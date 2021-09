Kiel

Es ist eine enge, überschaubare Welt, die sie durchwandern. Ein Gehege aus roh gezimmerten Bretterzäunen, durchlässig und die Sicht verstellend zugleich. Staubig, unwirtlich – die abendliche Landschaftsidylle, die die zwei Erzählerinnen am Bühnenrand entwerfen, wirkt da wie eine Freiheitsfantasie, Gegenbild zu den Lebensprovisorien der Tagelöhner, die durch John Steinbecks Novelle „Von Mäusen und Menschen“ (1937) ziehen.

Männerkosmos am Rande der Gesellschaft

Am Kieler Schauspiel hat Regisseurin Annette Pullen den amerikanischen Klassiker im Bühnenbild von Iris Kraft in Szene gesetzt. Die Geschichte von Lennie und seinem Freund George, ihrem Traum von der eigenen Farm und wie sie auf dem Hof des streitsüchtigen Curley in Schwierigkeiten geraten, hat sie auf ihre Schlüsselmomente konzentriert und solide zusammengefasst. Ein Männerkosmos am Rande der Gesellschaft und ein Kaleidoskop der Lebensprovisorien.

„Männer wie wir“, erzählt George, „sind die einsamsten Männer der Welt.“ Wie sie in Kalifornien von Farm zu Farm ziehen, zwischen harter Arbeit und kleinem Lohn. Um so ein Leben lässt sich nicht viel herumbauen – da verströmt schon eine Kammer wie die, in die sie Crooks, den schwarzen Stallknecht, verbannt haben, den Luxus der Privatheit. Und der Traum von einem Fetzen Land, mit einem Häuschen und dem im Winter bollernden Ofen erscheint als Paradies.

Auf der Suche nach Streit und Nähe

Sie stolpern herein ins Bild wie aus dem Nichts und wieder heraus, fläzen sich auf die Pritschen an der Wand und irren durch den Raum wie Zaungäste im eigenen Leben. Der Gedanke an die Leiharbeiter unserer Tage in ihren Container-Wohnstätten liegt da nicht mal fern. Und ständig wird einer oder etwas gesucht: Curley, seine namenlose Frau, die den Männern in ihren bunten Kleidern den Kopf verdreht. Ein Hund oder der Vorarbeiter. Vor allem aber: Streit, Gespräch und Nähe. Denn so provisorisch wie die Arbeitsverhältnisse auf der Farm sind auch die Beziehungen der Männer. Und Lennie und George sind die einzigen, die in ihrer ungleichen Freundschaft etwas haben, was die Bezeichnung verdient.

Die Freunde sind aber auch die, die im Farmgetriebe zum Treibstoff für die Tragödie werden. Der starke, aber tumbe Lennie, der so gerne kleine weiche Dinge streichelt – und dabei die eigene Kraft vergisst. Und George, das smarte Wiesel, der für die zwei den Alltag regelt. Maximilian Herzogenraths Lennie ist ganz unschuldiges, verstörtes Kind, das mit blauäugigem Blick die anderen um den Finger wickelt. Die Gefahr und das Dunkle der Figur blitzt da nur wenig auf. Rudi Hindenburg dagegen lässt durchblicken, dass dieser George in seiner Sorge nicht nur selbstlos ist, sondern als Dompteur auch eine Macht ausspielt, die ihm das Leben sonst verweigert.

Steinbecks kleine Leute und ihre große Sehnsucht

So sieht man sie vorüberziehen mit ihren kleinen Leben und der großen Sehnsucht. Unbehauste allesamt, und jedem weist die Regie mal die Erzählerrolle zu. Der alte Candy, der bei der Arbeit eine Hand verloren hat und von seinem greisen Hund nicht lassen mag. Werner Klockow lässt ihn in seiner ganzen Einsamkeit aufscheinen, tratschsüchtig, hilfsbereit, verloren. Claudia Macht gibt dem stolzen Crooks knorriges Format, lässt in der inneren Leere kurz die Verlockung einer Zukunft aufglühen – und füllt als Frau in der Männerfigur die Außenseiterrolle des Schwarzen bei Steinbeck.

Daneben machen Felix Zimmer und Marius Borghoff als kumpelig-motzige Vorarbeiter Druck, während Curley und seine Frau ihr Katz-und-Maus-Spiel spielen. Tony Marossek ein Typ unter Dauerstrom, der als Brandbeschleuniger wirkt und dessen Streitsucht auch nur die Sehnsucht nach Nähe kaschiert. Claudia Friebel taumelnd zwischen verträumt und provokant, ist Zicke und junges Mädchen zugleich. Und in ihrer Fantasie tanzt sie auf dem Seil bis über den Abgrund.

Der Traum von der kleinen Farm

Bittersüß wie im Märchen scheinen solche Momente auf, in denen die Figuren wegtauchen aus dem Leben in eine bessere Welt. Dann nimmt das zuweilen etwas statische Spiel Fahrt auf. Auch wie die Regisseurin Steinbecks stringenten Ablauf durchbricht, Szenen verblendet und verfließen lässt, gibt dem Abend Drive und einen filmischen Sog. – Irgendwann haben sie ihn alle geträumt, den Traum von der kleinen Farm. Aber so weit sie auch gehen mögen; zwischen den Brettern drehen sie sich immer nur im Kreis.

Schauspielhaus Kiel. 17., 25. Sept., 9., 22. Okt. Karten: Tel. 0431/901901, www.theater-kiel.de