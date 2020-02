Nachts in der Märchenküche

Kiel

Die eine findet ihre Nase ein bisschen groß, und die andere meint, sie sei in puncto Körpergröße ein wenig klein geraten. „Das ausgerechnet wir beide ‚Zwerg Nase‘ spielen … “, darüber müssen die beiden Küchenhilfen ziemlich lachen. Obwohl, das mit der Nase und der Körpergröße stört sie eigentlich nicht wirklich, denn sie finden sich ganz okay.

Das Thema übertriebene Schönheitsideale streift die Inszenierung des Märchens „Zwerg Nase“ am Theater im Werftpark genauso wie etliches andere in der temperamentvollen Version, die Regisseur und Autor Christian Himmelbauer aus den Märchenmotiven von Wilhelm Hauff und selbst verfassten Rahmenhandlung fabriziert hat. Die Premiere erntete viel Applaus beim kleinen und großen Publikum.

Versehentlich eingeschlossen

Eine Restaurantküche hat Ausstatterin Lisa Überbacher auf die Hinterbühne des Hauses gestellt. Darin waschen Gulshan Sheikh und Godje Hansen als zwei Küchenhilfen noch schnell das restliche Geschirr des Abends ab, als plötzlich das Licht ausgeht. „Super, Dienstschluss“, freut sich die eine. „Gar nicht super“, kommentiert die andere. Man ist versehentlich eingeschlossen worden.

Nachdem sie endlich den Lichtschalter gefunden haben, schwingen die beiden den Kochlöffel, um sich die Zeit zu vertreiben und erzählen sich dabei das Märchen „Zwerg Nase“. Mit ansteckender Spiellaune wirbeln die beiden Schauspielerinnen durch die Küche, werfen sich die Schüsseln beim Abwaschen genauso zu wie die Worte beim Ausspinnen des Geschichte. Nur ein paar Utensilien, und schon passiert die Verwandlung. Eine Geschirrtuch unters Kinn geknotet, eine Schürze als Buckel unters Hemd gestopft, wird aus Gulsan Sheikh eine knarzige Alte, die über die Bühne stapft. Kollegin Godje Hansen nimmt eine Strickmütze her und eine Hip-Hop-Pose ein und wird so zum „schönen Jakob“, dem Sohn der Gemüsehändlerin. Weil Jakob die Alte wegen ihres Aussehens verspottet, verzaubert sie ihn, erst in ein Eichhörnchen, dann in den hässlichen Zwerg Nase.

Etwas zu jung angesetzt

Während des Spiels wechseln die Darstellerinnen immer wieder die Ebenen, erklären mal als Küchenhilfen die Handlung und schlüpfen dann wieder in eine der zahlreichen Rollen des Märchens. Auch wird hin und her getauscht, damit jede mal Bösewicht oder Held sein kann. Witzig sind die vielen kleinen Einfälle am Rande, wie der Running Gag mit dem Kühlraum, eine Tür neben der Bühne, die immer wieder kurz geöffnet wird, um sie gleich darauf fröstelnd wieder zuzuschlagen. Auch, dass Zwerg Nase ein Koch-Tutorial fürs Internet aufnimmt, gehört zu den gelungenen Einfällen.

Gulshan Sheikh gibt als Hexe eine so komische Gestalt ab, dass sie keinem Angst einjagt. Godje Hansen lässt mit einer um den Arm gewickelten Schürze die Figur einer Gans erstaunlich lebendig werden. Dazu gibt es Slapstick-Momente, viel Bewegung und Musik. Einzig die Altersangabe ab drei Jahren scheint etwas jung angesetzt für die tempo- und wendungsreiche Inszenierung eines doch eher unbekannten Märchens. Und beim unvermittelten Ende hätte man sich einen klareren Abschluss gewünscht.

