Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte

Neben dieser Treue ist es bei Peter Stamm aber auch seine ungewöhnliche literarische Kontinuität und Produktivität. Die Koinzidenz der Ereignisse sei zwar purer Zufall, so Wolfgang Sandfuchs zur Begrüßung, lieferte dem Haus allerdings guten Grund für eine kleine Feier im Anschluss an die Lesung, die dem Anlass entsprechend etwas aus dem Rahmen fiel.

Die neue Erzählung in einer gestrichenen Fassung

"Marcia aus Vermont – Eine Weihnachtsgeschichte" heißt das jüngste Werk des Schweizers, der seit seinem Romandebüt "Agnes" (1998) eine stattliche Anzahl literarischer Auszeichnungen sein eigen nennt. Die Zeit der Handlung passt also glänzend in den Dezember und weil die Erzählung vom Umfang her überschaubar ist, las Stamm sie quasi komplett vor. „Ich habe eine gestrichene Fassung hergestellt“, sagte der 56-Jährige und zeigte ein Leseexemplar voller blau gefärbter Passagen vor, „ich hoffe, Sie merken`s nicht.“ Keine Sorge. Ganz flüssig präsentierte sich die gekürzte Geschichte, die den Protagonisten auf eine Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart schickt.

Ein denkwürdiges Weihnachtsfest in New York

Stamms literarisches Thema ist der Mensch, seine Beziehungen und die (Un-) Möglichkeit von Liebe. Seine Figuren erleben einen flüchtigen Moment des Glücks wie in "Blitzeis" ( 2002) oder laufen ihrem Leben davon, wie der Protagonist in "Weit über das Land" (2016). Der Ich-Erzähler der aktuellen Geschichte ist ein Künstler aus der Schweiz, der während eines Stipendiums bei New York ein denkwürdiges Weihnachtsfest erlebt. Genau genommen sind es zwei Weihnachtsfeste, denn das erste, geschildert in der für den Autor so typischen, schmucklos-distanzierten Weise, liegt 30 Jahre zurück. Damals traf der Künstler Marcia, verbrachte mit ihr eine Nacht und im Anschluss einige Tage mit einem Ehepaar, zu dem Marcia ein scheinbar entspanntes Dreiecksverhältnis pflegte.

Ein Fest der unbegrenzten Möglichkeiten

Nach jenen Weihnachtstagen, die der Erzähler in der Rückschau als „Fest der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten“ beschreibt, kehrt er in die Schweiz zurück – und hört nichts mehr von Marcia. Bis er nach 30 Jahren an gleicher Stelle erneut ein Stipendium erhält. Wieder ist Weihnachten, rätselhafte Hinweise auf die Bekanntschaften von einst tauchen auf und er stellt Nachforschungen an. Wie im Fiebertraum verschwimmen Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart in dieser stillen, soghaft erzählten Weihnachtsgeschichte, die abrupt abbricht, ohne wirklich zu Ende zu sein, wenn der Erzähler alle Brücken in die Vergangenheit abbricht. Ganz nüchtern mit den Worten: „Mein Leben geht weiter.“

