Aber es geht alles eben gerade sehr zaghaft los, und der junge, aber bereits renommierte österreichische Pianist nimmt’s so sportlich wie ihn seine federnden Schritte zur Bühne führen. Helbock, Jahrgang 1984, hat Gewagtes gewagt und sich Filmscores von John Williams vorgenommen, die Themen aus meist orchestralen Hollywood-Soundtracks des mit Oscars und Grammys bedachten US-amerikanischen Komponisten jazzig fürs Klavier arrangiert und aus „Playing John Williams“ auch ein Album gemacht, das vor gut einem Jahr erschienen ist.

Spiel innen auf den Klaviersaiten

„Hedwig’s Theme“ aus „ Harry Potter und der Stein der Weisen" macht den Anfang. Helbocks Hände fegen über die Tasten, fließender Übergang zum Hauptthema aus „E.T.“ mit mehreren Anläufen dann zum furiosen Schlusspart mit ruhigem Finale und langem Nachhall. 20- bis 30-mal habe der Film über den knuffigen Außerirdischen gesehen, erzählt Helbock, sein Lieblingsfilm als Kind. Es folgt mit „Hymn To The Fallen“ aus dem Kriegsfilm „Saving Private Ryan“ eine „wunderschöne Ballade“ (Helbock) im stellenweise dezent angejazzten Marsch-Rhythmus, für die der Pianist erstmals in diesem Konzert zu einer Inside-Piano-Technik greift und per Hand Akkorde harfenähnlich direkt auf den Saiten streicht.

„Superman“ und „ Schindlers Liste“

Danach ebenfalls ein Marsch, aber nervös, hektisch: Mit rhythmischen Akkordschleifen und dem in die Tasten gehämmerten Thema folgt Helbock bei „Superman“ der Komposition, setzt aber auch verfremdende Akzente. Aufs ruhige „Sieben Jahre in Tibet“ folgt das charakteristisch nervöse „Escapades, I. Closing In“ aus Spielbergs Gaunerkomödie „Catch Me If You Can“, das Helbock beste Vorlagen für verspielte Eskapaden liefert. Dem sensibel verjazzten Thema aus „ Schindlers Liste“ schickt Helbock eine Anekdote voraus. Tief beeindruckt von dem Film habe Williams Regisseur Spielberg, gesagt, dafür brauche er einen besseren Komponisten. „Ich weiß, aber die sind alle tot“, bekam er trocken, aber motivierend zur Antwort.

Energische Grundakkorde

Klopfen, urtümlich klingendes Reiben auf den Saiten, wuchtige Akkorde kündigen den weißen Hai an. Helbock addiert Parts, die wie wirbelndes Wasser klingen und spielt mit teils gegenläufiger Polyrhythmik deutlich schneller als im Original-Score von „Jaws“. Üppig jazzig gerät das Hauptthema von „ Harry Potter“, getragen bleibt „Moonlight“ aus dem Remake von „Sabrina“ aus dem Jahr 1995 – das sich „wie ein Jazz-Standard“ spiele, sagt Helbock, und erinnert dann daran, dass Williams damals in New York als Barpianist begonnen hat. Temporeich, mit energischen Grundakkorden und gelenkigem Spiel in den hohen Tönen, interpretiert Helbock „Duel Of The Fates“ aus „ Star Wars: Episode I“, teils wieder direkt und roh auf den nackten Saiten.

Publikum fordert und bekommt Zugaben

Mögen auch nur wenige sein hier im Kulturforum, holen sie doch Helbock mit vehementem Beifall flugs zurück auf die Bühne für eine Zugabe. Der legt funky los, stapft mit den Füßen und bald schält sich „The Raiders March“ aus „ Indiana Jones“ heraus, marschiert aber gar nicht mehr, sondern groovt und verliert einiges vom Hymnischen. Wieder klatschen sie nach mehr, und Helbock gibt ihnen „A Prayer For Peace“ aus Spielbergs Film „ München“ – „kurz, schön, langsam, zum nach Hause gehen“.

