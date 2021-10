Kiel

Sie treten ins Licht wie Straßenkämpfer in die Schlacht. Sechs Schauspieler in schwarzer Kampfmontur, mit festem Schritt und gespannten Körpern. Sie formieren sich zum Spalier, markieren mal eben zwitschernd, pfeifend, quakend die ländliche Szenerie der Handlung und kommen dann gleich zur Sache. Eine Art Solidaritätschor für einen, dem Übles geschehen ist.

Die Geschichte vom betrogenen Pferdehändler Michael Kohlhaas bringen sie hier im Schauspielhaus auf die Bühne, donnern dem Publikum mit Wucht die ganze Misere entgegen. Dann lösen sich einzelne Stimmen aus dem Chor, werfen einander Details zu, spinnen die Geschichte fort wie im Straßengespräch.

„Michael Kohlhaas“: kühle Choreografie und erhitzte Rede

Im Erzählen dröselt Regisseur Dariusch Yazdkhasti am Kieler Schauspiel Heinrich von Kleists 1810 veröffentlichte Novelle auf, von Kohlhaas‘ Geschäftsreise zum Pferdemarkt, den machtverliebten Amtsträgern, die ihn austricksen und die Pferde abnehmen, bis zu Kohlhaas‘ Gerichtseingabe. Und wie der rechtschaffene Pferdehändler vom Rechtsweg, der ihm nichts nutzt, auf den Racheweg gerät. Jeder hat seinen Schnipsel der Wahrheit, seine Sicht der Dinge beizutragen in Yazdhastis zwischen kühler Choreografie und hitziger Deklamation pendelnden Inszenierung.

Durchgängiger Rollenzuschreibungen bedarf es dafür nicht – jeder ist hier ein bisschen Kohlhaas. Und Jennifer Böhm, Marius Borghoff, Marko Gebbert, Imanuel Humm, Christian Kämpfer und Agnes Richter sind ein durchweg sehenswertes, gut gestimmtes Team, das mit Gespür durch die Ebenen von Sprechen und Spielen wechselt. Je nach Bedarf als bürokratische Funktionsträger, Knechte, Kohlhaas‘ Ehefrau oder Kirchenmann. Schließlich lässt Kleist dem bald mordbrennenden Kohlhaas auch von Luther ins Gewissen reden. Und vorn im Orchestergraben befeuern sich die Akteure selbst mit ihrem eigenen Soundtrack.

Viele Seelen wohnen in Kohlhaas Brust: (v.li.) Imanuel Humm, Marko Gebbert, Christian Kämper. Quelle: Olaf Struck

Black Box, in der sich Zeit und Raum verlieren

Ausstatterin Julia Hattstein, die die Rollenwechsel mit so sparsamen wie teils grotesk überzeichneten Kostümversatzstücken und Requisiten möglich macht, hat die Bühne schwarz verhängt, eine Black Box, in der sich Zeit und Raum verlieren, ein Labor, in dem alles möglich scheint. Wenn etwa Wittenberg in Flammen oder hier in Rotlicht (Lichtgestaltung: Joachim Mohr) und ordentlich Kunstnebel aufgeht, dann könnte das genauso gut als Kreuzberger Autonomen-Aktion am 1. Mai durchgehen. Und sich der Zuschauer mit Kleist und heute die Frage stellen, ob das Gemeinwesen im politischen Widerstand beschädigt werden darf.

Was geschieht, entsteht im Erzählen – und damit auch der Zweifel daran, die Fragen, die das jeweilige Handeln aufwirft. Da muss sich der Knecht Herse (Jennifer Böhm) in einer Szene wie im antiken Drama vom Kohlhaas-Chor im Kreuzverhör erstmal triezen lassen, ob ihn nicht selbst auch eine Teilschuld treffe. Marius Borghoff und Christian Kämpfer streiten als groteske Amtsschimmel wie vor Gericht. Agnes Richter gibt der Kohlhaas-Gattin Lisbeth Eigensinn und aufbegehrende Gestalt. Und Imanuel Humm und Marko Gebbert stehen einander gegenüber wie im Ring – Kohlhaas mit zwei Seelen, der eine zweifelnd, ob er es nicht vielleicht doch gut sein lassen solle, der andere schon auf dem Sprung in den Kampf.

So ist der Abend vielstimmige Dekonstruktion und Rekonstruktion zugleich. Eine Befragung zwischen antiker Tragödie, Gerichtsdrama und Bilderbuch. Nicht immer trägt das Konzept von Deklamieren und Dauererhitzung, führt die Lust am illustrierenden Detail auch mal ins Spielzimmer. Und das Geschehen stockt gerade da, wo doch Action draufsteht. Yazdkhasti will diesem Kohlhaas sichtlich Recht widerfahren lassen, der den einen als Prinzipienreiter gilt und als Tugendterrorist, anderen als aufrechter Streiter für die Gerechtigkeit – und zwar im Sinne staatlichen Rechts. Anders als Reichsbürger oder Querdenker stellt Kleists Kohlhaas nicht den Staat in Frage - sondern dessen verantwortungslosen Umgang mit den eigenen Regeln. Ein Wutbürger, der ohnmächtig an Bürokratie und Vetternwirtschaft zerschellt.

So sieht man ihn zwischen Hoffen, Bangen und Wüten untergehen, am Ende ein Mahnmal, das auch Drohung sein könnte. Eine spannende Lesart, die nachhallt und der auch das Premierenpublikum hörbar begeistert folgte.

Schauspielhaus Kiel. 17., 21. Oktober, 12., 26. November. , Kartentel. 0431-901901