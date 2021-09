Kiel

„Es ist eine sehr amerikanische Geschichte – und eine totale Männergesellschaft“, sagt Annette Pullen über John Steinbecks Kurzroman „Von Mäusen und Menschen“: „Die lässt sich nicht einfach übertragen.“ Angedockt hat die Regisseurin, die den Stoff zum Saisonstart am Kieler Schauspiel inszeniert, an der unverbrüchlichen Freundschaft der beiden ungleichen Männer Lennie und George. Diese ziehen während der Wirtschaftskrise zu Beginn der 1930er-Jahre als Wanderarbeiter durch den Westen der USA – und verfolgen einen Traum. „Es gibt verschiedene Formen der Liebe – und Freundschaft ist eine davon“, sagt Pullen. „Und ich habe im Theater selten gesehen, dass sie so radikal ins Zentrum gestellt wird.“

Die Figuren verbindet ihre Einsamkeit

Die Hamburgerin, zuletzt mit Ingrid Lausunds Monolog-Stück „Bin nebenan“ in Kiel präsent, mag die große Emotionalität, die in Steinbecks Roman und den starken Dialogen steckt; und Anknüpfungspunkte hat sie außerdem in den Themen entdeckt, die die Handlung unterschwellig begleiten. „Es geht um Ausgrenzung, Rassismus und Gewalt, um Positionskämpfe in einer strikten Hierarchie“, sagt sie, „da finden sich alle menschlichen Abgründe in großer Konzentration. Und die sind überzeitlich.“ Als verbindendes Element macht die Regisseurin die Einsamkeit der Figuren aus – und die Träume und Sehnsüchte, die diese umtreiben: „Die Menschen leben wie in einem Druckkessel.“

„Von Mäusen und Menschen" – die Erfolgsgeschichte Die Erzählung von Lennie und George, die immer auf der Suche nach Gelegenheitsjobs Anfang der 1930er-Jahre über Land ziehen, schrieb John Steinbeck (1902-1968) 1937. Dabei hatte der 1940 für „Früchte des Zorns" mit dem Pulitzer-Preis und mit 1962 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnete Autor Film und Bühne wohl schon im Sinn gehabt: Die Erzählpassagen zwischen den ausgefeilten Dialogen lassen sich fast wie Regie-Anweisungen lesen. Schon im Erscheinungsjahr wurde der Text für den Broadway adaptiert und auch mehrfach verfilmt. Am bekanntesten wohl in der Version (1992) mit John Malkovich in der Rolle des Lennie und Gary Sinise, der auch Regie führte, als George. 1970 entstand danach sogar eine Oper.

Eine fast brutal realistische und psychologisch grundierte Geschichte sieht Annette Pullen in dem Roman: – und diese Grundlage müsse man bei den amerikanischen Realisten einfach ernst nehmen. „Steinbeck beschreibt darin eine bestimmte, ganz eigene Welt. Und er erzählt die Geschichte sehr direkt an der Freundschaft entlang.“ Knifflig, das umzusetzen, sagt sie außerdem: „Ich will ja nicht den Staub der Geschichte, keine Arme-Leute-Welt erzählen …“

Steinbecks Geschichte funktioniert über das Männer-Duo

Fast wie ein Trip soll die Inszenierung über die Bühne gehen – Ausbrüche in die Sehnsuchtswelten der Protagonisten inklusive. Für die steht auch die einzige Frau in dem Männerkosmos, die namenlose Ehefrau des despotischen Farmersohns Curley. „Eine starke, seltene Frauenfigur bei Steinbeck“, so Annette Pullen. „Und eine tragische – sie ist einfach über die Heirat in eine ganz falsche Welt geraten.“

Daneben hat es ihr – auch wenn die Geschichte unbestreitbar über das mit Maximilian Herzogenrath und Rudi Hindenburg besetzte Gegensatzpaar funktioniert – vor allem die Figur des bärenstarken, aber eher tumben Lennie angetan: „Der schert sich nicht um Hierarchien und vorgefasste Meinungen. Er bringt Anarchie in die Geschichte.“ Seine „visionäre Kraft“ fasziniert auch Bühnenbildnerin Iris Kraft: „Er ist ja fast ein Glücksbegabter mit seinem Traum von der eigenen Farm und den Tieren. Und er hält unbeirrbar daran fest.“

Der Autor als akribischer Menschenbeobachter

Den Pulitzer-Preisträger Steinbeck, der selbst zu Recherchezwecken als Landarbeiter durch Kalifornien zog, sieht sie, ebenso wie Dramaturgin Annika Hartmann, bei aller sozialkritischen Anmutung weniger als politischen Autor. Stattdessen ist er für sie ein akribischer Menschenbeobachter, der die Stimmung der großen Depression aufsaugte. Ausstatterin Iris Kraft hat für seine Figuren eine Bühnenlandschaft entworfen, die mit Obst-Kisten-Design und dem Begriff des Provisoriums spielt: „Darin sehe ich auch ein Sinnbild für das Leben dieser Leute. Außerdem soll das Bild eine gewisse Transparenz haben und Parallelität ermöglichen.“

