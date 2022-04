Flensburg

Am Anfang ist alles Kantinentalk. Die Kollegin etwa würde gerne mal „den Führer“ spielen, einfach so, wie sie halt ist. Der Kollege fragt sich, ob das überhaupt geht, dass ein Schauspieler einen Schauspieler spielt. Und eine Dritte stellt trocken fest: „Heutzutage kannst du einen Buckligen nur noch mit einem medizinisch diagnostizierten Buckel spielen.“

Launig geht es los im „Mephisto“ im Landestheater Flensburg, und kratzt schon mal an den Fragen, die Klaus Mann in seinem im holländischen Exil erschienenen Romanklassiker (1936) um den Hamburger Schauspieler Hendrik Höfgen aufwirft. Nach dem Verhältnis von Politik und Kunst, nach den Grenzen der Anbiederung. Und das dieser Tage vielfach diskutierte Thema der Aneignung passt dazu auch.

Mitten im Netzwerk von Klaus Manns „Mephisto“-Gesellschaft

Regisseur und Autor Wolfgang Hofmann hat die Romanvorlage mit ihrem Figurenarsenal nach realen Vorbildern der Zeit für das Landestheater bearbeitet und sichtlich Spaß daran, das künstlerisch-intellektuelle Netzwerk um die Hauptfigur, die sich an den Schauspieler und Intendanten Gustaf Gründgens anlehnt, zu illustrieren. Ebenso wie dessen wechselnde Anpassungsleistung an die politischen Gegebenheiten.

So schwimmt das Geplänkel von heute hinüber in den Tratsch am Schauspielhaus Hamburg zur Weimarer Zeit. Da streitet das Ensemble, ob dieser Höfgen nun wirklich der neue Stern sei am Schauspielhimmel. Da ziehen Stars und Sternchen vorüber wie die jüdische Schauspielerin Dora Martin alias Elisabeth Berger, der kommunistische Kollege Otto Ulrichs, eigentlich Hans Otto, oder Lotte Lindenthal, die manche wie Höfgen für gänzlich talentfrei halten, während die anderen in ihr das Schauspielerideal der neuen Zeit begrüßen: Emmy Göring lässt grüßen.

Marek Egert spielt einen lässig geschmeidigen Höfgen

Hofmann lässt den Helden durch die Begegnungen und Episoden tanzen – die Affäre mit der Tänzerin Juliette, die Ehe mit Barbara, die Nähe zu Göring, der hier nur der Ministerpräsident ist. So wird Höfgen erst zum Schauspielstar, dann zum Intendanten von Görings Gnaden – und seinem eigenen Mephisto. Ein Leben zwischen den Vorhängen, wie sie der in Kiel bestens bekannte Bühnenbildner Lars Peter ins Bild integriert hat.

Marek Egert, der jüngst als Goethes Werther in den Kammerspielen glänzte, spielt ihn lässig als einen, dem die Welt Bühne ist. Und die Situationen erscheinen wie immer neue Rollenangebote. Geschmeidig und lausbübisch, aber auch peinlich verhuscht, etwa wenn es beim Sex mit der Ehefrau nicht klappt. Und die Liebeslügen gehen ihm so locker über die Lippen, wie er die Mischung aus großer Geste und Buckeln aus dem Handgelenk schüttelt. Kein Wunder, dass Juliette ihn so sieht: „Seine Falschheit ist seine Echtheit.“

Zusehends entwickelt das Ensemble Sinn für Comedy

Die Inszenierung schnurrt launig voran, getrieben vom spielfreudigen Ensemble, das zunehmend Sinn für Comedy entwickelt. Ganz groß dabei die irrwitzigen Görings, die Dennis Habermehl und Beatrice Boca als fast schon wieder bedenklich liebenswertes Paar vorführen.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das ist überhaupt das Problem des kurzweiligen Abends – dass er über die zwingenden Fragen etwas zu leichtfüßig hinweggeht und sich nicht entscheiden mag, wie ernst er den Ernst der Lage und den Tanz auf dem zusehends feurigeren Vulkan des sich ausbreitenden Nazismus denn nun nehmen soll. Immerhin – wenn Höfgen greint, „ich bin doch nur ein ganz gewöhnlicher Schauspieler“, dann ist schon klar, dass es im Falschen kein Echtes gibt.

Vorstellungen: 10., 20., 30. April (SL), 13., 24. April (RD), 22. April (FL). Unter www.sh-landestheater.de weitere Infos.