsberg beginnt der Rundgang mit ruckeligen Bildern des Hamburger Filmemachers Karsten Wiesel, der 2017 die deutsch-dänische Grenze mit der Kamera von der Förde bis zur Nordsee zu Fuß abgeschritten und seine Aufnahmen zu einem Film zusammengefügt hat. Standfotos aus dem Video finden sich in allen weiteren Räumen – so bleibt das Thema Grenze optisch präsent.

Ministerin wirbt für neue Perspektiven Kulturministerin Karin Prien ( CDU) hat am Mittwoch auf dem Flensburger Museumsberg für den Besuch der wieder geöffneten Museen im Lande geworben. Sie könne nur jeden ermuntern, diese Möglichkeit, Kultur zu erleben und zu genießen, auch wahrzunehmen, sagte die Ministerin: „Entdecken Sie alte Schätze wieder und lassen sich auf neue Perspektiven ein.“ Prien lobte die Museen, „die in einer vorbildlichen Art und Weise sehr früh angefangen haben, auf einen möglichen Tag X der Eröffnung hin, Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte miteinander zu erarbeiten“. Dabei würden die Konzepte durchaus kreativ gestaltet werden, sagte sie und verwies auf ein Detail der Ausstellung zu 100 Jahren Grenzgeschichte: Um Lautsprecherknöpfe kontaktlos zu drücken, sollen Besucher das Ende eines Bleistiftes benutzen, den sie beim Kartenkauf ausgehändigt bekommen.

Auch das aktuelle Flüchtlingsthema wird nicht ausgespart

Nach Themen geordnet, geht es von der Entstehung der Grenze und deren Auswirkungen auf die Region zur Ausgrenzung der Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten oder zur Grenze als Transit-Raum. Besonderes Augenmerk liegt auf der Frage nach der Identität von Mehr- und Minderheiten, genauso wie auf dem aktuellen Flüchtlingsthema. Berührend ist ein Raum mit Zitaten und Objekten Geflüchteter, darunter ein abgewetzter Teddy, der wie sein Besitzer einen weiten Weg hinter sich hat. „Für mich ist die Grenze etwas Negatives“, schreibt ein junger Mann arabischer Herkunft, „sie repräsentiert ein Hindernis.“ Als „heimliche Landesausstellung von europäischer Dimension“ bezeichnet Michael Fuhr diese facettenreiche Schau – mit einem Augenzwinkern. Falsch liegt er mit dieser Einschätzung wohl nicht.

Bis 31. Oktober. Di-So 10-17 Uhr. www.museumsberg-flensburg.de

