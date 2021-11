Kiel

„Ich habe genug“, nannte Johann Sebastian Bach seine Kantate, die das Format Phil Extrakt in der Wunderino Arena eröffnete. Angekündigt wird die Reihe als „moderiertes, pausen- und dresscodeloses Kurzkonzert“. Und so schwingt GMD Benjamin Reiners an diesem Abend nicht nur den Taktstock, sondern führt gemeinsam mit Konzertdramaturgin Waltraut Anna Lach auch moderierend durchs Geschehen. Als Fachleute, Entertainer und am Ende einfach begeisterte Musik-Liebhaber gestaltet das gemischte Doppel mit homöopathisch verabreichten Dosen von Werk- und Klanganalysen einen wunderbaren Auftritt.

Der Konzert-Einführung treu geblieben

Auf dieses Erlebnis freuten sich im Vorfeld auch Gerd und Karin Scholten. Das Ehepaar erzählt, es sei treuer Konzert-Abo Besitzer und hätte dementsprechend viele Konzerte samt Einführungen im früheren Aufführungsort, dem Kieler Schloss, besucht. Das interessante neue Format und die Spielstätte habe sie nun auch hierher geführt. Die neugierigen Kunstliebhaber sind eben gerne nah am Geschehen.

Hoffnungsvolles in Bachs „Ich habe genug“

Und das beginnt dieses Mal mit Bachs Kantate „Ich habe genug“. Ein Titel, der Reiners, der Dirigieren und Kirchenmusik studierte, sicher eine Herzensangelegenheit war. Denn, wie er sagt, treffe der Titel doch auch auf heutige Zeiten zu. Tatsächlich nimmt die abschließende Arie der Komposition , „Ich freue mich auf meinen Tod“ , dem unvermeidlichen Ableben aber den Schrecken. Sie manifestiert nicht zuletzt in ihrem freudigen Grundton, der den Tod als Erfüllung einer natürlichen Sehnsucht spürbar macht, etwas Hoffnungsfrohes. Mit einer fesselnden Mischung aus Intimität, Wärme und Anmut gestaltet der Solist Benjamin Appl seine anspruchsvolle Partie. Der renommierte Regensburger Bariton darf sich dabei an eine kleine, aber exquisite Orchesterbesetzung anlehnen, die das Werk genauso präzise wie gefühlvoll ummantelt.

Konzertbesucher Gerd und Karin Scholten Quelle: Marco Ehrhardt

Pendereckis Klavierkonzert inspiriert von 9/11

Als nächstes dann das Klavierkonzert „Resurrection“ (Auferstehung) des erst 2020 verstorbenen polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki. Das Orchester wird dafür um das dreifache erweitert. Denn der Komponist wählte für seine Botschaft, dass am Ende das Leben über den Tod triumphiert, zuweilen auch den ganz großen Pinsel. Der Ursprung der Tondichtung geht mit den Anschlägen vom 11. September einher (das Stück ist den Opfern des Attentats gewidmet) und atmet deren Atmosphäre. Grandiosen Höhepunkten, die Bilder erschaffen und dem Publikum ob ihrer schieren Wucht und Dramatik den Atem zu rauben drohen, folgen federleichte, lyrische Passagen. Das Wort Klanggemälde ist hier sicher nicht fehl am Platz.

Luisa Imorde sprang für Alexander Krichel ein

Weil Alexander Krichel als Solist erst drei Tage vorher krankheitsbedingt absagen musste, sprang die exzellente deutsche Pianistin Luisa Imorde ein – ein Riesen-Glücksfall. Denn sie hatte das selten aufgeführte das Werk erstmals für Aufführungen in Salzburg einstudiert, die wiederum coronabedingt abgesagt werden mussten. Gegenüber der Klanggewalt des Orchesters jederzeit Herrin der Lage, konnte sie mit herausragender Spieltechnik und voller Anmut alle Klangfarben ihres Instruments virtuos zur Geltung bringen.

Nach der Vorstellung zeigten sich auch die Besucher Frauke und Alexander Kühl voll des Lobes. Sie mögen, so sagen sie, die Experimentierfreude des Philharmonischen Orchesters, „deswegen sind wir auch Fans der Con Spirito-Reihe.“ Sie seien zudem durchaus „positiv überrascht“, wie sich das Phil Extrakt in dieser Spielstätte schlägt. Zitat: „Wir fanden es sehr, sehr schön!“ Dem schließen sich die Scholtens nach dem langem Schlussapplaus rückhaltlos an: „Umwerfend“, so ihr Urteil.