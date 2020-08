Kiel

Der Zuschauerraum im Polnischen Theater ist kaum wiederzuerkennen. Die mittlere der drei Stuhlreihen fehlt und zwischen jeweils zwei Stühlen sind durchsichtige Plexiglaswände aufgebaut. Mit dieser Lösung können wir fast die Hälfte unserer Plätze erhalten“, sagt Theaterchef Tadeusz Galia. Schon im Mai hatte er mit seinem Team über Lösungen gebrütet, wie man Theater auch in Zeiten von Corona wieder möglich machen kann.

An flexiblen Lösungen getüftelt

„Als Vorgabe haben wir ein 35-seitiges Hygienekonzept bekommen davon können wir heute jeden Punkt erfüllen“, sagt er. Einfach sei das nicht gewesen, weil sich im Vorwege nicht sagen lasse, ob die Besucher zu dritt, zu zweit oder alleine kommen. Man brauchte also eine flexible Lösung für die Trennwände. „Wir haben getüftelt und die Plexiglaswände so konstruiert, dass man sie auf die Stuhllehnen aufstecken kann.“ So könne man die freien Plätze an die Gruppen anpassen, die ohne Abstand zusammensitzen dürfen.

Auch im Vorraum trennen Plexiglaswände die einzelnen Tische voneinander, so dass man sich auch in der Pause nicht zu nahekommt. Um unnütze Wege zu vermeiden, signalisiert eine gut sichtbare Lampe, ob die Toilette frei ist oder nicht. Es gibt Einmalhandtücher und die Stoffdecken auf den Tischen sind der Plastikvariante gewichen, weil man die besser desinfizieren könne.

Endlich wieder Theater im Theater

„Wir sind froh, dass wir wieder spielen können“, sagt Jutta Ziemke, die beim "Liftverweigerer" Regie führt. Nach der Premiere des witzig-skurrilen Monologs über die Anonymität modernen Großstadtlebens im März hat es noch zwei Vorstellungen gegeben. Dann musste wegen Corona der Theaterbetrieb eingestellt werden.

21 Plätze können besetzt werden – Spenden machten es möglich

„Theater ist unser Leben und unsere Berufung, es ist wichtig, dass wir das den Menschen zeigen können“, sagt Galia. Er ist Realist. „Wir spielen um des Spielens willen.“ Mit 21 Plätzen würden die Einnahmen maximal die Kosten decken. „Eine Förderung wegen Corona haben wir nicht bekommen, wir sind bei allen Hilfsprogrammen durchs Raster gefallen.“ Einzig Spendengelder hätten den Neustart ermöglicht.

Ab Donnerstag, 6. August, geht es wieder los. Immer donnerstags, freitags und sonnabends wird ab 20 Uhr in der Düppelstraße 61a gespielt. Karten gibt es für 20 Euro, Vorbestellungen im Internet (www.polnisches-theater-kiel.de) oder telefonisch (0431-804099).

Von Seven Janssen