Denn es tut schon weh, wenn man „so ausgebremst wird“ und sich nach zehn erfolgreichen Jahren nicht richtig verabschieden kann von seinem Publikum und seinen Kollegen. Peter Grisebach allemal.

Das Landestheater steht "in voller Montur auf sicheren Füßen"

Zumal er viel Lob erfahren hätte. Denn jenseits von Corona übergibt er ein wohlgeordnetes, nach wie vor Sechs-Sparten-Haus: Das Landestheater, sagt er mit Stolz, steht „in voller Montur auf sicheren Füßen“, die Zukunftsfähigkeit extern attestiert, das trotz stetig knapper Finanzen Eigenkapitalpolster gestärkt, das Publikum nachhaltig verjüngt. Dass heute fast jeder dritte Besucher jugendlich ist, das sieht er, auch wenn es dem Geschäftsführer weniger Einnahmen bescherte, als großen Erfolg. Und wertvolles Kapital für seine Nachfolgerin Ute Lemm.

Vor zehn Jahren "in die Krise rein engagiert"

Als Peter Grisebach 2010 nach 16 Jahren Intendanz mit aufregender Aufbau- und Regiearbeit in Bremerhaven ans Landestheater kam, war die Situation eine ganz andere. Endzeitstimmung. „Ich wurde in die Krise rein engagiert“, sagt er. Von Gesundschrumpfen war da die Rede, ein Insolvenzberater agierte an seiner Seite... Doch Grisebach glaubte an das Landestheater als Zukunftsmodell, ging die Sache mit zielstrebigem Elan und unerschütterlichem Optimismus an, gerade in der Ära Anke Spoorendonk auch mit großem Rückhalt des Landes. Er klagte nicht viel, sondern tat. Und behielt Recht.

Nach dem Frust in Schleswig herzlich willkommen in Rendsburg

„Wäre Schleswig nicht passiert, wir hätten gar nicht gewusst, wohin mit unserem Glück“. Doch Schleswig passierte. Schon 2011. Eine wichtige, die dritte Säule des Landestheaters neben Flensburg und Rendsburg brach mit Schließung und Abriss des maroden Stadttheaters weg. Ersatz ist, wenn auch immer noch nicht im Bau, mittlerweile wenigstens in Sicht. Doch zuvor wurden von der Kommunalpolitik auf dem Hesterberg „wunderbare Chancen“ verspielt, hadert der streitbare Theatermann darüber, dass er mit seiner Begeisterungsfähigkeit hier gescheitert ist. Derweil mussten die Gesellschafter bei Laune gehalten werden. Und eine Konsequenz war der Umzug nach Rendsburg – wo er sich herzlich willkommen fühlen durfte.

Mit Leidenschaft und Leidensfähigkeit

„Ich brenne fürs Theater,“ unterstreicht Grisebach seine Leidenschaft – und Leidensfähigkeit. Allem Krisenmanagement zum Trotz führte er weiter auch Regie, seine letzte Produktion in Flensburg war ein gefeierter „Rigoletto“. Doch war ihm bewusst, „der künstlerische Intendant hat sich in Bremerhaven ausgelebt“ – im Norden war er in erster Linie als Geschäftsführer gefordert. Verantwortlich für 380 Köpfe, die das Landestheater heute zählt. 2010 gingen die Künstler in Flensburg regelmäßig für den Erhalt des Landestheaters auf die Straße. Ich kümmere mich, macht Ihr dafür in Eurem Metier das Beste – war damals seine Losung. Hat geschmeidig geklappt.

"Ein junges Ensemble braucht viel Aufbauarbeit"

„Seit zehn Jahren zieht das Ensemble mit mir an einem Strang“, machte mit den nun ebenfalls scheidenden Direktoren Katharina Torwesten (Ballett), Markus Hertel (Musiktheater) und Wolfram Apprich (Schauspiel) ambitioniertes Theater, das nicht um jeden Preis gefallen, aber stets Diskussionsstoff bieten wollte. Das Publikum, anfangs noch irritiert, habe mitgezogen. Und er selbst hat’s auch als Regisseur unter nicht eben luxuriösen Arbeitsbedingungen immer wieder vorgelebt – zumal „ein junges Ensemble sehr viel Aufbauarbeit braucht“. Was wiederum Karrieren beförderte.

Zum Abschluss Gesichtsmaske statt Feuerwerk

Die Dankbarkeit dafür, die kam in den letzten Tagen auch ohne große Abschiedsveranstaltungen rüber. Vom Ensemble, das etwa unter GMD Kimbo Ishii, Grisebachs nachwirkender Glücksgriff aus jüngster Zeit, ein herzliches Abschiedsvideo produzierte. Von den Theatergesellschaften – allein die in Flensburg wuchs binnen zehn Jahren auf über 400 Mitglieder an. Trotzdem bitter, – so viel Eitelkeit und Emotionalität darf man ihm zugestehen – die produktive Zeit nicht mit einem künstlerischen Feuerwerk, sondern mit Gesichtsmaske beenden zu müssen.

Im September geht's nach Südkorea

Aber, auch das weiß Grisebach, unvermeidlich. Woher er das weiß? Aus Südkorea, wo seit vielen Jahren seine Frau Eun-Joo Park lebt, singt und lehrt. Viel rigoroser, viel konsequenter als hier sei man dort dem Corona-Virus begegnet und habe damit bis dato Schlimmes abwenden können. Wenn er nun Anfang September in Richtung Busan aufbricht, wird er sich, klar doch, nicht damit begnügen, nach zehn Jahren „Semesterehe“ nun bei seiner Frau zu sein. Der irgendwie alterslose 67-Jährige will dort ein junges Opernensemble aufbauen, große Potenziale nutzen und ein aufsehenerregendes Musiktheaterprojekt starten. Leider wohl noch nicht im neuen Opernhaus, das in der Millionen-Hafenstadt Busan genau die (Snøhetta-)Architekten errichten wollen, die an Oslos Wasserkante schon ein spektakuläres Zeichen gesetzt haben. Das passt allemal zusammen.

Aufbauarbeit mit jungen Sängern

Also wieder Aufbauarbeit, lacht Grisebach in seiner liebenswert überschwänglichen Art. Wirft sich das Sakko über und macht sich nach dem Besuch in der Kulturredaktion wieder auf, vorbei am Kieler Opernhaus, wo er 1987-94 als Oberspielleiter tätig war. Auf zu neuen Taten.

