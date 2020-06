Die Jazz Baltica ist verschoben, der mit 3000 Euro dotierte IB.SH-Jazz-Award wird in diesem Jahr dennoch verliehen. Den Preis erhält am Freitag vor „Mittsommer Jazz Baltica“ am Wochenende der in Leipzig lebende Pianist Keno Harriehausen (32). "Eine große Auszeichnung, ich freue mich sehr darüber.