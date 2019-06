In Schleswig-Holstein ist vor allem musikalisch an den Theatern einiges im Umbruch. Nicht nur in Kiel und Lübeck geben Generalmusikdirektoren die Stäbe weiter. Nach neun Spielzeiten am Landestheater hat auch der Österreicher Peter Sommerer sein letztes Flensburger Sinfoniekonzert im Amt dirigiert.