Kiel

„Ich mag Brüste, und ich mag meine Brüste“, so begann der sehr persönlich gehaltene Text, mit dem Mona Harry das Poetry-Slam-Landesfinale für sich entscheiden konnte. Es folgt eine freimütige Schilderung, wie übermächtige Schönheitsideale sie an den Rand einer Essstörung brachten. „Ich bin jetzt Ende 20 und habe gerade erst gelernt, meinen Körper zu mögen.“ Zweimal vergab die siebenköpfige Jury hier die Traumnote 10.

Nur knapp dahinter landete Felix Treder mit seinem Beitrag „Wasser sucht sich seinen Weg“, wortgewandt, aber auch gespickt mit allerlei hinlänglich geläufigen Sprichwörtern zum Thema Wasser. Bronze ging an diesem Abend an Lennart Hamann mit einem – auch schauspielerisch – gekonnt dargebotenen Text, adressiert an einen zu Verschwörungstheorien tendierenden Senior – „manchmal möchte ich dich einfach nur schütteln“.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ihr seid so krass norddeutsch, Jesus Christ!“

Diesem Trio unterlegen waren in paarweisen Wettbewerben, teils auch nur knapp, die Poetry-Slammer Stefan Schwarck, Anneke Schwarck und Björn H. Katzur. Alle Teilnehmer auf der Bühne, inklusive des Moderatoren-Teams Michel Kühn und Björn Högsdal, zeigten sich beeindruckt vom Durchhaltevermögen des Publikums, da es während des Poetry Slams die meiste Zeit wie aus Kübeln schüttete und dennoch keiner abwanderte, sondern in Regenzeug und unter Schirmen tapfer ausharrte und fleißig Beifall spendete. „Ihr seid so krass norddeutsch“, lobte etwa Felix Treder. „Jesus Christ!“