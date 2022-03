Kiel

Der Anfang ist stark: Ein Halbkreis aus Stoffbahnen im Bühnenhintergrund wird zur Projektionsfläche. Darauf zu sehen: die Protagonisten des Stücks, wie sie im Wasser tauchen oder durch Straßen laufen. Aus dem Off skandieren Stimmen Ratschläge, die wie Schläge wirken: Dass man sich schonen müsse, oder wie enttäuscht man doch von jemandem sei. Ein atmosphärischer Beginn, der einstimmt auf das Jugendstück „Point Nemo” von Annika Scheffel, das am Sonnabend im fast vollbesetzten Jungen Theater im Werftpark seine viel beklatschte Uraufführung erlebte.

Point Nemo ist ein in die Jahre gekommener Leuchtturm auf einer abgelegenen kleinen Insel. Hier lebt Ole. Seit Generationen betreibt seine Familie das Leuchtturmwärtergeschäft. Aber von seiner Familie sind nur noch Ole und seine Oma übrig. Und die liegt momentan im Krankenhaus. Was Oles größte Angst triggert – ganz allein zu sein.

In diese Einsamkeit platzt Vida. Wie eine lebendig gewordene Meerjungfrau findet Ole sie am Strand angespült. Auch Vida, die sich als Model ausgibt, trägt eine heimliche Last. Sie habe ein „Schrottherz“, wird sie später verraten. Nur mit einer Transplantation kann sie überleben. Erzählen wird sie das Jeppe, dem dritten im Kreis der „Loser“, wie sie sich selber sehen. Jeppe lügt, dass sich die Balken biegen, denn auch er ist im Innersten angezählt. Wie die drei sich annähern, setzt Wertparkchefin Astrid Großgasteiger in vielen Einzelschritten in Szene, die durch kurze Blackouts abgesetzt sind. Eine Art Kammerspiel, ganz auf den begrenzten Raum der Insel plus Leuchtturm konzentriert.

Bühnenbildnerin Hannah Landes hat ein stimmiges Konzept entwickelt: Die Bühne, leicht schräg – genau wie die Lebensschieflage der Figuren – ist zugleich Wohnzimmer und Strand. Highlight ist ein altertümlicher Schrank, der mal als Badezimmer, mal als Eingangstür und dann wieder einfach nur als Schrank fungiert. Lennard Crowell gibt den Ole als unsicheren, etwas verpeilten Teenager. Cuyén Biraben ist eine temperamentvolle Vida. Und Lasse Wagner ein nur vordergründig selbstbewusster Jeppe.

Dass diese drei mehr gemeinsam haben, als es auf den ersten Blick scheint, ist die Qualität der Geschichte. Der Weg zu dieser Erkenntnis wirkt allerdings oft ein wenig betulich. Den verbotenen Schrank der Oma plündern und dann mit Federboa geschmückt zur Musik von Queen tanzen, erscheint etwas brav und auch klischeehaft. Aber vor allem die Annäherung der Figuren hätte mehr Reibung vertragen können. Es geht schließlich um was: Krankheit, Tod, Einsamkeit und Liebe. Das Existenzielle hätte man ruhig mehr spüren dürfen – auch in einem Jugendstück.

Weitere Termine: 15. und 16.3., 10.30 Uhr; 19.3., 19 Uhr, Junges Theater im Werftpark, Ostring 187 A, Karten: 0431 901 901