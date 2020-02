Deshalb tritt Tom Jones beim SHMF 2020 auf

Kiel

Auch Tiger kommen in die Jahre. Vier- wie zweibeinige, auch dieser berühmte aus Wales. Tom Jones aber gelingt das mit Stil und bleibendem Sexappeal.

Bereits mit seiner zweiten Single landete Jones 1965 einen Top-Hit: It’s Not Unusual – heute ein Klassiker. Dem etliche Chartbreaker folgen sollten wie What’s New, Pussycat?, Green, Green Grass Of Home, Delilah, She’s A Lady. In Großbritannien bis heute durchgängig populär, erleidet die Karriere des auch wegen seiner dynamischen Bühnenshows gefeierten Sängers abseits der Insel einen mehrjährigen Knick – unterbrochen 1984 durch die mit dem britischen Pop-Projekt The Art Of Noise performte Electro-Version des Prince-Hits Kiss. 1999 dann das überraschende Comeback mit dem vom deutschen DJ Mousse T. produzierten Album Reload samt dem Welthit Sexbomb. Im April 2000 tritt Tom Jones in der Kieler Sparkassen-Arena auf.

Tom Jones bei seinem Auftritt 2000 in Kiel. Quelle: Uwe Paesler

Gewaltig gut bei Stimme ist der Tiger heute noch – man schaue nur auf Youtube, wie Tom Jones im Januar in der TV-Show „The Voice UK“ Randy Newmans You Can Leave Your Hat On rausgehauen hat.

" Tom Jones hat Musikgeschichte geschrieben"

„Er ist dabei, weil er ein fantastischer Musiker ist, weil er eine Legende ist, weil er 80 wird, weil er Musikgeschichte geschrieben hat“, sagt SHMF-Intendant Christian Kuhnt. Nur einer von vielen Acts neben der Klassik, den das Festival aufbietet. Gegory Porter etwa, derzeit wohl populärster Jazz-Sänger, kommt mit dem neuen Album All Rise in die Holstenhalle Neumünster. Das All-Star-Jazzquartett 4 Wheel Drive dreht in Neustadt auf. Auch Thomas Quasthoff & Friends haben Jazz im Gepäck.

Naturally 7 gilt als eine der besten A-Cappella-Formationen. Ute Lemper bittet dreimal zu einem Marlene-Dietrich-Abend, unter anderem im Kieler Schloss. Singende Schauspieler wie Axel Prahl, Meret Becker und Ulrich Tukur sind auch wieder dabei. Pop-Sänger Joris (Herz über Kopf) kommt mit dem MIKIs Takeover! Ensemble in die Elbphilharmonie.

"Unsinnige Trennung zwischen U- und E-Musik"

„Wohl in kaum einem anderen Land wird nach wie vor die vollkommen unsinnige Trennung zwischen U- und E-Musik so intensiv betrieben wie in Deutschland“, kontert Kuhnt Kritik an der programmatischen Ausrichtung des SHMF, „übrigens nach meiner Beobachtung deutlich weniger von Publikums- als von Veranstalter- und Journalisten-Seite.“ Gerade Leonard Bernstein, der dem Festival in der Frühphase Schub verlieh, sei „ein hervorragendes Beispiel dafür, dass sich exzellente Musik unterschiedlicher musikalischer Stile bedient“.

Sein Instrument sei das Schlagzeug, erklärt Kuhnt. „Es gibt wohl kaum ein anderes Instrument, das so gut geeignet ist, spielerisch die Grenzen zwischen Klassik, Jazz oder Rock zu überwinden.“ Er fühle sich in ganz unterschiedlichen musikalischen Welten zu Hause. „Spätestens seit den Beatles oder Charlie Parker muss allen klar sein, dass wir Musik nicht nach ihrer Kategorie, sondern ihrer Qualität beurteilen sollten.

Niemand sitzt bei uns am Reißbrett und entscheidet nach einer mathematischen Formel die Anzahl von Konzerten unterschiedlicher Stile.“ Um die Pflege der klassischen Musik seitens des SHMF, so Kuhnt, müsse sich niemand Sorgen machen.

Wie steht’s mit Axel Prahl oder Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys, die recht häufig in unterschiedlichen Festivalkontexten hier im Lande vertreten sind. Wird’s da nicht doch ein wenig beliebig? „Im Gegenteil! Beide gehören zur Festivalfamilie und fragen in der Regel unmittelbar nach ihrem Konzert bei uns nach, wo sie denn im nächsten Jahr spielen dürfen“, betont Kuhnt. „Und Axel Prahl darf ohnehin immer gerne kommen, denn seine Mutter bringt immer köstliche Frikadellen zu den Konzerten mit …“

