Rache, verbotene Liebe und religiöse Verwirrungen – das ist der Stoff, aus dem die Oper „Die Jüdin“ ist. 1835 in Paris uraufgeführt, wurde der Fünfakter von Librettist Eugène Scribe und Komponist Jacques Fromental Halévy damals schnell zu einer der meist gespielten „Grand Opéras“ mit ihren großen Arien und Chören.

Was jetzt Regisseurin Luise Kautz an dem labyrinthischen Stoff reizt, ist aber weniger der private Racheplan des jüdischen Goldschmieds Eléazar, der einst die Tochter seines Widersachers Brogni rettete und aufzog, als die Mechanismen des Fanatismus. „Mich interessieren die Masse und ihre Entwicklung zum Mob“, sagt die Opernregisseurin, die am Kieler Opernhaus gerade in den Endproben für „Die Jüdin“ steckt. „Wie das antisemitische Gedankengut, das anfangs nur als einzelne Stimme aus dem Volk präsent ist, zur ausufernden Bewegung wird.“

Die Grand Opéra – ein Spektakel mit großen Chören und Arien

Anfangs, so die 34-Jährige, sei sie noch etwas über den formaleren Aufbau der Oper, die eher durch die Gesangsnummern funktioniert, gestolpert: „Im Verlauf wurde das aber immer psychologischer. Der fünfte Akt etwa mit dem Volk, das die Hinrichtung von Eléazar und seiner Tochter Rachel fordert, hat etwas sehr Reales und Beklemmendes.“ Dazu passen die großen Chöre – und wie sie vom fröhlichen Trinkmodus in den Hassgesang kippen können.

„Die Grand Opéra ist schon ein Spektakel“, sagt Dirigent Daniel Carlberg und freut sich, dass für „Die Jüdin“ Kiels Philharmoniker nun erstmals nach zwei Jahren wieder in großer Besetzung im Orchestergraben Platz nehmen. Carlberg, der mit Halévys Oper nach den „Hugenotten“, „Wilhelm Tell“, „Die Stumme von Portici“ und „Die Trojaner“ in Kiel seine Beschäftigung mit der Grand Opéra fortsetzt, reizt, wie die Musik die Figurenkonstellation unterstützt.

Und er schätzt deren spätklassizistischen Geist zwischen Leichtigkeit und technischem Anspruch: „Die Musik ist sehr lebendig, immer in der Schwebe.“ Besonders gefordert sind die Sänger, die viele hohe Noten und Koloraturen zu bewältigen haben: „Das hat einen Glanz, eine besondere Virtuosität.“

Nachdem „Die Jüdin“ wegen ihres antisemitischen Gehalts jahrzehntelang in Deutschland überhaupt nicht gezeigt wurde, bleibt die Oper hierzulande weiterhin eine Herausforderung, so Luise Kautz: „Eléazar bleibt eine schwierige Figur.“ Die Urheber Scribe und Halévy, beide selbst Juden, zeichneten den Goldschmied mit vielen antijüdischen und negativen Klischees: geldgierig, eigensüchtig, bereit, die eigene Tochter zu opfern. „Die Herausforderung war, diese Figur nahbar werden zu lassen, sodass sie emotional zugänglich bleibt.“

„Die Jüdin“ hat Luise Kautz direkt in die Gegenwart geholt

Stärker noch als Eléazar ist Rachel mit ihrer christlichen Herkunft und der jüdischen Sozialisation Beispiel dafür, wie die Gesellschaft Identität konstruiert. „Für mich war es nie die große Frage, ob Rachel Jüdin ist oder nicht“, sagt Luise Kautz, „mich hat vielmehr ihr Weg von der Liebe in den Tod interessiert.“

Das passiert in der Oper „Die Jüdin“ Schauplatz ist das Konstanzer Konzil 1414. Der jüdische Goldschmied Eléazar und seine Tochter Rachel sollen nach dem Willen des strengen Kardinals Brogni hingerichtet werden. Der Vater, weil er mit seinem Hämmern den christlichen Feiertag zur Eröffnung des Konzils gestört hat; die Tochter, weil sie einen Fürsten katholischen Glaubens liebt – der dafür mit Verbannung davonkommt. Den lebensrettenden Übertritt zum Christentum lehnen Eléazar wie Rachel ab. Unmittelbar vor der vom städtischen Mob angeheizten Hinrichtung eröffnet Eléazar Brogni sein Geheimnis: Rachel ist die leibliche Tochter des Kardinals, die der Jude einst als kleines Kind in Rom aus den Flammen des Krieges gerettet hatte …

Im Zentrum der Inszenierung von Luise Kautz, die ihr Kiel-Debüt 2019 eindrucksvoll mit Erich Korngolds „Die tote Stadt“ gab, steht neben der Titelfigur, die mit ihrem Vater hingerichtet werden soll, der Stadtvogt Ruggiero, der als Aufrührer die antisemitische Stimmung anheizt und als Anführer davon profitiert.

Mit ihrer Interpretation geht die Regisseurin auch auf eine Art Zeitreise und lässt die Handlung, die 1414 im Konzil von Konstanz verortet ist, „ganz direkt ins Heute springen“: „Wir starten in einer pittoresken Bilderwelt mit Fachwerkkulisse, einem fiktiven Konstanz um 1930, dessen bunte Trachtenwelt sich dann immer mehr auflöst und an Farbe verliert.“

In Querdenkern und grassierendem Rechtspopulismus sieht das Regieteam außerdem auch jene Themen gespiegelt, die in der Oper verhandelt werden. Der Sturm auf das Capitol im Januar 2021 nach der US-Wahl, Monate nach dem ursprünglich für Herbst 2020 vorgesehenen Premierentermin, hat die Regie dann noch einmal ins Grübeln gebracht „Die Gegenwart hat sich da praktisch auf die Inszenierung gelegt.“ Und das zeigen sie auch.

