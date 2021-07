Kiel

Der erste Satz war der, der sich gleich verhakt hat in seinem Kopf. „Dass sich jemand an den letzten Strohhalm klammert – und der direkt zum Sangria-Eimer führt ... Das fand ich spannend“, sagt Hauke Lindstädt und fügt locker an: „Das habe ich dann ein bisschen aufgepustet.“ Zur Geschichte einer Abi-Fahrt nach Spanien, die in einem unerbittlichen Wetttrinken endet. Und mit einer Protagonistin, die zwischen Verlorenheit und der Sehnsucht nach Beachtung untergeht. Für den Text „Der Pyrrhussieg“ bekommt der Kieler, der in Köln Linguistik studiert, jetzt den vierten, mit 2500 Euro dotierten Preis „Neue Prosa“, den das Literaturhaus Schleswig-Holstein im Zweijahresturnus an Autorinnen und Autoren mit biografischem Hintergrund in Schleswig-Holstein verleiht.

Die Pandemie hat Ruhe fürs Schreiben geschaffen

Ruhe, Zeit und eine Idee braucht Hauke Lindstädt nach eigener Aussage zum Schreiben. „Drei Dinge, die gar nicht so oft zusammenkommen“, sagt der Preisträger, der vor dem Studium schon als Texter in einer Werbeagentur gearbeitet hat und nebenbei weiter frei textet. Im vergangenen Herbst aber passte es, ein wenig auch wegen Corona: „Dass es kaum Möglichkeiten gab, sich zu treffen oder etwas zu unternehmen – das hat schon geholfen. Da habe ich die Hausarbeiten geschoben und am „Pyrrhussieg“ gearbeitet.“

Sprache und was sie bewirkt, hat den Kieler schon früh interessiert, er schreibt Kurzgeschichten, auch einen Roman ( „Beifahrer“, 2017) hat er in der Schublade. So pendelt er zwischen den Polen der Sprache – und zwischen Studium und Schreiben: „An der Linguistik interessiert mich das Systematische“, sagt er, „und an der Literatur das Gefühl.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn er am Donnerstag seinen Text im Literaturhaus vorstellt, ist das auch eine Premiere – und die erste öffentliche Lesung. Den Preis wird Stifter Dr. Norbert Klause übergeben, die Laudatio auf den Preisträger hält NDR-Kulturredakteurin und Jury-Mitglied Svenja Lanz.

Do, 15. Juli, 20 Uhr. Eintritt frei, mit Anmeldung (nur noch Plätze im Außenbereich): Tel. 0431/5796840, www.literaturhaus-sh.de