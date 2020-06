Kiels GMD dirigiert erstmals wieder live

Kiel

Eine innig intensivierte Interpretation von Puccinis blühender Trauermusik "Crisantemi" widmet GMD Reiners den Corona-Opfern. Da ist die Stimmung in diesem historischen Auferstehungsprojekt endgültig andächtig erfüllt. Stehend applaudieren die mutigen Kulturhungrigen in Parkett- und Rangmitte.

Corona: Aufgestaute Energien entladen sich mit Bach

Wie viel kollektive Energie sich da „im Berufsverbot“ aufgestaut hat, spüren die begeisterten, diszipliniert auf Abstand gesetzten 80 von insgesamt erreichten 360 Zuhörern am Sonntagvormittag gleich in Bachs Brandenburgischem Konzert Nr. 3 G-Dur. Reiners weckt hochdynamisch Impulse. Und die gut ein Dutzend philharmonischen Streicher werfen sich die Motivbälle zu, dass es eine reine Freude ist. Da wird mit Stilgefühl und zugleich Lust am Klang und Rhythmus zugepackt.

Corona: Harfenkonzert von Vivaldi erinnert an ein stilles Venedig

Solo-Harfenistin Birgit Kaar erinnert vor allem im wunderschön sanft pulsierenden, von den Kollegen sensibel begleiteten zweiten Satz des D-Dur-Concerto RV 93 daran, wie verwunschen still „La Serenissimia“ Venedig dieser Tage – und vielleicht zum ersten Mal nach der Epoche des Komponisten Vivaldi – wieder plätschern darf. Weltkulturerbe, das Atem schöpft vom zerstörerischen Massentourismus ...

Vitalität und Sentiment: Brittens "Simple Symphony"

Höhepunkt des Konzerts ist dennoch Benjamin Brittens vor Vitalität und Geist sprühende "Simple Symphony". Zwar merkt man hier und da in den schnellen Sätzen, dass blindes Verstehen und mühelose Virtuosität nach Monaten der Isolation und auf Abstand gesetzt im Kollektiv keine Selbstverständlichkeit mehr sein können. Aber der Dirigent schaltet deshalb keineswegs einen Gang zurück. Und das springt den Hörer an. Am erlesensten aber gelingt der langsame Satz. Da werden Übergänge ganz behutsam überblendet, fesseln die gemeinsam gemeisterten Tempomodifikationen und Seufzer. Die "Sentimental Saraband" – für uns alle, ganz bei sich.

