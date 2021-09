Eutin

Statt „Freischütz“ und „Westside Story“ wurden im Sommer 2021 als Musical „Cabaret“ gespielt und als Oper Puccinis „La Bohème“. Für die insgesamt 32 Veranstaltungen auf der Eutiner Seebühne sind nach Angaben von Geschäftsführer Falk Herzog rund 26.000 von insgesamt 30.200 möglichen Karten verkauft worden. Die durchschnittliche Auslastung beträgt damit 86 Prozent — „in jüngster Zeit ein Spitzenergebnis für die Eutiner Festspiele“. Dabei hätten das Musical und die Oper gleichauf mit jeweils 90 Prozent Auslastung gelegen – wobei die Tribüne am See wegen der Abstandsregeln jeweils nur zu 50 Prozent besetzt werden durfte.

Auch die neuen Angebote waren in Eutin gefragt

Besonders gefreut habe man sich bei den Festspielen, dass gleich acht Aufführungen des Musicals, drei der Oper sowie die zwei Gastspiele von Max Raabe, aber auch das neue Jazz-Angebot ‚In the Mood‘ und ein Termin von „Eutin singt“ ausverkauft waren, hieß es in der Bilanz am Wochenende. „Diese Programmvielfalt mit Musical, Oper und Konzerten für jeden Musikgeschmack ist sehr gut angenommen worden. Diesen mehrgleisigen Weg gehen wir konsequent weiter“, sagte der Geschäftsführer.

Eine „außergewöhnlich herausfordernde Saison“

„Außergewöhnlich herausfordernd“ sei die 70. Saison gewesen, bilanzierte Geschäftsführer Falk Herzog, zugleich aber auch musikalisch vielfarbig und erfolgreich. Er hofft dank Kostendisziplin und staatlicher Förderung in Zeiten der Pandemie für 2021 sogar auf schwarze Zahlen.

Und zum Schluss noch ein wenig „Freischütz“ mit dem Festspielblech

Und ein wenig „Freischütz“ und „Westside-Story“ gab es zum Saisonabschluss dann auch noch. Als „Freischütz Jubilee“ wurde in idyllischer Schlossparkatmosphäre unter Leitung von Hilary Griffiths eine Gala für das Ensemble Festspielblech der Kammerphilharmonie Lübeck gegeben. Wenn beim Winden des Jungfernkranzes Trompete, Flügelhorn und Tuba statt der drei Brautjungfern erklingen, ist das schon ein neuer Klangeindruck. Beim Jägerchor und in der Wolfsschlucht mag’s näher liegen ... Hörenswert waren Griffiths’ Brass-Arrangements allemal.

Bei Leonard Bernstein im Suiten-Arrangement von Eric Creese fühlten sich die Blechbläser dann so richtig in ihrem Element. So machte der Abend Vorfreude auf 2023, wenn die Kombi auf dem Spielplan steht, um die neue Tribüne zu feiern. Für die Saison 2022 sind zunächst „Ein Käfig voller Narren“ und Puccinis „Madama Butterfly“ angesagt.