Britische Sinfonik in XXL-Format für die Philharmonie in der Wunderino Arena in Kiel: Stargeiger Christian Tetzlaff kurvte am 2. April mit den NDR Elbphilharmonikern rasant durch Edward Elgars Violinkonzert; Kiels GMD Benjamin Reiners erkundete am 3. April die Sphärenklänge in Gustav Holsts „Planeten“.