Der Bühnenhimmel hängt voller grauweißer Luftballons, eine trübe Wolke, aus der Bindfäden herunterbaumeln wie Schnürregen. Wasserpfützen breiten sich aus auf dem schwarz ausgelegten Boden. Ausstatterin Katrin Kersten hat einen assoziativen Raum geschaffen, der karg wirkt, aber zugleich mit wenigen Mitteln Atmosphäre schafft. Die wenig heimelige Atmosphäre einer namenlosen Hafenstadt. Hier ist Maria zu Hause, die Protagonistin im jüngsten Stück des britischen Dramatikers Simon Stephens, das im gut besuchten Theater Kiel eine gelungene und begeistert aufgenommene Premiere feierte.

Maria fehlt keine Wohnung, sondern Unterstützung

Maria ist schwanger, unübersehbar wölbt sich ihr Bauch unter der silbernen Kapuzenjacke (Kostüme: Nini von Selzam). Was die Hafenarbeiter nicht abhält, Maria Zotiges hinterherzubrüllen. Die zeigt bloß den Mittelfinger. Gerade erst 18 Jahre alt ist sie, so alt wie das neue Jahrtausend, und – ähnlich wie die biblische Maria – unbehaust. Allerdings fehlt ihr keine Wohnung, sondern Unterstützung. Die moderne Maria lebt bei ihrer immer etwas abwesend wirkenden Großmutter (lakonisch: Claudia Macht), aber sie hat dennoch keinen echten Ankerpunkt. Die Mutter ist tot. Den Vater ihres Kindes kennt sie nicht. Der eigene Vater steht selbst nur wackelig im Leben (fragil: Marko Gebbert). Die Freundin kneift (schön überdreht: Agnes Richter). Keiner will Maria zur Geburt in die Klinik begleiten. Wo sie vorab den Arzt (amüsiert: Christian Kämpfer) mit ihren Fragen löchert.

Nina Vieten ragt aus stark aufspielendem Ensemble heraus

Nina Vieten ist diese Maria. Sie trägt den Abend. Ragt heraus aus einem auch sonst stark aufspielenden Ensemble. Ihre Maria spult unentwegt einen atemlosen Redefluss ab. Dinge, die sie aus diversen Dokus, die sie jeden Tag guckt, erfahren hat, eigene Gefühle. Ein Strom, der unversehens auch Fragen nach oben spült, wie die, ob der Wert eines Menschen sich nur danach bemesse, „wie viel Geld man verdient“. Stockt Marias Dauerrede mal, unterbricht sie ihr Anrennen gegen die Widrigkeiten ihres Lebens, steigt ihr unversehens eine Traurigkeit ins Gesicht.

Naiv und wissend zugleich wirkt die Maria der Kieler Inszenierung und von einer untergründigen Wut getrieben, die sich fulminant während der Geburtswehen im Krankenhaus entlädt. Regisseurin Mona Kraushaar übersetzt Simon Stephens typisch fragmentarische Szenen mit den oft durchaus lakonisch-komischen Dialogen (Übersetzung: Barbara Christ) in eindrückliche, mit suggestiver Musik unterlegte Bilder (Musik: Sebastian Herzfeld). Etwa wenn die Großmutter einen der Luftballons platzen lässt und damit zugleich die Niederkunft ihrer Enkelin ausgelöst wird.

Das ganze Leben nur eine Computersimulation?

Dabei ist Marias Geschichte nie die einer bemitleidenswerten Unterprivilegierten. Sie ist durchaus eine starke Frau. Im zweiten Akt verlangsamt sich die abwechslungsreiche, kurzweilige Inszenierung. Maria ist jetzt Mutter. In ihrem neuen Job verkauft sie Nähe im Internet. Auf einer durchscheinenden Leinwand ist Marias Gesicht in Großaufnahme zu sehen. Dahinter die Schemen ihrer Kunden. Nähe ist zur Ware geworden – und reden und zuhören kann Maria schließlich. Da bettelt die eine um Liebe (Yvonne Ruprecht), der andere ist schlaflos (Maximilian Herzogenrath), der nächste will Macht (brutal: Tony Marrosek). Doch Maria hält aus und stand, sorgt mit dem Job für sich und ihre Tochter. Auch wenn sie sich manchmal fragt, ob das ganze Leben nicht vielleicht doch nur eine Computersimulation sein könnte. Aber als Millenniums-Kind ist ihr das womöglich ganz egal.

