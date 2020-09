Kiel

„Ich ging gerade auf Juist in den Dünen spazieren, als der Anruf kam“, schildert die Naturliebhaberin die Nachricht von der Preisverleihung. Der Erfolg indes war nicht von vornherein abzusehen: „Ich war immer ziemlich schlecht in Rechtschreibung, habe vorher nicht viel zu Hause geschrieben, war nicht die größte Leseratte und bin auch nicht gut im Vorlesen“, erzählt die 28-Jährige, deren Kunst- und Philosophiestudium auf der Zielgeraden ist, und lacht.

Spontan verliebt in Slam Poetry

Ein eher zufälliger Besuch bei einem Poetry Slam im Hamburger Schauspielhaus entflammte ihr Herz für das Format: „Da habe ich gedacht: Okay, das will ich auch. Ich will auch auf die Bühne gehen. Ich bin dann ganz allein zu einem Slam ins Molotow gegangen und bin da heimlich aufgetreten. Die ganze Community hat mir gefallen und es wurden immer mehr Auftritte“, skizziert die Kielerin ihren Weg, der sie 2015 bis ins Finale der deutschsprachigen Meisterschaften führte.

"Land zwischen den Meeren, vor dem sich sogar die Bäume verneigen"

In dem Jahr verbreitete sich im Internet auch ihr Text über das „… Land zwischen den Meeren, vor dem sich sogar die Bäume verneigen, du bist der wahre Grund, warum Kompassnadeln nach Norden zeigen …“, der ihr sehr viel mediale Aufmerksamkeit und Auftritte von einer Gemeindevertretersitzung bis zur " NDR Talkshow" bescherte.

Mona Harry liebt auch die Berge

Offensichtlich hat sie damit einen Nerv getroffen. Mona Harry hat in Ahrensburg Abitur gemacht, davor aber zwei Jahre gern im Schwarzwald, der „ Toskana Deutschlands“, gelebt und sie liebt auch die Berge, „aber ich komme immer wieder gern in den Norden. Es berührt mich mehr, obwohl es objektiv nicht das Schönere ist“. Vielleicht läge die Ursache auch in ihrer Kindheit, denn „meine Eltern hatten einen Wohnwagen auf der dänischen Insel Fanø, da habe ich viel Zeit verbracht“, erzählt sie.

Feste Größe in der Slamszene

Mona Harry ist eine feste Größe in der Slamszene, ist festes Ensemblemitglied der Kieler Lesebühne „Irgendwas mit Möwen“ und hat sich auch durch ihr Kunststudium nicht von ihrer Begeisterung für das Format abbringen lassen: „Es ist in Bereichen elitär, man lernt dort, angewandte Kunst abzulehnen und ich bin fühle mich auch durch mein Philosophiestudium zu kulturkritischen Aspekten hingezogen, aber Poetry Slam ist eine Schnittstelle; kann Brücken bauen zwischen banaler Literatur und echter Kunst“, meint sie. Dies vermittelt sie mittlerweile sehr erfolgreich an Erwachsene und Kinder in Schulen, Museen oder den Kunsthallen in Hamburg und Kiel.

Von Kay-Peter Boysen