Ende September ging Diana Scheipers im Polnischen Theater in dem Monolog „Der Strand“ auf Vatersuche, jetzt übernimmt Anja Schlaich die Rolle. Und Tadeusz Galia, Regisseur und Theaterchef, sagt: „Das wird keine Kopie. Es ist zwar derselbe Stoff – aber daraus entstehen zwei unterschiedliche Vorstellungen.“ Schließlich geht jede Frauen mit ihrer eigenen Spielweise an den Monolog des Italieners Luca de Bei heran. Das Résumé eines Lebens, auf das die Sprecherin von den Kindheitsausflügen mit dem Vater an den Strand über Ehe und Muttersein von heute zurückblickt. Die eine offen und direkt, die andere etwas vorsichtiger und verhaltener.

Was eigentlich aus der Terminnot geboren war – Antje Schlaich konnte im Oktober noch gar nicht spielen – sieht der Theatermacher jetzt als Gewinn: „Das Stück ist sowieso schwierig“, so Galia, „eine Frau und ein Sandkasten auf der Bühne – dazu die Bilder aus der Kindheit, die Träume aus ihrem vergangenen Leben. Aber die muss erstmal die Schauspielerin lebendig machen.“

Ein hochmoderner Hepa-Filter sorgt im Theater für gute Luft

An einer Kopie seiner eigenen Arbeit hatte Galia gar kein Interesse: „Auf der Bühne spielen und agieren ja zwei Frauen. Weil die Schauspielerinnen verschieden sind, entstehen auch unterschiedliche Situationen. Das ist ja das Spannende.“ Mit Antje Schlaich hat er aus Zeitgründen viel weniger geprobt. Aber es gefiel ihm auch, wie sie sich dabei das Stück „eigentlich weitgehend selbst erarbeitet hat“.

Jetzt müssen nur noch die Zuschauer ins Polnische Theater kommen – die aber tun sich schwer in den letzten Wochen und Monaten, sagt Galia: „Die Verunsicherung ist groß, die Leute haben einfach Angst.“ Von drei Wochenvorstellungen haben sie im Polnischen Theater manchmal nur eine oder zwei spielen können. Auch für die zwei Silvestervorstellungen von „Der Strand“ gibt es noch Karten.

Dabei kann das Polnische Theater, in dem die 2G-Regel gilt, mit einer hochmodernen Lüftungsanlage aufwarten, einen Hepa-Filter, der 99 Prozent der Viren aus der Luft filtert. „Der eine steht im Foyer“, sagt Galia, „den anderen werfen wir in der Pause an.“ Die wurde für den Corona-Standard in das gut einstündige Stück eigens eingebaut.

Polnisches Theater, 16.-18., 30.+31. Dezember, 6.-8., 13.-15. Januar. Auf www.polnisches-theater-kiel.de gibt es Karten.: