Wie die Geschichte fortwirkt

Kiel

"Das Stück knüpfte an Dinge an, die mich schon länger beschäftigt haben“, sagt Josua Rösing über das beim Berliner Theatertreffen 2018 ausgezeichnete Stück der israelischen Autorin Maya Arad Yasur.

Eine Gasrechnung aus dem Jahr 1944

Es geht um Shoah und Antisemitismus, um Nazis und jüdische Identität heute. „Es gibt ja vielfach den Wunsch, einen Schlussstrich unter die Geschichte zu ziehen“, sagt Rösing, „aber " Amsterdam" ist der beste Beweis dafür, wie sehr die Geschichte fortwirkt ins Heute.“ Mitten in der Gegenwart taucht in einer Amsterdamer Wohnung eine Gasrechnung aus dem Jahr 1944 auf – und die seltsame Post verstört die Mieterin nachhaltig; eine junge israelische Geigerin, die ihr erstes Kind erwartet.

„Ein hochintelligentes Stück“, sagt Josua Rösing, „ Auschwitz ist hier wie eine Silhouette – es wirkt aber ganz anders, schleicht sich bei der Hauptfigur in alltägliche Situationen, im Supermarkt oder beim Gynäkologen.“ Ein Bild, das symbolisch steht für die Konstruktion der Geschichte, hat Bühnenbildner Michael Lindner dafür gesucht. „Einen Ort, der zunächst als Mauer vor uns steht und von der man Schicht für Schicht abnimmt.“

Eine Erinnerungsarbeit, die lückenhaft bleiben muss

Festgeschriebene Rollen gibt es nicht in dem Stück, in dem sich Handlung und Struktur verflechten und für das sich die Autorin „mindestens drei Schauspieler“ wünscht. In Kiel übernehmen das Almuth Schmidt, Jennifer Böhm und Rudi Hindenburg. „Geschichte wird hier konstruiert und rekonstruiert“, sagt Rösing. „Es ist eine Art gemeinsames Suchen über immer neue Herangehensweisen.“ Eine Erinnerungsarbeit, die immer lückenhaft, anfällig bleiben wird. Das natürliche Ungleichgewicht der Dreierkonstellation passt dazu: „Das ermöglicht viele Dynamiken.“

Musik aus Orchesterklang und Geräusch

Die sollen sich auch in der Musik spiegeln, die Thies Mynther für den Abend geschrieben hat. „Ich habe versucht, den musikalischen Verweisen im Stück zu folgen“, sagt der in Hamburg lebende Musiker, der in den Nullerjahren mit Dirk von Lowtzow ( Tocotronic) das Projekt Phantom Ghost ergab. „Streicherlastig, mit orchestralen Sequenzen und Geräuschen“, beschreibt er den Klangkosmos, der hier eher atmosphärisch verbindend wirken soll. „Jedes Stück ist eine eigene Welt“, sagt Thies Mynther, der mit Josua Rösing auch schon am Deutschen Theater Berlin gearbeitet hat. „Ich versuche zu hören, was mir der Text dazu erzählt.“ Vieles entwickelt Mynther direkt aus dem Probenprozess, da sucht er die Nähe zum gesprochenen Idiom: „Im besten Fall verzahnt sich die Musik mit dem Textfluss, so dass gesprochene Musik entsteht.“

