Kiel

Einen Brief hat Jennifer Böhm schon einige Jahre nicht mehr geschrieben. „Dabei war das immer ein schönes Gefühl, meinen alten Füller rauszuholen und mit der Hand zu schreiben“, sagt die Schauspielerin. „Es ist viel persönlicher“, sagt auch Christian Kämpfer, der erst vor Kurzem für einen Kondolenzbrief wieder zu Papier und Stift gegriffen hat. „Ich finde auch das Haptische toll, wenn man einen Brief aufmacht. Und man hat dabei mehr Zeit zum Denken.“

Karrieretyp trifft exaltierte Künstlerin

Die beiden Schauspieler sind am Freitag auf der Bühne Melissa und Andy, die Protagonisten in A.R. Guerneys 1988 uraufgeführten, Pulitzerpreis-gekrönten Theaterstücks Love Letters. In der Regie von Daniel Karasek, der das Stück mit Inge Greiffenhagen für die deutsche Erstaufführung 1994 übersetzt hat. Zwei, die sich Briefe schreiben, seit sie sich 1938 als Kinder begegnet sind. Sie die Tochter reicher Eltern, ein Künstlerin, die im Leben in vielen Sackgassen landet. Er ein strebsamer Karrieretyp, der es aus der unteren Mittelschicht zum Anwalt und Senator schafft.

Anzeige

Eine Beziehung über Jahrzehnte

„Das ist eine richtige Beziehung, die man hier, über Jahrzehnte komprimiert, verfolgt“, sagt Jennifer Böhm. Für sie ist es die zweite Begegnung mit dem Stück; 2003 hat sie es mit Sebastian Schwab im legendären Nachtcafé in der heute zugebauten Eggerstedtstraße in der Reihe Blind Date auf die Bühne gebracht – in einer mit vielen Songs versetzen Miniversion. „Damals war ich 24 und die Melissa, die eben die Welt entdeckt“, sagt Jennifer Böhm, der an der Figur das Direkte gefällt. Dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt – egal, ob es um ihre eigenen Versäumnisse geht oder die Fehltritte des Freundes. „Melissa hat Dinge ausprobiert, ist gescheitert, hat neue Wege gesucht, Narben gesammelt. Und ich bin jetzt, 17 Jahre später, mit ihr auch auf einem ganz anderen Level.“

Weitere KN+ Artikel

Briefe als Maske

Auch für Christian Kämpfer passt das Stück in die eigene Lebensphase: „Man kann mit mehr Lebenshintergrund so eine Rolle ganz anders füllen, den Text viel näher an sich heranziehen.“ Und ihm gefällt, wie die beiden gegensätzlichen Figuren aufeinanderprallen „und sich etwas geben“. Dramaturg Jens Paulsen betont die besondere Intimität des Briefaustauschs: „Die Briefe fungieren ja auch als Maske, hinter der die beiden ihre Befindlichkeit verstecken.“

Als E-Mail-Wechsel undenkbar?

Der große Reiz auf der Bühne ist, dass hier alles über die Sprache funktioniert. „Das ist ganz anders als sonst“, so Jennifer Böhm, „wir bewegen uns ja kaum. Wir sitzen und lesen die Briefe – da muss man sehr wach sein und konzentriert, um die 90 Minuten durchzuhalten.“ Und Kämpfer sagt: „Es ist ja auch spannend, ob man das hinkriegt, das Kopfkino.“ Sie haben es zwischendurch probiert, mehr Bewegung, auch mehr direkten Kontakt. „Aber das fühlte sich seltsam an“, sagt Jennifer Böhm. Entsprechend sieht sich Daniel Karasek hier eher als Coach, denn als Regisseur; der coronabedingte Abstand passt ins Konzept.

Wäre Guerneys Freundschafts- und Liebesgeschichte auch als E-Mail-Wechsel denkbar? Wohl eher nicht, ist man sich einig. „In der digitalen Kommunikation schrumpelt die Zeit so zusammen“, sagt Christian Kämpfer, „und mit ihr die Sprache.“

Premiere am 25. September, 20 Uhr, Schauspielhaus. Karten: Tel. 0431 / 901 901, www.theater-kiel.de