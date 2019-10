So kamen die "Früchte des Zorns" an

Kiel

Sie tauchen auf in einer Welt, die längst schon Staub geworden ist, rot aufwirbelnde Weite, in der ein paar gigantische Traktorreifen von vergangenem Leben und Großkapitalismus künden. Die Leerstelle, die Tom Joad hier antrifft und in die seine Familie einer nach dem anderen hineinstolpert, ist übergroß greifbar. „Staub. Staub. Staub“, klingt ihre Beschwörungsformel; und dazu rücken sie vor wie eine Vorhut der Vertriebenen und Verzweifelten. Ein starker Einstieg in John Steinbecks "Früchte des Zorns" im Schauspielhaus Kiel.

Saga in großformatigen Bildern im Schauspielhaus Kiel

Regisseur Malte Kreutzfeldt, der wie meist auch sein eigener Bühnenbildner ist, setzt die Schauspieler aus im leeren Raum des Theaters wie Siedler, die sich aus dem Vorgefundenen eine Welt bauen. Und wie Theatersucher. Per Hubpodest, Reifen und Lautmalerei entsteht der altersschwache Lastwagen, mit dem die Joads aufbrechen gen Westen. Startpunkt einer Odyssee und einer Menschheitspassion, die Kreutzfeldt in großformatigen Bildern entrollt.

Die Familie ist eine von vielen, die es in Steinbecks 1939 erschienenem Roman zur Zeit der großen Depression aus dem von Armut und Missernten geplagten Oklahoma nach Kalifornien treibt – in das gelobte Land, wo Arbeit wartet, Orangen und ein weißes Häuschen.

"Früchte des Zorns": Die Mutter als Kraftfeld

Tom, der nach vier Jahren Knast heimkehrt, wird für die Reise Motor und Mittelpunkt. Und Marko Gebbert lässt ihn schillern zwischen Stille und Rabauke, Macher und Erlöser. Schnell entwickelt sich daneben auch Agnes Richters Ma zum leuchtenden Kraftfeld: Sie ist die eisenhart zerbrechliche Übermutter, die den Laden mit sprühendem Pragmatismus und unbeugsamem Willen zusammenhält. Denn ohne die Familie ist alles nichts. Und wenn noch zwei, drei andere mitkommen wie die Wilsons von nebenan oder Casy, der Prediger, dem Glauben und Worte abhanden gekommen sind - dann gehören die eben auch dazu.

In weiten Bögen entsteht auf der lockeren Basis von Frank Galatis Stückfassung (1990) eine Saga, so amerikanisch wie die Cowboyhüte, Stiefel, Karohemden und der Arbeitertwill, in die Kostümbildnerin Katharina Beth die Akteure gekleidet hat. Aber auch so global zerfranst wie die heutige Welt. Direkte Anbindung an die aktuellen Migrantenströme, verlorenen Gemeinsinn und Postkapitalismus braucht es da gar nicht; die Assoziationen stellen sich von selbst ein.

Zwischen Erzählen und Spielen

Man sieht Tom und die Seinen aufbrechen und rasten, sich mit Sheriffs herumschlagen, so abziehbildbrutal wie im Kino, mit berechnenden Geschäftsleuten oder hirnlosen Rednecks, die die Fremden nicht wollen. So sind sie ständig unterwegs und treten doch auf der Stelle. Ein ewiges Aufbrechen, das längst Stillstand geworden ist. Nur, dass sich die Gruppe dabei langsam auflöst.

Zwischen Erzählen und Spielen treibt das spielfreudige Ensemble die Geschichte durch den Abend. Christian Kämpfers Pa kurz vor dem Verstummen, Opa, den Zacharias Preen in ruppige Trauer hüllt. Felix Zimmers wahrhaft verzweifelnder Casy, Neuzugang Dominik Tippelt als trotzköpfiger Al, Isabel Baumerts Rose mit ihrer verwaschenen Idee vom besseren Leben und dazu Connie, den Tony Marossek als linkisches Weichei zeigt. Und wie Ellen Dorn, Claudia Macht und Werner Klockow switchen die meisten sehenswert durch wechselnde Rollen.

Da fallen einprägsame Sätze wie „Der Besitz trennt uns vom wir“; und oft sieht das Biblisch-Epische gut aus, bisweilen aber auch irritierend uneins in den Formen von filmrealistisch bis Traum, Sozialdrama und Melodram. Und manchmal so, als würde Kreutzfeldt der eigenen Theatersuche nicht trauen: Wenn die Männer endlos in der Unterwelt des Motors gründeln oder der überfahrene Hund auf die Bühne gezerrt wird, dann schleppt sich der Abend schwergängig wie ein müder Trecker.

Formidable Schauspieler-Band im Schauspielhaus Kiel

Manchmal bremsen auch die zwischengeschalteten Songs von Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ben Sidran – die dem Thema gleichwohl eine universelle Ebene öffnen und die man keinesfalls missen möchte. Denn die formidable Schauspieler-Band ( Marko Gebbert, Zacharias Preen, Dominik Tippelt, Christian Kämpfer), einstudiert von Ture Rückwardt, hat ihn drauf, den Americana-Wüstensound zwischen Traditional und Bluesrock.

Im zweiten Teil dreht der Abend noch einmal auf: Streikbrecher, Gewalt, Tod. Die Wanderer sind angekommen - und schon wieder auf dem Sprung. Vielleicht sind sie nie wirklich weg gewesen. Und die Ansichten eines trüben Landes, einer zerbröselnden Gesellschaft kommen in Christian Kämpfers wunderbar verschatteter Version von Springsteens „Ghost of Tom Joad“ auf den Punkt.

Schauspielhaus Kiel: 11., 16., 18., 26. Oktober, 23., 28. November. Kartentel. 0431/901901