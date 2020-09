Kiel/Hamburg

Seine Geschichten spielen in Landgasthöfen und Imbissbuden, beim Vorstadt-Friseur und auf Dorffesten: Im kleinräumig Alltäglichen findet Lars Jessen den Stoff, aus dem seine Filme sind. Provinz, das ist für den Filmregisseur, der in Meldorf in Dithmarschen aufgewachsen ist und heute in Büdelsdorf mit dem Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet wird, ein durchaus produktives Feld. Das platte Dithmarscher Land wie im mit dem Max-Ophüls-Preis gekrönten Spielfilmdebüt Der Tag als Bobby Ewing starb (2005) und Die Schimmelreiter (2008) sowieso, die Holsteinische Schweiz, wo Rocko Schamonis Dorfpunks (2009) spielt. Aber auch die Abgeschiedenheit der Eifel in etlichen Folgen, die er für die Serie Mord mit Aussicht drehte, passt ins Bild.

Anerkennung aus der Urheimat

Den Begriff „Heimatfilm“ findet Jessen dafür durchaus passend - „nicht so volkstümelnd, eher eine Art modernes Volkstheater“. Und: „Es geht immer um die Menschen.“ Gerade ist der 51-Jährige noch mal in die eigene Vergangenheit abgetaucht, um einen Trailer zu schneiden für die Preisverleihung. Ein bisschen nostalgisch wird man da schon.

„Identität und Freundschaften“, sinniert er am Telefon, in Hamburg-Altona, wo seine Firma sitzt, auf dem Weg zwischen zwei Terminen. „Das sind meine großen Themen.“ Und der Norden, der ihm zwischen Hamburg, Meldorf und dem Großvater-Haus am Brahmsee vielfältig Zuhause ist. „Der Preis passt gut dazu“, sagt er, „und so eine Anerkennung aus meiner Urheimat tut gut.“

„Film ist ein sozialer kreativer Prozess“

Mit den Jahren ist über seine Arbeit eine Art Kosmos entstanden - auf der Leinwand sowieso, aber auch am Set, wo immer wieder alte Bekannte gefragt sind: Die Schauspieler Peter Heine, Peter Jordan und Peter Heinrich Brix, Rocko Schamoni und die Mitstreiter im Studio Braun. Mit Charly Hübner hat er nicht nur drei Filme gedreht, sondern auch dessen preisgekrönte Doku über die Rostocker Band Feine Sahne Fischfilet produziert.

„Ich mag das, so ein kollektives Ding in Gang zu setzen“, sagt Lars Jessen. „Film ist ein sozialer kreativer Prozess. Das ist das, was ihn von den anderen Kunstformen unterscheidet.“ Das Netzwerk ergibt sich da wie von selbst.

Mit Geduld und Hartnäckigkeit

Es wird viel gegessen und ordentlich getrunken in den Geschichten von Lars Jessen. Viel geschwiegen wird auch. Auf diese besondere vielsagende Art, die im Norden zur Kommunikation gehört. „Es macht mir Spaß, Sachen zusammenzurühren, die auf den ersten Blick nicht zueinander passen.“ Das ergibt oft diese charakteristische Mischung aus Komik und Tragik, die Jessen so schätzt. „Das ist doch das Leben, wenn aus dem Komischen das Ernste entsteht.“ Und der Überraschungseffekt gehört zum Filmemachen dazu - „so wie Geduld und Hartnäckigkeit“.

Was er am Regieführen mag? „Das Gute ist, dass man beim Filmemachen Fehler machen kann. Wenn es nicht gleich klappt, macht man eben noch ein Take. Fehler eröffnen Möglichkeiten. Und mal ehrlich: Wie viele Sachen entstehen überhaupt erst durch einen blöden Zufall, etwa, weil der Schauspieler eine halbe Stunde zu spät gekommen ist?“

Auf der Spur der „Mittagsstunde“

Nach der Corona-Zwangspause steht im Moment vieles gleichzeitig an. Die zweite Staffel der urkomisch anrührenden Provinzflughafen-Serie Check Check, die er mit Klaas Heufer-Umlauf - vergleichsweise frisch im Jessen-Universum - für Pro 7 gedreht hat. Und die Verfilmung von Mittagsstunde ist auf dem Weg, dem Bestseller von Dörte Hansen, der zwar nicht in Dithmarschen, aber im Alten Land spielt, wo es auch ziemlich platt ist. Jessen mag die wortkarge Art, mit der die Autorin Stimmungen erfasst und sperrige Figuren charakterisiert. „Da steckt etwas drin, was ich auch immer wieder versuche, zu erzählen. Ich denke, das wird ein norddeutsches Epos.“ Am Mittwoch steht das Projekt erstmal in der Sitzung der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein auf der Liste.

