Fast könnte man glauben, es sei wieder alles beim alten. Ein Tänzerpaar macht sich bereit, schwebt und tobt durch den Ballettsaal, erst in Parallelbewegung, dann auch verschlungen und verwoben. „Das geht nur, weil die beiden auch im wirklichen Leben ein Paar sind“, sagt Yaroslav Ivanenko, der die Probe mit Ballettmeisterin Heather Jurgensen von der Spiegelwand her verfolgt – und ist froh, dass es davon noch ein paar weitere gibt im Kieler Ballett. „ Ballett lebt ja vom Miteinander und vom Körperkontakt.“

Proben in zwei Schichten

Mit dem Ensemble-Stück Solitär kehrt die Compagnie auf die Bühne im Opernhaus zurück. Dazu ist die Abstandsregel von sechs Metern auf drei geschrumpft, und geprobt wird mittlerweile in zwei Schichten, vor- und nachmittags. Dazwischen wird der Ballettsaal desinfiziert und durchgelüftet. „Das geht“, freut sich Ivanenko, „im Juni hatten wir noch drei Schichten, das war schwierig.“

Schwierig war eigentlich alles, nachdem das Ballett Ende März wie alle Sparten des Kieler Theaters von Corona lahmgelegt war. Erste Hilfe brachten erstmal die zwei mal zwei Meter Tanzboden, die die Tänzer vom Theater nach Hause geliefert bekamen. Per Zoom ging es dann ins tägliche Training. Dabei ließ Ivanenko die Tänzer eigene kleine Szenen erarbeiten – eine „Übung im kleinen Raum“, in der sie sich mit den eigenen Befindlichkeiten und dem Alltag in der Pandemie befassen.

Das Gefühl der Quarantäne tanzen

So sind Episoden entstanden, die Ivanenko in Solitär zusammengepuzzelt hat. „Das Stück ist wirklich aus dem Ensemble heraus entstanden“, sagt er; das ist ihm wichtig. „Wir wollen das Gefühl vermitteln, das die Zeit der Quarantäne geprägt hat. Die Beschränkung zeigen – aber auch die Befreiung danach.“ Christopher Carduck etwa richtet sich in einem streng auf drei mal drei Meter begrenzten Lichtraum ein. Keito Yamamoto und Jean Marc Cordero spielen pantomimisch mit den Ersatzarbeiten, die in der gemeinsamen Wohnung anfallen. Und Ballettmeister Amilcar Moret Gonzalez hat mit Ehefrau Virginia Tomarchio, die als Gast in Kiel auftritt, einen Pas de deux erdacht. Der kleine Film, den das Ballett in der Durstphase montiert hat, gibt auf Facebook schon mal Einblick.

„Die Tänzer haben das Material für den Abend geliefert“, sagt Ivanenko; er hat es dann weiter ausformuliert und zur Choreografie verknüpft. Abstrakte Bilder, zu denen ihm das Kartenspiel Solitär einfiel – auch das kann man allein für sich spielen. Es war schwierig, in den zahlreichen Einzelbildern als Choreograf den Überblick zu behalten und einen Zusammenhang herzustellen: „Ich wollte ja keine einzelnen Stücke, sondern einen roten Faden.“

Wenn es in den Ballettsaal geht, bleibt Corona draußen

Aber irgendwie hat Corona auch die Kreativität angespornt. „Irgendwann haben wir gemerkt, wir können aus der Krise etwas entwickeln“, so Ivaneko. „Corona war für uns, als wenn man als Autofahrer einen Bus bekommt – und herausfinden muss, was man damit machen kann.“ So hat sich Ivanenko auch gar nicht erst auf einen durchgehenden Tanzstil beschränkt, sondern gesucht, was passt. Es ging darum, in der Beschränkung die Freiheit zu entdecken. „Natürlich ist die Bewegung insgesamt etwas minimalistischer“, sagt er, „es gibt viele enge Armbewegungen.“ Musik von Chopin bis zur Minimal Musik von Ezio Bosso und aus Wong Kar-Weis Filmromanze 2046 hat Ivanenko dafür ausgewählt: „Ich mag das Filigrane und Rhythmische daran.“

Nachmittags geht es zurück in den Ballettsaal – was alle froh stimmt: „Zoom war gut – aber auf dem Bildschirm fehlen einfach die Energie und der Dialog.“ Wenn Ivanenko jetzt zur Probe in den Saal geht, sagt er, dann bleiben die Pandemie und die Sorge darüber draußen: „Das hilft, sich ganz auf den Tanz zu fokussieren.“

Premiere am Sa., 19. September, 19.30 Uhr, Opernhaus Kiel. Restkarten: Tel. 0431/901 901, www.theater-kiel.de